Xiaomi, questo smartphone è da comprare subito: costa pochissimo

Il Redmi 15C è in offerta su Amazon con uno sconto del 26% e lo paghi pochissimo. Puoi dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo fluido e batteria massiva.

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Redmi è sinonimo di affidabilità e di smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo, soprattutto nella fascia più bassa del mercato. E lo dimostra anche tra i telefoni super economici, come ad esempio il Redmi 15C, telefono entry-level disponibile da oggi in promo con uno sconto del 26% che fa scendere il prezzo al minimo e risparmi decine di euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Lo smartphone è la soluzione ideale per chi vuole spendere poco ed è dotato anche di una scheda tecnica interessante, a partire dallo schermo immersivo e dalla batteria con un’autonomia elevata. Devi essere velocissimo, la promo può terminare molto presto.

Redmi 15C

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Redmi 15C: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta che non puoi farti sfuggire se sei alla ricerca di un telefono economico. Da oggi su Amazon trovi il Redmi 15C in promo a un prezzo di 125 euro, minimo storico sul sito di e-commerce e risparmi decine di euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 25 euro al mese, praticamente meno di un caffè al giorno.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni da quando ti viene consegnato lo smartphone a casa.

Redmi 15C

Redmi 15C: le caratteristiche tecniche

Non solo un prezzo alla portata di tutti, il Redmi 15C è dotato anche di una scheda tecnica interessante e pensata per l’utilizzo quotidiano.

Partiamo dal display immersivo da 6,9 pollici ad alta risoluzione e con refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche fluido con le app che utilizzi maggiormente, come ad esempio i social e le piattaforme video. Display progettato anche per garantire un comfort visivo prolungato. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek supportato da 4 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Di ottima qualità anche il comparto fotografico, soprattutto il relazione al prezzo. Nella parte posteriore trovi un doppio sensore con fotocamera principale da 50 megapixel che assicura scatti di ottima qualità. Nella parte frontale trova posto un sensore da 8 megapixel per selfie pronti da caricare direttamente sui profili social.

Chiudiamo con uno dei punti forti dello smartphone, l’ottima batteria da 6000 mAh che può durare fino a due giorni con un utilizzo normale e che supporta la ricarica rapida. Non perdere queste opportunità e approfittane subito.

Redmi 15C