Xiaomi, lo smartphone con batteria infinita a prezzo stracciato: minimo storico

Se vuoi spendere poco per il tuo nuovo smartphone, questa è l’offerta che fa per te. Da oggi, infatti, su Amazon è disponibile il Redmi 15, una delle ultime "creazioni" di Xiaomi in tema di smartphone lowcost, in promo con uno sconto del 27% che fa scendere il prezzo al minimo storico e lo paghi meno di 130 euro. Un prezzo alla portata di tutti per un telefono affidabile e con un’ottima scheda tecnica. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis.

Il Redmi 15 è un telefono progettato per soddisfare le richieste anche degli utenti più esigenti. La base dello smartphone è un processore Snapdragon che assicura buone prestazioni e un super display da 6,9 pollici ad alta risoluzione e con refresh rate che arriva fino a 144 Hz, un valore che non trovi nemmeno nei telefoni più costosi. A catturare l’attenzione, però, è la mega batteria da 7000mAh che ti permette di utilizzare lo smartphone per più giorni senza essere costretto a ricaricarlo. Non perdere questa opportunità e approfittane subito cliccando sul banner qui in basso.

Redmi 15: prezzo, offerta e sconto Amazon

Calo di prezzo e minimo storico per uno dei telefoni più venduti in questo ultimo periodo su Amazon. Il Redmi 15 è disponibile su Amazon in offerta a un prezzo di 129 euro, con uno sconto del 27% su quello di listino. Per un telefono da poco uscito sul mercato si tratta di un’ottima occasione. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da quando e da dove effettui l’ordine. Hai quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito, quanto basta per testare a fondo tutte le funzioni di questo ottimo telefono.

Redmi 15: le caratteristiche tecniche

Se vuoi spendere poco e avere tra le mani uno smartphone performante e affidabile, il Redmi 15 è il telefono che fa per te. E lo si intuisce subito, basta vedere la scheda tecnica.

Il punto di forza di questo modello è il suo ampio display FHD+ da 6,9 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 144 Hz, un vero e proprio pannello super immersivo che rende l’esperienza visiva coinvolgente per gaming, streaming e navigazione. Lo schermo è inoltre dotato di certificazioni TÜV Rheinland per la protezione degli occhi (Low Blue Light e Flicker Free) e presenta la tecnologia Wet Touch 2.0, che ne assicura la reattività anche con le dita bagnate o umide. A dare potenza al Redmi 15 è il processore Snapdragon 685 di Qualcomm, abbinato a 8 gigabyte di RAM (espandibile fino a 16 gigabyte utilizzando la memoria virtuale) e 256 gigabyte di memoria interna (espandibile via microSD fino 2 TB), offre un’esperienza utente fluida anche nel multitasking.

Il comparto fotografico è centrato sulla doppia fotocamera AI da 50 megapixel, capace di scattare foto nitide e dettagliate. La fotocamera sfrutta l’intelligenza artificiale e include una comoda modalità Notturna Automatica per ottimizzare gli scatti in condizioni di scarsa luminosità. La fotocamera anteriore è da 8 megapixel, ideale per selfie e videochiamate. A supporto anche tante modalità di editing per rendere perfetto ogni scatto.

L’autonomia è eccezionale grazie alla maxi batteria da 7000 mAh, progettata per durare fino a due giorni con un utilizzo standard e supportare lunghe sessioni di gaming o riproduzione video. La ricarica è gestita dal supporto per la ricarica rapida da 33W che impiega circa un’ora per avere il 100% di autonomia

