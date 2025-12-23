Libero
Redmi 15C, lo smartphone lowcost costa pochissimo: offerta del giorno

Prezzo al minimo per lo smartphone economico di Redmi e da oggi lo trovi in promo con uno sconto del 33%. Approfitta di questa super occasione.

Pubblicato:

Redmi 15C Xiaomi

Se sei alla ricerca di uno smartphone economico, ma che assicura ottime prestazioni e soprattutto molto affidabile, abbiamo l’offerta che fa per te. Da oggi, infatti, su Amazon trovi il Redmi 15C di Xiaomi in promo con uno sconto del 33% e il prezzo crolla al minimo storico. Lo paghi solamente poco più di 100 euro e approfitti di una delle migliori occasioni di tutto il web. La classica promo per festeggiare al meglio il Natale.

Sebbene il prezzo potrebbe trarre in inganno, il Redmi 15C è uno smartphone che assicura buone prestazioni e che svolge egregiamente il suo lavoro nella vita di tutto i giorni. Dotato di un display immersivo con una frequenza di aggiornamento elevata, di un processore che assicura buone prestazioni e di una fotocamera principale da 50 megapixel. Presente anche una mega batteria da 6000 mAh che può durare fino a due giorni. Non farti scappare questa occasione: può terminare da un momento all’altro.

Redmi 15C

Redmi 15C

107,99 €157,50 € -49,51 € (31%)

Redmi 15C: prezzo, offerta e sconto Amazon

Super occasione su Amazon per il Redmi 15C. Lo smartphone di Xiaomi è disponibile in promo con uno sconto del 33% che fa scendere il prezzo a soli 104,89 euro, minimo storico sul sito di e-commerce e tra le migliori offerte di tutte il web. Lo paghi poco e acquisti un telefono con un rapporto qualità-prezzo elevatissimo. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto.

La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino al 15 gennaio 2026. 

Redmi 15C

Redmi 15C

107,99 €157,50 € -49,51 € (31%)

Redmi 15C: le caratteristiche tecniche

Il Redmi 15C è un telefono entry level ma con caratteristiche tecniche che strizzano l’occhio ai dispositivi di fascia superiore. Uno smartphone che assicura buone prestazioni ed è perfetto per la vita di tutti i giorni e per chi vuole un dispositivo da utilizzare semplicemente per telefonare, inviare messaggi e scrollare sulle app social.

Uno degli elementi principali del telefono è l’ampio schermo immersivo da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nella vita di tutti i giorni. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Helio G81-Ultra supportato 4 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Quanto basta per utilizzare senza troppi problemi le app principali.

Lo smartphone è dotato anche di un comparto fotografico tutt’altro che da disprezzare. Nella parte posteriore trova posto un sensore principale da 50 megapixel che assicura buoni scatti anche quando c’è poca luce. A supporto trovi un secondo sensore posteriore e una fotocamera frontale da 8 megapixel per i selfie.

Chiudiamo con un’altra caratteristica top. A bordo è presente una batteria da 6000 mAh che può durare fino a due giorni e si ricarica abbastanza rapidamente. Non perdere questa offerta: può terminare da un momento all’altro

Redmi 15C

Redmi 15C

107,99 €157,50 € -49,51 € (31%)

