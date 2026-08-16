Realme, lo smartphone con batteria infinita a prezzo stracciato: affare del giorno

Il realme P4 Lite è in offerta su Amazon con uno sconto del 31% e il prezzo crolla al minimo storico. Costa poco e ha una mega batteria che può durare tre giorni.

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Trovare un telefono economico che combina un prezzo alla portata di tutti e una scheda tecnica di buon livello è diventato sempre più complicato. Per questo motivo quando se ne trova uno non bisogna perdere tempo e approfittarne immediatamente. È quello che accade da oggi su Amazon con il realme P4 Lite, telefono disponibile con uno sconto del 31% che fa scendere il prezzo al minimo storico e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Si tratta di un’offerta esclusiva della piattaforma di e-commerce e ti permette di fare un grandissimo affare. La scheda tecnica si basa su un display da 6,8 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore che assicura buone prestazioni, una doppia fotocamera posteriore e una batteria massiva da 6600 mAh che può durare fino a due giorni con un utilizzo normale. Un telefono perfetto per l’utilizzo giornaliero e che da oggi trovi a un prezzo speciale.

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realme P4 Lite: prezzo, offerta e sconto Amazon

Sconto speciale per il realme P4 Lite. Il telefono economico è disponibile su Amazon a un prezzo di 179,99 euro grazie allo sconto del 31% presente in pagina e il risparmio netto è di 80 euro su quello di listino. Per uno smartphone che costa poco si tratta di un’ottima occasione. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero da 36 euro al mese, praticamente lo paghi un euro al giorno.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai i soliti quattordici giorni assicurati dalla piattaforme di e-commerce.

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realme P4 Lite: le caratteristiche tecniche

Uno dei migliori telefoni che puoi trovare oggi nella fascia degli entry-level. Il realme P4 Lite è un telefono uscito sul mercato da poco tempo e dotato di alcune caratteristiche molto interessanti. Punta molto sul display e su una mega batteria che lo rende uno dei battery phone migliori della sua categoria.

Andiamo per ordine e partiamo dal display. Il realme P4 Lite si basa su uno schermo da 6,8 pollici con risoluzione elevata e refresh rate che arriva fino a 120 Hz per una maggiore fluidità nell’utilizzo quotidiano. Le dimensioni extra large del display permettono di utilizzare lo smartphone anche per vedere film e serie TV mentre sei in viaggio o per giocare ai tuoi giochi preferiti. Le prestazioni sono assicurate dall’affidabile processore octa-core e trovi anche 256 gigabyte di memoria interna per installare tutte le applicazioni che vuoi.

Il comparto fotografico è di buona qualità. Nella parte posteriore trovi una fotocamera che assicura scatti con un’ottima risoluzione anche quando c’è poca luce. Il merito è anche del supporto dell’intelligenza artificiale che interviene per migliorare qualsiasi scatto. Per i selfie, invece, puoi utilizzare la fotocamera frontale da 5 megapixel.

Come detto, l’altra caratteristica che contraddistingue il realme P4 Lite è la batteria. A bordo è presente una pila da 6600 mAh che assicura un’autonomia fino a tre giorni con un utilizzo normale e supporta anche la ricarica rapida.

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