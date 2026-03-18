Xiaomi, lo smartphone con batteria infinita costa pochissimo: offerta lampo

Il Redmi 15C è in offerta al minimo storico con uno sconto del 35% e approfitti del minimo storico. Lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo grande e batteria massiva.

Xiaomi

Nonostante l’aumento dei prodotti tech, è ancora possibile acquistare smartphone di ottima qualità spendendo pochissimo. L’importante è conoscere i giusti modelli e soprattutto sfruttare le giuste offerte. Come quella disponibile da oggi su Amazon per il Redmi 15C. Il telefono economico di Xiaomi è disponibile in promo a un prezzo di soli 130,87 euro grazie allo sconto del 35% presente sul sito di e-commerce. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 26,18 euro al mese. Praticamente lo paghi meno di un caffè al mese. Un’offerta esclusiva disponibile solo su Amazon che devi cogliere al volo e che non devi assolutamente farti scappare.

Redmi 15C

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Disponibilità immediata per lo smartphone economico di Xiaomi. Acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Come per tutti i prodotti venduti e spediti da Amazon, hai quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.

Amazon

Redmi 15C

Di certo non assicura le prestazioni di un iPhone 17 o di un Galaxy S26, ma anche il prezzo è decisamente inferiore. Il Redmi 15C è lo smartphone perfetto per chi vuole spendere poco e ha bisogno di un telefono funzionale, resistente e con una batteria che dura per più giorni.

La scheda tecnica si basa su un display immersivo da 6,9 pollici con risoluzione FHD e un refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido con le app che utilizzi maggiormente, come ad esempio videogame e social. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Helio G81 Ultra supportato da ben 256 gigabyte di memoria interna, quanto basta per installare tutte le app che utilizzi maggiormente.

Il prezzo potrebbe trarre in inganno, ma in realtà il Redmi 15C ha anche un comparto fotografico di buona qualità. Nella parte posteriore è presente un sensore principale da 50 megapixel supportato dall’intelligenza artificiale. Assicura scatti di ottima qualità anche quando c’è poca luce. Per i selfie puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 8 megapixel.

Chiudiamo con un’altra caratteristica che rende il Redmi 15C un telefono perfetto per la vita di tutti i giorni: la batteria massiva da 6.000 mAh che può durare fino a due giorni con un utilizzo normale. Grazie alla ricarica rapida ottieni il 100% di autonomia in poco più di mezzora.

Redmi 15C