Xiaomi, lo smartphone lowcost costa pochissimo: sconto incredibile

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Da oggi trovi il Redmi Note 14 in promo con uno sconto del 30% e lo paghi pochissimo. Schermo super fluido, fotocamera da 108 megapixel e super batteria.

MisterGadget.Tech

Come iniziare al meglio questa ultima settimana di ottobre? Con un’offerta shock su uno dei telefoni più venduti su Amazon. Il protagonista di una delle migliori promo della giornata è il Redmi Note 14. Lo smartphone lowcost di Xiaomi è disponibile sul sito di e-commerce con un super sconto del 30% che fa scendere il prezzo al minimo storico e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Condizioni d’acquisto che solamente il sito di e-commerce ti può assicurare.

Il Redmi Note 14 è uno dei telefoni più acquistati nella fascia di prezzo che va dai 100 ai 200 euro. Una fascia sempre molto ambita dai produttori e dove per fare dei grandi affari bisogna essere pronti a sfruttare le promo che assicurano i siti di e-commerce. Come accade oggi con il telefono di Xiaomi. Uno smartphone che assicura ottime prestazioni grazie al processore MediaTek di ultima generazione supportato da ben 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Ottimo anche lo schermo FHD e con refresh rate fino a 120 Hz. Un altro dei punti forti è il comparto fotografico grazie alla fotocamera principale da 108 megapixel. Un telefono completo e che da oggi trovi a un prezzo stracciato: approfittane subito cliccando sul banner qui in basso.

Redmi Note 14

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Redmi Note 14: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi su Amazon trovi il Redmi Note 14 in offerta speciale a un prezzo di soli 139,32 euro, con uno sconto del 30% rispetto a quello di listino. Per questa versione dello smartphone lowcost di Xiaomi si tratta del minimo storico su Amazon e il risparmio netto è di decine di euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 27,87 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Praticamente lo paghi meno di un caffè al giorno.

Ti consigliamo di approfitta subito della promo perché potrebbe terminare da un momento all’altro. Acquistandolo oggi ti viene consegnato nel giro di un paio di giorni, mentre per il reso gratuito hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando lo ricevi a casa.

Redmi Note 14

Redmi Note 14: le caratteristiche tecniche

Uno smartphone che non ti delude e lo dimostrano le oltre 2000 recensioni presenti su Amazon e con una media voto altissima. Il Redmi Note 14 è il re della fascia medio-bassa del mercato e si dimostra essere uno dei migliori affari disponibili oggi su Amazon.

La scheda tecnica dello smartphone si basa su un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nella vita di tutti i giorni. Inoltre, lo schermo è dotato di speciali funzioni che si prendono cura dei tuoi occhi e non affaticano la vista anche dopo un utilizzo intenso. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Helio G99-Ultra supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando la scheda microSD.

Nonostante un prezzo alla portata di tutti, il Redmi Note 14 è dotato anche di un ottimo comparto fotografico. Lo dimostra il triplo sensore presente nella parte posteriore con fotocamera principale da ben 108 megapixel. A supporto anche una fotocamera di profondità da 2 megapixel e una fotocamera macro sempre da 2 megapixel. Per i selfie hai a disposizione una fotocamera da 20 megapixel. La qualità degli scatti e dei video è elevata e grazie agli strumenti a disposizione puoi rendere ogni immagine un vero capolavoro.

Chiudiamo con un altro aspetto positivo dello smartphone: la batteria con capacità di 5500 mAh che può durare fino a due giorni con un utilizzo normale. C’è anche il supporto alla ricarica rapida.

Redmi Note 14