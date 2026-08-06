Realme, smartphone batteria infinita a prezzo stracciato

realme

Spesso si abusa di frasi come "smartphone con batteria infinita", utilizzandole un po’ a sproposito anche per telefoni con batterie "normali". Mai come in questa caso, però, la frase calza a pennello con il telefono di cui parliamo oggi. Lo smartphone con super batteria è il realme P4x, modello economico disponibile su Amazon con uno sconto del 26% e il prezzo scende al minimo storico. Un’ottima occasione per un telefono uscito sul mercato da pochi mesi e pensato per chi vuole spendere poco e non vuole viaggiare costantemente con il caricatore nella borsa. Come detto, infatti, il punto forte è la mega batteria da 7500 mAh che estende l’autonomia fino a tre giorni. E con la ricarica rapida hai il 100% di autonomia in poco tempo. Un telefono che assicura anche buone prestazione e che solo per pochissimo tempo trovi a un prezzo speciale.

realme P4X 199,99 € -26% 269,99 € Risparmi 70,00 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

realme P4X: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo speciale per il realme P4X. Da oggi è disponibile con una promo esclusiva Amazon che fa scendere il prezzo a 199,99 euro, con uno sconto del 26% su quello di listino. Il risparmio netto è di 70 euro, una cifra tutt’altro che da disprezzare per un telefono con un prezzo di listino alla portata di molti. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 40 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La disponibilità del telefono è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato.

realme P4X 199,99 € -26% 269,99 € Risparmi 70,00 € Acquista su Amazon

realme P4X: le caratteristiche tecniche

Della caratteristica principale del realme P4X abbiamo già parlato, ma è necessario approfondire. Il telefono è equipaggiato con una mega batteria da 7500 mAh, una delle più ampie del segmento di riferimento e che assicura un’autonomia che può arrivare fino a tre giorni. Puoi addirittura giocare ininterrottamente per dodici ore. Un altro elemento che rende unico questo smartphone è l’ottimo display da 6,8 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Un pannello fluido soprattutto con le app che utilizzi maggiormente e con i videogiochi.

Le prestazioni sono assicurate da un processore octa core supportato da 4 gigabyte di RAM. Quando hai bisogno di maggiore potenza, puoi utilizzare la RAM dinamica che sfrutta lo spazio di archiviazione libero. La memoria interna è da 256 gigabyte e la puoi aumentare utilizzando una scheda microSD.

Anche il comparto fotografico è di buon livello e assicura prestazioni top. Nella parte posteriore è presente un sensore principale da 50 megapixel con supporto dell’intelligenza artificiale, mentre per i selfie puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 5 megapixel. Chiudiamo con un caratteristica molto interessante: il telefono resiste a cadute fino a 2 metri di altezza e ha ricevuto anche la certificazione IP64 contro polvere e acqua. Un telefono perfetto per la vita di tutti i giorni e che da oggi trovi a un prezzo stracciato.

realme P4X 199,99 € -26% 269,99 € Risparmi 70,00 € Acquista su Amazon

Scopri altri 5 smartphone in offerta oggi su Amazon