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Una startup statunitense ha sviluppato un microreattore da 30 MW stampato in 3D e alimentato a torio per fornire energia locale ai data center e all'industria pesante.

La struttura monolitica in carburo di silicio con geometria gyroid e combustibile al torio promette trent'anni di autonomia senza rifornimenti, con produzione additiva per la filiera.

Il progetto punta su sicurezza passiva e precisione della stampa per ridurre interventi attivi; è in attesa di autorizzazioni mentre viene proposta una fase di transizione energetica.

La startup statunitense AMPERA ha sviluppato un modulo nucleare da 30 MW stampato in 3D e alimentato a torio, pensato per soddisfare l’enorme richiesta energetica dei data center dedicati all’intelligenza artificiale e dell’industria pesante. Una tecnologia che promette trent’anni di autonomia e massima sicurezza passiva, ridefinendo il futuro dell’energia pulita e localizzata.

Contrastare il collasso energetico

L’intelligenza artificiale è insaziabile. Dietro ogni risposta di un chatbot o ogni singola immagine generata si nasconde un’infrastruttura di calcolo monumentale che consuma elettricità a ritmi vertiginosi.

Per evitare il collasso energetico serve un cambio di paradigma radicale. La risposta potrebbe arrivare non dalle grandi centrali tradizionali, ma da una soluzione decisamente più compatta e decisamente futuristica: un vero e proprio reattore nucleare stampato in 3D.

L’idea di unire atomo e manifattura additiva non è più fantascienza. L’azienda americana AMPERA ha infatti annunciato il completamento del suo primo modulo in scala reale.

Si tratta di un microreattore progettato specificamente per generare un’energia costante e pulita laddove serve di più, riducendo drasticamente i tempi di costruzione e installazione rispetto ai cantieri nucleari a cui siamo abituati.

Come funziona il modulo AMPERA

Entrando nel dettaglio tecnico, questo innovativo reattore nucleare stampato in 3D si differenzia profondamente dai colossi del passato.

Al centro del sistema c’è una struttura monolitica sferica caratterizzata da una geometria complessa, definita “gyroid“, realizzata in carburo di silicio proprio attraverso la produzione additiva.

Un’altra differenza cruciale risiede nel combustibile. Dimenticate l’uranio: questo impianto sfrutta i microreattori al torio. Il torio viene gestito direttamente da una filiale australiana dell’azienda per controllare l’intera filiera logistica, e viene poi trasformato in particelle di combustibile attraverso metodi proprietari di produzione additiva e liquid jetting.

Questa particolare architettura subcritica e a stato solido è stata concepita con un obiettivo ambizioso: garantire il funzionamento continuo della macchina per circa tre decenni, il tutto senza mai aver bisogno di effettuare un rifornimento di combustibile.

Sicurezza e gestione dell’energia

Quando si parla di nucleare, la sicurezza è il primo pensiero nella mente del pubblico. In questo caso, i progettisti hanno puntato su una sicurezza di tipo fisico e passivo.

Questo approccio riduce l’affidamento a interruttori elettronici di emergenza, complessi meccanismi attivi o interventi manuali da parte degli operatori in caso di anomalie. La precisione millimetrica della stampa tridimensionale permette di creare strutture ultra-resistenti che rispondono intrinsecamente e fisicamente alle variazioni operative.

La potenza elettrica iniziale dichiarata per questo modulo è di 30 megawatt, ma i piani di sviluppo futuri prevedono già la progettazione di versioni ancora più potenti.

Al momento l’azienda sta attendendo le necessarie autorizzazioni per la componente nucleare. Nel frattempo, per non restare bloccata, AMPERA sta proponendo una strategia commerciale di transizione denominata Integrated Energy Architecture, che sfrutta sistemi alimentati a gas associati al recupero del calore di scarto.

Il legame inscindibile con l’intelligenza artificiale

Il motivo per cui i riflettori sono puntati su questa tecnologia è strettamente legato alla necessità di fornire energia ai data center AI.

I grandi player del settore tecnologico stanno cercando fonti energetiche indipendenti dalla rete elettrica nazionale per evitare sovraccarichi e assicurarsi zero emissioni di carbonio.

I microreattori compatti rispondono esattamente a questa esigenza, potendo essere posizionati teoricamente nelle immediate vicinanze dei centri di calcolo o dei grandi distretti dell’industria pesante.

Se la tecnologia supererà i severi controlli degli enti regolatori, la stampa 3D potrebbe davvero aver trovato l’alleato definitivo per sostenere la rivoluzione digitale dei prossimi quarant’anni.