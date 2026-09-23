Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il Redmi 17 è disponibile con un'offerta lancio che fa scendere il prezzo al minimo storico e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo immersivo e mega batteria.

Xiaomi

Trovare un telefono con un prezzo accessibile è diventata sempre più una sfida. L’aumento dei costi ha colpito anche i prodotti tech, con gli smartphone tra i protagonisti. Per questo motivo quando si trova un telefono appena lanciato a un prezzo accessibile e con buone caratteristiche tecniche, bisogna approfittarne immediatamente. Ed è quello che accade oggi su Amazon per il Redmi 17, smartphone lowcost disponibile con uno sconto di 50 euro che fa scendere il prezzo al minimo storico. L’offerta si impreziosisce anche della possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Lo smartphone è progettato per essere utilizzato nella vita di tutti i giorni ed è dotato di un ampio display, un processore MediaTek affidabile e una fotocamera posteriore da 50 megapixel con intelligenza artificiale che assicura ottimi scatti. La promo può terminare da un momento all’altro: ti consigliamo di approfittarne il prima possibile.

Redmi 17 199,90 € -20% 249,90 € Risparmi 50,00 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Redmi 17: prezzo, offerta e sconto

Offerta lancio imperdibile per il Redmi 17, nuovo telefono lowcost di Xiaomi. Su Amazon è disponibile a un prezzo di 199,90 euro con uno sconto del 20% su quello di listino. Per un telefono uscito sul mercato da pochissimi giorni si tratta di un’ottima occasione, impreziosita dalla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 39,98 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Praticamente lo paghi quanto un caffè al giorno.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi direttamente a casa in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando hai effettuato l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni da quando ti viene consegnato.

Redmi 17 199,90 € -20% 249,90 € Risparmi 50,00 € Acquista su Amazon

Redmi 17: le caratteristiche tecniche

Maxi batteria e buone prestazioni: il Redmi 17 è il telefono perfetto per chi non ha grandi pretese, ma soprattutto per chi vuole spendere poco. Xiaomi ha fatto un grande lavoro nel trovare componenti affidabili e che assicurano buone prestazioni nel tempo.

Partiamo dall’elemento più "evidente": il display. Il Redmi 17 è dotato di un display immersivo da 6,9 pollici con risoluzione FullHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche più fluido nell’utilizzo quotidiano. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Helio G91-Ultra supportato da 4 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna, quanto basta per installare tutte le app che vuoi. Il multitasking non è un problema.

Nella parte posteriore trova posto una doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel con supporto di un obiettivo ausiliario. In tuo aiuto arriva anche l’intelligenza artficiale che ti aiuta a migliorare ogni scatto e ogni video. Per i selfie puoi fare affidamento a un buona fotocamera frontale da 8 megapixel.

La scheda tecnica si chiude con uno degli elementi più interessanti: la mega batteria da 7500 mAh che ti permette di utilizzarlo fino a tre giorni con un utilizzo normale. C’è anche il supporto alla ricarica rapida.

Redmi 17 199,90 € -20% 249,90 € Risparmi 50,00 € Acquista su Amazon