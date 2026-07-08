Realme, questo smartphone lowcost e con batteria infinita costa pochissimo: offerta shock
Il nuovo realme P4 Lite è in offerta con uno sconto del 31% e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Scopri caratteristiche e prezzo.
Una promo che è pronta a stupirti. Da oggi su Amazon trovi il nuovo realme P4 Lite con una promo lancio imperdibile. Lanciato sul mercato da pochissimi giorni, lo trovi con uno sconto del 31% che ti fa risparmiare ben 80 euro su quello di listino. Per un telefono con un prezzo di listino abbordabile, si tratta di un’occasione speciale. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Lo smartphone è un perfetto medio di gamma: schermo immersivo e super fluido, processore ad alte prestazioni e soprattutto una batteria da 6600 mAh che assicura un’autonomia fino a due giorni. Un telefono completo, versatile e con funzioni avanzate AI: un’occasione che non devi assolutamente farti scappare.
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realme P4 Lite: prezzo, offerta e sconto Amazon
Grazie alla promo esclusiva di Amazon il realme P4 Lite è disponibile su Amazon a un prezzo di 179,99 euro con un risparmio del 31% su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 36 euro al mese, praticamente un euro al giorno. Condizioni che solo il sito di e-commerce sa assicurare.
La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Essendo venduto e spedito direttamente da Amazon hai come sempre quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.
realme P4 Lite: le caratteristiche tecniche
Realizzare uno smartphone che riesca a catturare l’attenzione nel 2026 è tutt’altro che semplice, soprattutto in un mercato inflazionato con tanti modelli simili tra loro. Il realme P4 Lite riesce a differenziarsi grazie a un design ricercato e a una scheda tecnica molto interessante, soprattutto al prezzo a cui lo trovi oggi.
Smartphone progettato per durare nel tempo e realizzato con materiali che lo rendono resistente alle cadute, agli urti e anche alla polvere. Passando alla scheda tecnica, lo smartphone è dotato di un display da 6,8 pollici ad alta risoluzione con refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nell’utilizzo quotidiano. Ottime performance grazie a un processore ad alte prestazioni, 4 gigabyte di RAM che arriva fino a 12 gigabyte grazie alla RAM dinamica che utilizza lo spazio di archiviazione libero per aumentare le prestazioni e 256 gigabyte di memoria interna.
Il comparto fotografico assicura buoni scatti grazie alla doppia fotocamera posteriore dotata di sensore grandangolare e fotocamera frontale da 5 megapixel. Gli scatti sono supportati dagli algoritmi di intelligenza artificiale che eliminano piccoli errori e scelgono le impostazioni corrette. Grazi all’editor AI hai a disposizione degli strumenti ad hoc che ti aiutano nella fase di editing fotografico.
Chiudiamo con la classica ciliegina sulla torta: la batteria da 6600 mAh che può durare fino a due giorni con un utilizzo normale. Supporta la ricarica rapida e anche la ricarica inversa.
Ecco altri 5 smartphone disponibili in promo da oggi su Amazon.
Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.