Libero
OFFERTE

Realme, lo smartphone con batteria infinita a prezzo stracciato: affare del giorno

Il realme P4 Lite è in offerta su Amazon con uno sconto del 31% e il prezzo crolla al minimo storico. Costa poco e ha una mega batteria che può durare tre giorni.

4 min di lettura

realme 16 5G MisterGadget.Tech

Trovare un telefono economico che combina un prezzo alla portata di tutti e una scheda tecnica di buon livello è diventato sempre più complicato. Per questo motivo quando se ne trova uno non bisogna perdere tempo e approfittarne immediatamente. È quello che accade da oggi su Amazon con il realme P4 Lite, telefono disponibile con uno sconto del 31% che fa scendere il prezzo al minimo storico e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Si tratta di un’offerta esclusiva della piattaforma di e-commerce e ti permette di fare un grandissimo affare. La scheda tecnica si basa su un display da 6,8 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore che assicura buone prestazioni, una doppia fotocamera posteriore e una batteria massiva da 6600 mAh che può durare fino a due giorni con un utilizzo normale. Un telefono perfetto per l’utilizzo giornaliero e che da oggi trovi a un prezzo speciale.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

realme P4 Lite: prezzo, offerta e sconto Amazon

Sconto speciale per il realme P4 Lite. Il telefono economico è disponibile su Amazon a un prezzo di 179,99 euro grazie allo sconto del 31% presente in pagina e il risparmio netto è di 80 euro su quello di listino. Per uno smartphone che costa poco si tratta di un’ottima occasione. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero da 36 euro al mese, praticamente lo paghi un euro al giorno.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai i soliti quattordici giorni assicurati dalla piattaforme di e-commerce.

realme P4 Lite: le caratteristiche tecniche

Uno dei migliori telefoni che puoi trovare oggi nella fascia degli entry-level. Il realme P4 Lite è un telefono uscito sul mercato da poco tempo e dotato di alcune caratteristiche molto interessanti. Punta molto sul display e su una mega batteria che lo rende uno dei battery phone migliori della sua categoria.

Andiamo per ordine e partiamo dal display. Il realme P4 Lite si basa su uno schermo da 6,8 pollici con risoluzione elevata e refresh rate che arriva fino a 120 Hz per una maggiore fluidità nell’utilizzo quotidiano. Le dimensioni extra large del display permettono di utilizzare lo smartphone anche per vedere film e serie TV mentre sei in viaggio o per giocare ai tuoi giochi preferiti. Le prestazioni sono assicurate dall’affidabile processore octa-core e trovi anche 256 gigabyte di memoria interna per installare tutte le applicazioni che vuoi.

Il comparto fotografico è di buona qualità. Nella parte posteriore trovi una fotocamera che assicura scatti con un’ottima risoluzione anche quando c’è poca luce. Il merito è anche del supporto dell’intelligenza artificiale che interviene per migliorare qualsiasi scatto. Per i selfie, invece, puoi utilizzare la fotocamera frontale da 5 megapixel.

Come detto, l’altra caratteristica che contraddistingue il realme P4 Lite è la batteria. A bordo è presente una pila da 6600 mAh che assicura un’autonomia fino a tre giorni con un utilizzo normale e supporta anche la ricarica rapida.

Scopri altri smartphone in offerta da oggi su Amazon.

Offerta

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Ti suggeriamo

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963