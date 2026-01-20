Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Realme ha deciso di concentrare l’attenzione su uno dei parametri più rilevanti per chi acquista uno smartphone moderno: l’autonomia. Con il nuovo Realme P4 Power, l’azienda porta sul mercato un dispositivo che alza in modo netto l’asticella, grazie a una batteria da 10.001 mAh, una capacità che fino a poco tempo fa sembrava appannaggio di prototipi o concept, più che di prodotti destinati alla vendita.

Realme lancia il suo battery phone

Il dispositivo debutterà in India il 29 gennaio e non nasce come un semplice esercizio di stile. Realme ha infatti chiarito che si tratta di un modello pensato per la produzione su larga scala, segnando il passaggio definitivo dai concept mostrati negli ultimi anni a uno smartphone realmente acquistabile. In un mercato in cui i 5.000 mAh rappresentano ancora lo standard, P4 Power introduce un cambio di passo evidente.

Secondo i dati diffusi dall’azienda, la batteria da 10.001 mAh è progettata per garantire diversi giorni di utilizzo con una sola ricarica. Nei test interni si parla di oltre 32 ore di riproduzione video continua, circa 23 ore di navigazione con applicazioni di mappe e fino a 72 ore di chiamate vocali. In standby, l’autonomia stimata supera il mese, anche se si tratta di valori legati a condizioni d’uso specifiche. Per conoscere il comportamento reale sarà dunque necessario attendere test più approfonditi.

This isn’t more Power. This is Power rewritten. 10001 mAh doesn’t raise the bar. It moves it so far ahead, no one’s catching up. realme P4Power Launching 29th Jan. Know More, Stay Tuned! pic.twitter.com/UgRH5xOS7T — realme (@realmeIndia) January 20, 2026

Smartphone con ottima batteria e peso contenuto

Uno degli aspetti più interessanti riguarda il rapporto tra capacità e peso. Nonostante le dimensioni della batteria, Realme P4 Power si ferma intorno ai 219 grammi. Un risultato che l’azienda attribuisce all’adozione di una tecnologia basata su anodo in silicio-carbonio, studiata per aumentare la densità energetica senza rendere il dispositivo eccessivamente ingombrante.

L’attenzione all’autonomia si riflette anche nelle funzioni accessorie. Lo smartphone supporta la ricarica inversa cablata fino a 27 W, consentendo di alimentare altri dispositivi e di utilizzare il telefono come una batteria esterna quando necessario. Una scelta coerente con l’idea di un prodotto progettato per restare operativo a lungo e ridurre la dipendenza da prese di corrente e power bank.

Realme P4 Power arriverà in Italia?

Al momento non ci sono indicazioni ufficiali su una distribuzione al di fuori dell’India. Realme P4 Power sembra quindi destinato, almeno inizialmente, a mercati in cui l’autonomia rappresenta un fattore decisivo nella scelta di uno smartphone. Al di là della disponibilità geografica, il messaggio che emerge è chiaro: la corsa alle batterie di grande capacità è entrata in una fase concreta e l’autonomia torna a essere un vero terreno di competizione tra i produttori.

Non si tratta di un episodio isolato, ma del segnale più evidente di una tendenza che negli ultimi mesi si sta facendo sempre più marcata. Accanto a Realme P4 Power, sono già arrivati sul mercato diversi smartphone che puntano con decisione sull’autonomia, superando soglie che fino a poco tempo fa erano considerate fuori scala per dispositivi “normali”. Modelli come Xiaomi 17 Ultra, con batteria da 6.800 mAh, Realme GT7 Pro da 6.500 mAh e Vivo X200 Pro da 6.000 mAh mostrano come le grandi capacità stiano progressivamente entrando anche nella fascia alta e medio-alta del mercato.

Il dato più interessante è il fatto che queste batterie trovino spazio in smartphone che non rinunciano né al design né alle dotazioni tecniche.