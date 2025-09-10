Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Per chi è alla ricerca di uno smartphone low cost, in questo momento, la scelta giusta è rappresentata dallo Xiaomi Redmi Note 13, è un affare low cost

Redmi

In sintesi

Redmi Note 13 con display AMOLED da 6,67" a 120 Hz, Snapdragon 685, 8 GB di RAM e 256 GB di storage.

Fotocamera da 108 MP, batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida e certificazione IP54 in offerta Amazon a 156 €.

Una delle opzioni più interessanti per chi è alla ricerca di uno smartphone low cost è rappresentata dal Redmi Note 13 nella variante con 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Questo smartphone, infatti, può garantire buone prestazioni, con una scheda tecnica completa e con un prezzo sempre più accessibile.

Sfruttando la promo in corso su Amazon, è ora possibile acquistare il modello di Xiaomi con un prezzo ridotto a 156 euro. Si tratta di un’occasione molto interessante per tutti gli utenti che puntano ad acquistare un dispositivo economico ma completo. Per accedere subito alla promo basta premere sul banner qui di sotto. La promo è valida per un periodo di tempo limitato.

Xiaomi Redmi Note 13 4G Smartohone sbloccato,8GB + 256GB, Octa-core, display AMOLED da 120 Hz, tripla fotocamera da 108 MP, processore Snapdragon 685, batteria da 5000 mAh, 33 W, ricarica rapida(nero)

La scheda tecnica di Redmi Note 13

La scheda tecnica del Redmi Note 13 comprende un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz, con un pannello che si caratterizza per una luminosità di picco pari a 1800 nits. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 685 che viene supportato, nella variante in offerta, da 8 GB di RAM e 256 GB di storage.

Da segnalare anche la presenza di una batteria da 5.000 mAh, con possibilità di sfruttare la ricarica cablata da 33 W. Il comparto fotografico è composto da tre sensori posteriori, con una fotocamera principale da 108 Megapixel, un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e un sensore da 2 Megapixel per le macro. C’è anche una fotocamera anteriore da 16 Megapixel.

Tra le specifiche dello smartphone di Xiaomi troviamo il supporto alla connettività Dual SIM (ma non è possibile usare le eSIM) e il chip NFC oltre a un sensore di impronte digitali posizionato sotto al display.

C’è spazio anche per la certificazione IP54. Il sistema operativo è Android 15 con HyperOS e con aggiornamento in arrivo ad Android 16. Il modello ha tutto quello che serve per garantire buone prestazioni anche con una spesa ridotta.

Redmi Note 13, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Redmi Note 13 8/256 GB con un prezzo scontato di 156 euro. Per sfruttare l’offerta basta premere sul banner qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo. Si tratta di un’occasione molto interessante per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone economico ma con caratteristiche tecniche complete che possa garantire buone prestazioni nell’uso di tutti i giorni.

