Realme, lo smartphone con batteria infinita costa pochissimo: prezzo in picchiata

Il realme P4 Lite è disponibile in promo con uno sconto del 33% e il prezzo scende al minimo storico. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo immersivo e mega batteria.

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Se sei alla ricerca di uno smartphone economico, ma con ottime caratteristiche, abbiamo una buona notizia per te: da oggi su Amazon trovi il realme P4 Lite in promo con un super sconto del 33% che fa scendere il prezzo al minimo storico e fai un super affare. L’offerta non finisce qui: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Condizioni d’acquisto che solo il sito di e-commerce sa offrire. Il telefono di realme è molto interessante: si posiziona nella fascia bassa del mercato, ma senza perdere la propria essenza di flagship killer. Tra le caratteristiche tecniche spicca il display ultra-fluido da 6,8 pollici e la maxi batteria da 6600 mAh che dura fino a tre giorni. Uno smartphone pensato appositamente per la vita di tutti i giorni. Non perdere tempo e approfittane ora.

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realme P4 Lite: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta del giorno se non vuoi spendere cifre elevatissime per il tuo nuovo telefono. Il realme P4 Lite è disponibile in promo a un prezzo di 159,99 euro con uno sconto del 33% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è di 80 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero da 32 euro al mese: praticamente quanto un caffè al giorno. Si tratta di una delle migliori occasioni di tutto il web e fai un super affare.

La disponibilità è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Come per tutti i dispositivi venduti e spediti da Amazon hai quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.

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realme P4 Lite: le caratteristiche tecniche

Il prezzo non deve trarre in inganno. Il realme P4 Lite poggia su una scheda tecnica solida e con alcune componenti molto interessanti che lo dovrebbero posizionare su una fascia di prezzo superiore.

Partiamo dall’elemento che salta immediatamente all’occhio: il display da 6,8 pollici con refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nell’utilizzo quotidiano. Puoi vedere video, oppure giocare ai tuoi giochi preferiti senza scendere a compromessi. Il processore octa-core assicura buone prestazioni ed è supportato da 4 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna. Grazie alla RAM dinamica arrivi fino a un massimo di 12 gigabyte.

Il comparto fotografico non è certo il punto forte del dispositivo, ma si difende piuttosto bene. Nella parte posteriore trovi una fotocamera che grazie al supporto dell’intelligenza artificiale scatta buone immagini in qualsiasi situazione, mentre per i selfie puoi fare affidamento al sensore frontale da 5 megapixel.

Chiudiamo con l’altra caratteristica che spicca nella scheda tecnica del realme P4 Lite. Parliamo della batteria con una capacità di 6600 mAh in grado di assicurare un’autonomia fino a 3 giorni con un utilizzo normale. Supporta anche la ricarica rapida. Un telefono pensato appositamente per l’utilizzo quotidiano e che da oggi trovi a un prezzo speciale.

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