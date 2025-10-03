Realme, lo smartphone con batteria infinita a prezzo stracciato

Il realme P3 è in promo con uno sconto di quasi 100 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Ecco le caratteristiche tecniche e il prezzo.

Se c’è una caratteristica che viene sempre più richiesta dagli utenti per gli smartphone è una batteria capiente. E non è raro trovare telefoni usciti negli ultimi mesi con una batteria in grado di durare fino a due giorni. Come nel caos del realme P3, smartphone medio di gamma che abbina a una super batteria un prezzo alla portata di molti e una scheda tecnica molto interessante. Prezzo che oggi diventa speciale grazie all’offerta disponibile su Amazon che lo fa scendere al minimo storico e risparmi quasi 100 euro su quello di listino. Non solo: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Il realme P3 risponde alla perfezione alle caratteristiche tipiche di uno smartphone medio di gamma del 2025. A partire da un display AMOLED super fluido e da un processore Snapdragon di ultima generazione che assicura ottime prestazioni. Lo smartphone è anche molto resistente e permette di scattare immagini di ottima qualità grazie al sensore principale da 50 megapixel. Non perdere questa ottima occasione e approfitti di un super prezzo, ma devi essere velocissimo, la promo può terminare da un momento all’altro.

realme P3

realme P3: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta lampo e prezzo crollato per il realme P3. Lo smartphone del colosso cinese è disponibile in offerta a un prezzo di 259,99 euro con uno sconto del 26% su quello di listino. Il risparmio netto è di 90 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 52 euro al mese a tasso zero.

Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito hai quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Disponibile anche il servizio Recommerce di Amazon che valuta il tuo vecchio smartphone e ricevi sul conto corrente il valore di permuta.

realme P3

realme P3: le caratteristiche tecniche

Al prezzo a cui è disponibile oggi il realme P3 diventa uno dei telefoni medio di gamma più interessanti sul mercato. Uscito sul mercato da pochi mesi, è dotato di una scheda tecnica che si caratterizza per la presenza di componenti di ultima generazione. E non stiamo esagerando, basta analizzare le caratteristiche.

Partendo dall’ottimo processore Snapdragon 6 Gen 4 supportato da ben 12 gigabyte di RAM e da 512 gigabyte di memoria interna, quanto basta per assicurare ottime prestazioni anche durante il multitasking o mentre stai giocando. Anche lo schermo è di livello assoluto: display AMOLED eSports da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nell’utilizzo quotidiano. Luminosità elevata che lo rende visibile sotto la luce diretta del sole.

realme non ha lasciato nulla al caso e ha dotato lo smartphone anche di un comparto fotografico molto interessante. Nella parte posteriore trovi un sensore principale da 50 megapixel supportato dall’intelligenza artificiale con a supporto un sensore da 2 megapixel. Per i selfie, invece, puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 16 megapixel.

Per chiudere parliamo dell’ottima batteria da 5260 mAh che può durare fino a due giorni e grazie alla ricarica rapida da 45 W impieghi poco più di mezzora per avere il 100% di autonomia.

realme P3