Lo smartphone economico di realme è in offerta a meno di 160 euro e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Schermo immersivo e maxi batteria.

realme

Il Black Friday di Amazon è l’occasione per fare dei grandi affari anche se si è alla ricerca di telefoni di lowcost e lo dimostra il realme P4 Lite. Lo smartphone economico, infatti, è disponibile con uno sconto del 38% che fa crollare il prezzo e lo paghi meno di 160 euro. Un prezzo alla portata di molti, a cui si aggiunge anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Un vero affare da non farsi assolutamente sfuggire: le scorte sono limitate. Non bisogna farsi ingannare dal prezzo: le caratteristiche sono di livello superiore. Schermo immersivo da 6,8 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, buon processore, comparto fotografico che assicura buoni scatti e una maxi batteria da 6600 mAh che porta l’autonomia a più di due giorni di utilizzo.

realme P4 Lite 159,99 € -38% 259,99 € Risparmi 100,00 € Acquista su Amazon

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realme P4 Lite: prezzo e offerta Amazon

Se vuoi spendere poco per il tuo nuovo smartphone, il realme P4 Lite è il modello che fa per te. Grazie all’offerta lampo disponibile oggi su Amazon il prezzo crolla a soli 159,99 euro, con un risparmio netto su quello di listino di 100 euro (-38% di sconto). Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 32 euro al mese, praticamente quanto un caffè al giorno. Condizioni d’acquisto che lo rendono un vero best-buy.

Acquistando lo smartphone oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni, mentre per il reso gratuito, come per tutti gli acquisti effettuati in questo periodo, hai tempo fino al 15 gennaio 2027. Non perdere altro tempo e approfittane subito.

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realme P4 Lite: le caratteristiche tecniche

Economico non sempre è sinonimo di poca potenza e scarsa qualità nei materiali. E il realme P4 Lite ne è la dimostrazione. Nonostante un prezzo mini, lo smartphone assicura buone prestazioni, è perfetto per l’utilizzo quotidiano ed è realizzato con grande cura.

Per capire tutte le potenzialità del dispositivo basta vedere la scheda tecnica. Il primo elemento che salta immediatamente all’occhio è il display immersivo super fluido da 6,8 pollici con refresh rate fino a 120 HZ. Un pannello che puoi utilizzare per vedere tutti i tuoi contenuti preferiti e anche per giocare senza problemi. Le prestazioni sono di livello superiore, anche grazie alla presenza di 4 GB di RAM che possono arrivare fino a 12 GB con la RAM dinamica. La memoria interna da 256 gigabyte permette di installare tutte le applicazioni che vogliamo.

Il comparto fotografico non è certo da telefono premium, ma assicura comunque buone foto grazie alla fotocamera posteriore supportata dall’intelligenza artificiale, e dalla fotocamera anteriore da 5 megapixel. Non mancano funzioni e strumenti per il foto editing.

Un altro dei punti forti dello smartphone è la maxi batteria da 6600 mAh che porta l’autonomia della batteria a più di due giorni, e c’è anche il supporto alla ricarica rapida. Chiudiamo con la qualità costruttiva: il telefono resiste alle cadute e anche ai graffi.

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