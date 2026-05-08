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The Pokémon Company International

La nuova espansione Megaevoluzione — Caos Nascente arricchisce il Gioco di carte collezionabili Pokémon con nuove Megaevoluzioni;

Tra esse spiccano Mega Greninja-ex e Mega Floette-ex, che hanno tutte le caratteristiche per riscrivere gli equilibri del competitivo;

Le nuove carte sembrano puntare a un mix tra pressione offensiva e controllo del campo di battaglia;

Interessanti le sinergie tra le carte, sempre più elaborate e potenzialmente distruttive.

Luminopoli, notte. Mega Floette-ex semina il panico in città. L’unica speranza per arginare il caos risiede in Mega Greninja-ex, che insieme a Mega Pyroar-ex e Mega Dragalge-ex cercherà di riportare la pace.

È questa la premessa narrativa che fa da sfondo a Megaevoluzione — Caos Nascente, la nuova espansione del Gioco di carte collezionabili di Pokémon, in uscita il 22 maggio 2026. In attesa della data in cui le nuove carte saranno disponibili per l’acquisto, vi racconto la mia esperienza in anteprima.

Ho ricevuto da The Pokémon Company International un Set Allenatore Fuoriclasse e due Kit Sfida Strategica. Ho avuto modo di aprire 17 buste della nuova espansione, per un totale di 170 carte, da aggiungersi alle 80 dei due kit (già pronti per giocare).

Cosa contiene l’espansione Caos Nascente

Dopo Ascesa Eroica ed Equilibrio Perfetto, continua il racconto ambientato a Luminopoli. Megaevoluzione – Caos Nascente si compone di oltre 120 carte: tra esse, figurano 5 Pokémon-ex Megaevoluzione, 5 Pokémon-ex, 11 carte rare illustrazione e 6 rare illustrazione speciale, oltre a 18 carte ultrarare tra Pokémon e Allenatore.

Alcune di queste carte, in versione promo, sono presenti nei Kit Sfida Strategica: si tratta di Delphox, Goodra, Crobat e Ampharos. Ciascun mazzo è costruito attorno a una meccanica o una precisa sinergia, e sarà possibile provarli a partire dal 9 maggio presso i rivenditori selezionati, in tornei prerelease.

I Kit Sfida Strategica

I due kit che ho ricevuto contengono un mazzo Ampharos e un mazzo Crobat. Il primo si basa sull’abilità di Ampharos Impulso Sincronizzato, che permette di infliggere 80 danni in più al Pokémon attivo avversario se i due giocatori hanno in mano lo stesso numero di carte. Un equilibrio raggiungibile con carte che modificano il numero nella propria mano e quella dello sfidante.

Il secondo mazzo invece si basa sulla sinergia tra Crobat e Qwilfish, maestri dell’avvelenamento, e le carte Allenatore Elmo Punk e Mossa di Mirton. Insieme all’abilità speciale di Crobat, Manovre nell’Oscurità, che permette di mettere in cima al mazzo una carta a scelta, è possibile avere il totale controllo del proprio deck.

Libero Tecnologia

Design e direzione artistica

Caos Nascente prosegue e rafforza la tendenza del GCC Pokémon verso carte sempre più elaborate dal punto di vista artistico. Oltre alla carta promo olografica di Fennekin, presente nel Set Allenatore Fuoriclasse, ho avuto la fortuna di sbustare anche un Chespin e un Froakie rara illustrazione, completando la triade degli starter di Kalos. Oltre a queste, ho trovato anche Tauros e Claydol rara illustrazione.

Bellissimi gli artwork di Frogadier e Mega Greninja-ex che insieme a Froakie formano un’unica illustrazione, e naturalmente quella di Mega Floette-ex, Mega Dragalge-ex e la rara iper Mega di Mega Greninja-ex, in stampa dorata.

Impatto sul gameplay

Le prime impressioni suggeriscono un’espansione orientata verso strategie diversificate, tra attacchi molto aggressivi e abilità basate sul controllo del campo attraverso segnalini danno, veleno e gestione delle risorse.

Protagonisti di questa espansione sono ovviamente Mega Floette-ex e Mega Greninja-ex. Il primo è in grado sia di infliggere danni che curarli, nonché di assegnare dal mazzo fino a quattro carte energia Psico. Il secondo può causare danni micidiali grazie al sacrificio di carte energia Acqua.

The Pokémon Company International

Mega Floette-ex, essendo un Pokémon base, può essere giocato subito. Con i suoi 250 PS è già molto resistente, ma può trasformarsi in un vero e proprio carro armato con la carta Stadio Floette Ange, che gli aggiunge altri 150 PS, e il Mantello dell’Eroe, che ne aggiunge altri 100 arrivando a un totale di 500 PS. Sicuramente un’ottima scelta per un tank deck.

Mega Greninja-ex ha attirato l’attenzione della community già dal reveal, e spicca come il potenziale volto meta dell’espansione. Con la mossa Vortice Ninja può infliggere 120 danni, a cui se ne aggiungono altri 80 se si riprende in mano una energia Acqua assegnata a Mega Greninja-ex; in più, con l’abilità Lame Letali, scartando una carta energia Acqua dalla propria mano è possibile infliggere una volta per turno 60 danni a un qualsiasi Pokémon avversario. Una combinazione che non lascia scampo, ma naturalmente è presto per sapere quale sarà il vero impatto nel meta e come potrà essere neutralizzata questa carta.

Interessanti anche le sinergie tra le carte Delphox, Ho-Oh-ex di Armonio e Mangiafuoco. Con l’abilità Magia Fiammante, Delphox permette di pescare fino ad avere sette carte in mano, al costo di un’energia Fuoco; in questo modo può trovare facilmente Mangiafuoco, che permette di aggiungere dal mazzo alla mano fino a sette carte energia Fuoco; con Fiamma Dorata, Ho-Oh può assegnare fino a due energie Fuoco ai Pokémon di Armonio in panchina; infine, con Tempesta Energizzata Delphox può infliggere 30 danni per ogni carta energia assegnata a tutti i Pokémon. Un processo un po’ macchinoso ma devastante.

Pull rate e collezionismo

Veniamo ora all’aspetto più legato al collezionismo, ovvero il pull rate. Su 17 buste, ho trovato tre carte rare doppie, quattro rare illustrazione, due ultrarare. Non un numero esorbitante ma comunque soddisfacente, considerando che tra esse c’era anche Mega Floette-ex.

Una delle ultrarare che ho trovato è quella di Cobalion-ex, che con la sua finitura metallica crea un effetto davvero gradevole alla vista.

C’erano, ovviamente, svariate carte rare, tra cui alcune energie speciali. In particolare, mi sono capitati ben tre Keldeo, due Xerneas e due Goodra.

Tra le carte meno rare, ho sbustato un’enorme quantità di Deoxys in tutte e quattro le sue versioni, ottime da giocare in sinergia con Xerneas.

Verdetto finale

Megaevoluzione – Caos Nascente si presenta come un’espansione solida, capace di coniugare spettacolarità visiva e profondità ludica. Ancora una volta, il ritorno delle Megaevoluzioni rappresenta il fulcro dell’intero pacchetto, oltre al setting della sfavillante Luminopoli che con le sue atmosfere ci riporta nella Kalos di Leggende Pokémon: Z-A.

La complessità del GCC è perfettamente bilanciata con la sua immediatezza, e rende ogni partita più eccitante sia per i neofiti che per i veterani.

Ricordo ancora il mio primo contatto con le carte Pokémon: ero alle scuole medie, le avventure di Ash Ketchum riempivano i miei pomeriggi e lo schermo del Game Boy mi trasportava in mondi fantastici. Io e il mio amico Alen avevamo dei mazzi che abbiamo consumato partita dopo partita.

L’entusiasmo che ho provato nell’aprire le buste di Caos Nascente è lo stesso di 25 anni fa, quando eravamo soltanto due ragazzini a cui bastava un mazzo di carte per essere felici.

Domani, 9 maggio, Alen si sposa e io sarò il suo testimone di nozze.