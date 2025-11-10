Xiaomi, lo smartphone con batteria infinita a prezzo stracciato

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il Redmi 15 è disponibile in offerta con un super sconto e lo paghi pochissimo. Schermo grande e molto fluido, fotocamera da 50 megapixel e una batteria che dura tantissimi giorni.

Xiaomi

Torna in offerta a un prezzo speciale il Redmi 15, uno degli ultimi smartphone lowcost lanciati sul mercato da Xiaomi e che si caratterizza per una scheda tecnica molto interessante. Un telefono che segue una delle ultime tendenze per quanto riguarda la scheda tecnica: schermo molto ampio e una super batteria in grado di durare diversi giorni. Infatti, sul Redmi 15 troviamo un display da 6,9 pollici con un refresh rate che arriva fino a 144 Hz e che lo rende molto fluido con le app social. La batteria, invece, è da ben 7000 mAh, una delle più grandi in questa fascia di prezzo, e può durare anche fino a 3 giorni con un utilizzo normale.

Come detto, da oggi lo smartphone di Xiaomi è in promo con uno sconto del 26% e risparmi decine di euro. Lo paghi meno di 130 euro e fai un super affare, con la possibilità anche di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Una promo che può terminare da un momento all’altro e che ti consigliamo di approfittarne subito.

Redmi 15

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Redmi 15: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta speciale per il Redmi 15. Lo smartphone con super batteria di Xiaomi è disponibile in promo a un prezzo di soli 128,80 euro, con un risparmi di decine di euro rispetto a quello consigliato. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di pagamento.

Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da quando e da dove effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino al 15 gennaio 2026, come per la maggior parte degli acquisti effettuati in questo periodo. In questo modo puoi già acquistarlo in vista del Natale e non avere il timore di non poterlo rimandare indietro.

Redmi 15

Redmi 15: le caratteristiche tecniche

Una scheda tecnica che si riserva grandi sorprese, soprattutto per il prezzo a cui lo trovi oggi. Il Redmi 15 è uno dei migliori telefoni che trovi nella fascia di prezzo tra i 100 e i 150 euro, in grado di abbinare a componenti tecniche di ultima generazione un design ricercato.

Partiamo da uno dei primi elementi che cattura l’attenzione: lo schermo. Xiaomi ha optato per un display molto ampio da 6,9 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 144 Hz che lo rende molto scorrevole con le app che utilizzi maggiormente, come i social e i videogame. Il display si prende anche cura dei tuoi occhi e non affatica la vista dopo un utilizzo intenso. Le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon 685 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna, espandibile utilizzando una microSD.

Buona la qualità delle immagini, grazie alla fotocamera posteriore da ben 50 megapixel che sfrutta gli algoritmi di intelligenza artificiale per migliorare ogni singolo scatto. Per gli scatti frontali, invece, puoi fare affidamento alla fotocamera selfie da 8 megapixel.

Uno dei punti forti dello smartphone è sicuramente la batteria da ben 7000 mAh. Una batteria con una grande capacità e che può durare anche fino a tre giorni. Supporta la ricarica rapida e la ricarica inversa (puoi utilizzare lo smartphone per ricaricare altri dispositivi wireless, come ad esempio le cuffie Bluetooth). A bordo è presente anche Gemini, il nuovo assistente vocale di Google, con tutte le funzioni AI che ti semplificano la vita. Un telefono completo e da oggi a un prezzo stracciato.

Redmi 15