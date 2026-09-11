Realme, lo smartphone con batteria infinita costa pochissimo: sconto superlativo

Il realme P4 Lite è disponibile in offerta con uno sconto del 33% e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo super fluido e maxi batteria.

MisterGadget.Tech

Spendere poco per il nuovo smartphone è ancora possibile, l’importante è conoscere i giusti modelli e soprattutto le giuste offerte. Come quella disponibile da oggi su Amazon per il realme P4 Lite, telefono economico uscito sul mercato da pochi mesi e disponibile su Amazon a un prezzo accessibile a tutti. Il merito è dello sconto del 33% che fa scendere il prezzo a meno di 160 euro e per renderlo più appetibile c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Parliamo di un telefono che si posiziona nella fascia bassa del mercato, ma con caratteristiche molto interessanti, come lo schermo extra large e super fluido e l’ottima batteria da 6600 mAh che può durare fino a tre giorni con un utilizzo normale. Un’occasione speciale da non farsi sfuggire per un telefono con pochi eguali sul mercato.

realme P4 Lite 159,99 € -33% 239,99 € Risparmi 80,00 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

realme P4 Lite: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo alla portata di tutti per il realme P4 Lite. Grazie allo sconto lampo del 33% approfitti del minimo storico e il prezzo scende a soli 159,99 euro. Il risparmio netto è di 80 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 32 euro al mese. Praticamente lo paghi quanto un caffè al giorno. Promo esclusiva che solo Amazon sa assicurarti.

La disponibilità del telefono è immediata e acquistandolo oggi lo ottieni nel giro di un paio di giorni. Essendo un prodotto venduto e spedito da Amazon, hai come sempre quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.

realme P4 Lite 159,99 € -33% 239,99 € Risparmi 80,00 € Acquista su Amazon

realme P4 Lite: le caratteristiche tecniche

Non è certo paragonabile all’iPhone 17 Pro o al Galaxy S26, ma anche il prezzo è decisamente inferiore. E questo rende il realme P4 Lite uno dei migliori telefoni della sua fascia di prezzo.

Il telefono si basa su una scheda tecnica con alcune componenti molto interessanti. Partiamo dal primo elemento che salta immediatamente all’occhio: il display. Si tratta di uno schermo da 6,8 pollici ad alta risoluzione e con refresh rate fino a 120 Hz. Un pannello con cui puoi vedere al meglio qualsiasi contenuto, anche film e serie TV mentre sei in viaggio. Il processore supporta tutte le applicazioni più importanti, grazie anche ai 4 gigabyte di RAM e ai 128 gigabyte di memoria interna, espandibili tramite una microSD.

Il comparto fotografico è di buona qualità. Nella parte posteriore trovi un sensore ultragrandangolare supportato dall’intelligenza artificiale per rendere ogni scatto più reale e privo di imperfezioni. Stessa tecnologia applicata anche per la fotocamera frontale per i selfie.

Chiudiamo con l’altra caratteristica che rende il telefono molto utile nella vita di tutti i giorni: la batteria da 6600 mAh che può durare fino a tre giorni con un utilizzo normale. Un telefono perfetto per chi non vuole spendere tanto e lo utilizza principalmente per inviare messaggi, chiamare e scattare qualche foto.

realme P4 Lite 159,99 € -33% 239,99 € Risparmi 80,00 € Acquista su Amazon

Scopri altri smartphone in promo da oggi su Amazon.

Offerta Technaxx mini Powerstation TX-205 - Powerstation 74Wh 230V c... 99,99 € -22% 129,00 € Risparmi 29,01 € Acquista su Amazon OUKITEL C69 Smartphone - 7,2 Pollici 120Hz, Batteria 6000mAh... 189,99 € -5% 199,99 € Risparmi 10,00 € Acquista su Amazon OUKITEL C69 Smartphone - 7,2 Pollici 120Hz, Batteria 6000mAh... 189,99 € -5% 199,99 € Risparmi 10,00 € Acquista su Amazon DOOGEESmart Note 58 Smartphone Android 15, 32(8+24) GB+128GB... Prodotto non disponibile Prodotti simili Blackview WAVE 2C Smartphone Offerta Android 16, 5" Mini Tel... 99,99 € Acquista su Amazon