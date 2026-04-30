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Aprile ha portato cambiamenti importanti nel tech, tra nuove regole europee, AI sempre più avanzata, nuovi dispositivi e novità in arrivo sui social. Scopri cosa è successo.

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Aprile 2026 ha portato novità importanti nel mondo tech, tra regolatori europei, intelligenza artificiale, social network e nuovi dispositivi. Ecco gli aggiornamenti più rilevanti delle ultime settimane.

Meta sotto accusa in Europa

La Commissione Europea ha contestato a Meta controlli ritenuti insufficienti su Instagram e Facebook per impedire l’accesso ai minori di 13 anni. Al centro dell’indagine ci sono soprattutto i sistemi di verifica dell’età, giudicati troppo deboli, e strumenti di segnalazione considerati poco efficaci. Se le conclusioni preliminari dovessero essere confermate, l’azienda rischierebbe una sanzione fino al 6% del fatturato globale.

I notebook passano alla ricarica USB-C

Dal 28 aprile 2026 è entrato in vigore l’obbligo europeo della ricarica USB-C per i nuovi notebook. La misura punta a ridurre l’uso di alimentatori proprietari e la quantità di rifiuti elettronici. I produttori dovranno inoltre commercializzare i computer anche senza caricatore incluso, mentre sulle confezioni sarà obbligatorio indicare con chiarezza la potenza necessaria per la ricarica.

Instagram prova Instants

Instagram Instants debutta in Italia e Spagna con un formato pensato per condividere foto senza filtri, visibili una sola volta e disponibili per 24 ore. La funzione è integrata nei messaggi diretti e consente l’invio esclusivamente tra utenti che si seguono o all’interno della lista amici più stretti. Restano però dubbi concreti sulla reale protezione dei contenuti condivisi.

Huawei sperimenta con Pura X Max

Huawei ha presentato Pura X Max, uno smartphone pieghevole “wide foldable” caratterizzato da un formato più largo rispetto ai modelli tradizionali. Il dispositivo integra un display interno da 7,7 pollici, uno schermo esterno da 5,4 pollici, chip Kirin 9030 Pro, batteria da 5.300 mAh e HarmonyOS privo dei servizi Google. Per il momento il lancio riguarda esclusivamente il mercato cinese.

Netflix e il caso degli aumenti

Il Tribunale di Roma ha giudicato non valide alcune clausole contrattuali utilizzate da Netflix fino a gennaio 2024 per modificare prezzi e condizioni degli abbonamenti. La decisione potrebbe aprire la strada a rimborsi per alcuni utenti e a una possibile rideterminazione delle tariffe applicate in passato. Netflix ha già annunciato ricorso.

ChatGPT migliora la generazione delle immagini

OpenAI ha rilasciato Images 2.0, nuovo modello dedicato alla generazione di immagini in ChatGPT. L’aggiornamento punta soprattutto a migliorare la resa del testo all’interno delle immagini, uno dei limiti più evidenti delle AI generative degli ultimi anni. Il modello introduce anche output più strutturati e supporta qualità fino alla risoluzione 2K.

Anthropic punta sulla cybersecurity

Anthropic ha presentato Claude Mythos Preview, un modello sviluppato specificamente per la sicurezza informatica. Secondo i test interni, sarebbe stato in grado di individuare vulnerabilità zero-day e generare exploit funzionanti con risultati nettamente superiori rispetto a Opus 4.6. Al momento, però, il sistema non sarà distribuito pubblicamente.

Samsung prepara i Galaxy Glasses

Samsung sembra intenzionata a entrare nel settore degli occhiali smart con i Galaxy Glasses, dispositivo basato su Android XR e Gemini. Le indiscrezioni parlano di un primo modello privo di display integrato, ma dotato di fotocamera, audio, controlli touch e un design vicino agli occhiali tradizionali. La presentazione potrebbe arrivare nel corso del 2026.

Google investe sull’AI in Italia

Google ha annunciato un investimento da 2 milioni di dollari per formare almeno 13.000 studenti universitari italiani nel campo dell’intelligenza artificiale. L’iniziativa rientra nel programma AI Works for Italy e coinvolgerà inizialmente le università Roma Tre, Salerno e Sassari.

WhatsApp introduce gli username

WhatsApp sta testando gli username su Android e iOS. La funzione permetterà agli utenti di essere contattati senza condividere il proprio numero di telefono. Il sistema includerà regole precise per la scelta del nome utente e una chiave opzionale a quattro cifre pensata per limitare i primi contatti indesiderati.