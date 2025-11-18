Xiaomi, sconto Black Friday e prezzo in picchiata per lo smartphone lowcost

Lo smartphone lowcost di Xiaomi è disponibile in promo con uno sconto del 39% e lo paghi pochissimo. Schermo super fluido, fotocamera da 108 megapixel.

Su Amazon continuano ad aumentare le offerte che anticipano il Black Friday e puoi fare grandissimi affari su alcuni dei dispositivi tech più ricercati dagli utenti. Ne è un esempio la promo lampo disponibile oggi per il Redmi Note 14, smartphone lowcost di Xiaomi tra i più venduti e apprezzati in Italia. Da oggi lo trovi con uno sconto del 39% che fa scendere il prezzo al minimo storico e ti fa risparmiare quasi 100 euro su quello di listino. Lo paghi meno di 140 euro e fai un super affare.

Il Redmi Note 14 è lo smartphone entry-level di Xiaomi, ma il prezzo non deve trarre in inganno. All’interno troviamo componenti di ultima generazione in grado di assicurare ottime prestazioni, come ad esempio la tripla fotocamera posteriore con sensore principale da ben 108 megapixel. Ottimo anche l’ampio schermo con refresh rate elevato e la batteria da 5500 mAh che può durare fino a due giorni con un utilizzo elevato. Un telefono progettato per chi vuole spendere pochissimo, ma allo stesso tempo è alla ricerca di un telefono affidabile.

Redmi Note 14: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta da Black Friday per il Redmi Note 14. Sprofonda il prezzo dello smartphone lowcost di Xiaomi. Solo per pochissimi giorni lo trovi a un prezzo stracciato di 139,90 euro grazie allo sconto del 39% che ti fa risparmiare quasi 100 euro. Non finisce qui: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Disponibile anche il servizio Recommerce di Amazon che valuta il tuo vecchio dispositivo e ottieni direttamente il valore di permuta.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Come per tutti i prodotti acquistati in questo periodo, hai tempo fino al 15 gennaio 2026 per effettuare il reso gratuito.

Redmi Note 14: le caratteristiche tecniche

Grazie alla promo di oggi il Redmi Note 14 diventa lo smartphone da acquistare nella fascia medio-bassa del mercato e non potrebbe essere altrimenti. Un telefono realizzato con grande cura e con componenti che assicurano prestazioni più che accettabili. Al prezzo a cui lo troviamo oggi è difficile trovare di meglio.

La scheda tecnica del Redmi Note 14 si basa su uno schermo AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate che arriva fino a 120 Hz per una maggiore fluidità sotto la luce del sole. Xiaomi ha pensato anche alla salute visiva delle persone e ha implementato delle tecnologie che non affaticano gli occhi anche dopo un utilizzo intensivo dello smartphone. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Helio G99-Ultra supportato da 8 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna, quanto basta per installare tutte le app che utilizzi maggiormente e non soffrire di rallentamenti.

Xiaomi ha puntato anche sul comparto fotografico e non a caso trovi nella parte posteriore una tripla fotocamera che assicura scatti ottimi in qualsiasi situazione. La fotocamera principale è da ben 108 megapixel, supportato da un sensore di profondità e da una fotocamera macro. La fotocamera frontale, invece, è da 20 megapixel e assicura scatti definiti e selfie perfetti da pubblicare sui profili social.

Chiudiamo con la batteria da 5500 mAh che può durare fino a due giorni con un utilizzo normale. Grazie alla ricarica rapida hai il 100% di autonomia in meno di un’ora. Lo smartphone è dotato anche di alcune funzioni AI grazie alla presenza di Gemini: puoi effettuare ricerche sul web in pochissimi secondi partendo anche da una semplice foto.

