Xiaomi, lo smartphone lowcost crolla di prezzo: oggi costa pochissimo

Il Redmi Note 14 è in offerta su Amazon al minimo storico con un ottimo sconto del 33% e risparmi quasi 100 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

MisterGadget.Tech

Anche per quest’anno Xiaomi è riuscita a lanciare sul mercato un telefono in grado di abbinare a un prezzo alla portata di tutti, caratteristiche interessanti. Parliamo del Redmi Note 14 5G, smartphone disponibile sul mercato da un paio di mesi e che ha fatto registrare record di vendite. Smartphone che da oggi diventa ancora più allettante grazie alla promo disponibile su Amazon che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 100 euro su quello di listino. Non solo: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Il Redmi Note 14 5G ha una scheda tecnica che si adatta benissimo alle tue esigenze quotidiane. A partire da un display AMOLED da 6,67 pollici ad alta risoluzione e con un refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nella vita di tutti i giorni. Prestazioni ottime grazie al processore MediaTek, il tutto condito da una fotocamera principale da 108 megapixel. E non manca la classica ciliegina sulla torta: una fotocamera principale da ben 108 megapixel. Una vera occasione lampo di Amazon da non lasciarsi scappare.

Redmi Note 14 5G

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Redmi Note 14 5G: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta incredibile per il Redmi Note 14 5G. Lo smartphone lowcost di Xiaomi è disponibile a un prezzo di 188,90 euro con uno sconto del 33% rispetto a quello di listino. Risparmi poco più di 90 euro e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 37,78 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Il telefono è già pronto per essere spedito e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito hai come sempre quattordici giorni di tempo. Approfitta di questa ottima promo e acquistalo subito.

Redmi Note 14 5G

Redmi Note 14 5G: le caratteristiche tecniche

Il Redmi Note 14 si posiziona nella fascia dei media di gamma, ma oggi lo paghi quanto un entry level. Questo smartphone offre un mix di ottime componenti, design moderno e affidabilità nel tempo.

Una delle prime componenti a risaltare immediatamente è il display AMOLED da 6,67 pollici. Con una risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, lo schermo offre una fluidità eccezionale, colori vividi e neri profondi. La luminosità di picco di ben 2100 nit assicura una leggibilità perfetta anche sotto la luce diretta del sole. Il display è inoltre certificato TÜV Rheinland per la protezione degli occhi, riducendo l’affaticamento visivo. Il cuore pulsante del Redmi Note 14 5G è il processore MediaTek Dimensity 7025-Ultra che garantisce prestazioni elevate anche grazie ai 6 gigabyte di RAM e ai 128 gigabyte di memoria interna.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il Redmi Note 14 non delude. La fotocamera principale da 108 megapixel è dotata di stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e sfrutta l’intelligenza artificiale per catturare scatti di altissima qualità, ricchi di dettagli. Il sistema è completato da una fotocamera ultra-grandangolare da 8 megapixel e da una macro da 2 megapixel, offrendo la versatilità necessaria per ogni tipo di scatto, dai paesaggi ai primi piani. Non manca una fotocamera frontale da 16 megapixel e il supporto dell’intelligenza artificiale per scattare ottime immagini in qualsiasi situazione.

La batteria da 5110mAh assicura un’autonomia di oltre un giorno e supporta la ricarica rapida a 45W, permettendo di ricaricare il telefono in poco più di mezzora. Un’offerta lampo che non devi assolutamente farti sfuggire.

Redmi Note 14 5G