Xiaomi, lo smartphone lowcost crolla di prezzo: sconto mai visto prima

Il Redmi Note 14 è in offerta su Amazon con uno sconto del 29% e approfitti del minimo storico. Fotocamera professionale da 108 megapixel e una batteria che dura tutto il giorno.

Ecco l’offerta che non ti aspetti nel weekend di Ferragosto. Da oggi su Amazon è in offerta al minimo storico il Redmi Note 14 5G, uno degli smartphone economici più acquistati in questi ultimi mesi e tra i più richiesti in Italia. Il telefono è disponibile su Amazon con un ottimo sconto del 29% e risparmi quasi 100 euro su quello di listino. Approfitti del minimo storico e hai la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Condizioni d’acquisto che solo Amazon sa assicurarti e che non devi assolutamente farti scappare.

Il Redmi Note 14 5G è quanto di meglio tu possa trovare nella fascia di prezzo sotto i 200 euro. Smartphone dotato di una scheda tecnica equilibrata e molto interessante, a partire dalla fotocamera principale da ben 108 megapixel che assicura scatti e video con una qualità professionale. Schermo grande e con refresh rate elevato, buon processore e soprattutto una batteria che con un utilizzo normale può durare fino a due giorni. Non perdere questa occasione.

Offerta esclusiva di Amazon da cogliere al volo. Da oggi sul sito di e-commerce trovi il Redmi Note 14 in promo con uno sconto del 29% e il prezzo crolla a 198,90 euro, minimo storico sul sito di e-commerce. Il risparmio rispetto a quello di listino è di quasi 100 euro e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 39,78 euro al mese a tasso zero.

Puoi diminuire il prezzo finale utilizzando il servizio Recommerce che valuta il tuo vecchio smartphone e ti fa ottenere il valore di permuta direttamente sul conto corrente.

La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni, contando il ponte di Ferragosto e i giorni di ferie. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato.

Redmi Note 14: le caratteristiche tecniche

Il Redmi Note 14 segue quanto di buono fatto vedere dai modelli degli anni precedenti. Xiaomi ha fatto un ottimo lavoro ottimizzando al massimo le prestazioni e scegliendo componenti di ottimo livello. Lo paghi quanto un telefono lowcost, ma le prestazioni assicurate sono di livello superiore.

A partire già dal display. Sullo smartphone di Xiaomi troviamo un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Luminosità elevata e si prende cura dei tuoi occhi non affaticando la vista anche dopo un utilizzo intenso. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 7025-Ultra con a supporto 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, quanto basta per utilizzare senza troppi problemi tutte le tue applicazioni preferite.

Una delle componenti su cui Xiaomi ha investito maggiormente è sicuramente il comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 108 megapixel potenziato con l’intelligenza artificiale che rende ogni immagine ricca di colori e contrasti. A supporto un obiettivo ultra-grandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. La fotocamera frontale, invece, è da 20 megapixel.

L’intelligenza artificiale è presente anche tra le funzioni dello smartphone. Xiaomi ha dotato il telefono del nuovo assistente Gemini di Google e di alcuni strumenti AI che ti semplificano la vita. Tutti disponibili gratuitamente e in continuo aggiornamento. La batteria da 5110mAh è la classica ciliegina sulla torta: ti accompagna per tutto il giorno e supporta la ricarica rapida fino a 45 W.

