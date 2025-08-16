Libero
OFFERTE

Xiaomi, lo smartphone lowcost crolla di prezzo: sconto mai visto prima

Il Redmi Note 14 è in offerta su Amazon con uno sconto del 29% e approfitti del minimo storico. Fotocamera professionale da 108 megapixel e una batteria che dura tutto il giorno.

Pubblicato:

Redmi Note 14 Pro+ MisterGadget.Tech

Ecco l’offerta che non ti aspetti nel weekend di Ferragosto. Da oggi su Amazon è in offerta al minimo storico il Redmi Note 14 5G, uno degli smartphone economici più acquistati in questi ultimi mesi e tra i più richiesti in Italia. Il telefono è disponibile su Amazon con un ottimo sconto del 29% e risparmi quasi 100 euro su quello di listino. Approfitti del minimo storico e hai la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Condizioni d’acquisto che solo Amazon sa assicurarti e che non devi assolutamente farti scappare.

Il Redmi Note 14 5G è quanto di meglio tu possa trovare nella fascia di prezzo sotto i 200 euro. Smartphone dotato di una scheda tecnica equilibrata e molto interessante, a partire dalla fotocamera principale da ben 108 megapixel che assicura scatti e video con una qualità professionale. Schermo grande e con refresh rate elevato, buon processore e soprattutto una batteria che con un utilizzo normale può durare fino a due giorni. Non perdere questa occasione.

Redmi Note 14

Redmi Note 14

198,90 €279,90 € -81 € (-29%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

Redmi Note 14: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta esclusiva di Amazon da cogliere al volo. Da oggi sul sito di e-commerce trovi il Redmi Note 14 in promo con uno sconto del 29% e il prezzo crolla a 198,90 euro, minimo storico sul sito di e-commerce. Il risparmio rispetto a quello di listino è di quasi 100 euro e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 39,78 euro al mese a tasso zero.

Puoi diminuire il prezzo finale utilizzando il servizio Recommerce che valuta il tuo vecchio smartphone e ti fa ottenere il valore di permuta direttamente sul conto corrente.

La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni, contando il ponte di Ferragosto e i giorni di ferie. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato.

Redmi Note 14

Redmi Note 14

198,90 €279,90 € -81 € (-29%)

Redmi Note 14: le caratteristiche tecniche

Il Redmi Note 14 segue quanto di buono fatto vedere dai modelli degli anni precedenti. Xiaomi ha fatto un ottimo lavoro ottimizzando al massimo le prestazioni e scegliendo componenti di ottimo livello. Lo paghi quanto un telefono lowcost, ma le prestazioni assicurate sono di livello superiore.

A partire già dal display. Sullo smartphone di Xiaomi troviamo un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Luminosità elevata e si prende cura dei tuoi occhi non affaticando la vista anche dopo un utilizzo intenso. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 7025-Ultra con a supporto 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, quanto basta per utilizzare senza troppi problemi tutte le tue applicazioni preferite.

Una delle componenti su cui Xiaomi ha investito maggiormente è sicuramente il comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 108 megapixel potenziato con l’intelligenza artificiale che rende ogni immagine ricca di colori e contrasti. A supporto un obiettivo ultra-grandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. La fotocamera frontale, invece, è da 20 megapixel.

L’intelligenza artificiale è presente anche tra le funzioni dello smartphone. Xiaomi ha dotato il telefono del nuovo assistente Gemini di Google e di alcuni strumenti AI che ti semplificano la vita. Tutti disponibili gratuitamente e in continuo aggiornamento. La batteria da 5110mAh è la classica ciliegina sulla torta: ti accompagna per tutto il giorno e supporta la ricarica rapida fino a 45 W.

Redmi Note 14

Redmi Note 14

198,90 €279,90 € -81 € (-29%)

Scopri le nostre offerte su Telegram

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Ti suggeriamo

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963