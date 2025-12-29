Realme, sprofonda il prezzo dello smartphone top: costa pochissimo

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il realme P3 è in offerta con uno sconto del 38% e risparmi più di 110 euro e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Scopri prezzo e caratteristiche tecniche.

Come finire al meglio questo 2025? Con le offerte last minute di Amazon che ti permettono di risparmiare centinaia di euro. Tra le promo top che troviamo oggi c’è il realme P3, smartphone medio di gamma che assicura ottime prestazioni e che da oggi è disponibile a un prezzo mai visto prima. Il merito è dello sconto del 38% disponibile sul sito di e-commerce che ti fa risparmiare più di 110 euro su quello di listino. Non finisce qui: le condizioni di acquisto sono impreziosite anche dalla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Lo paghi praticamente un caffè al giorno.

Il rapporto qualità-prezzo del realme P3 è ottimo, merito anche delle componenti di ultima generazione scelte dal produttore cinese. A partire dal processore Snapdragon 6 Gen 4 che assicura prestazioni top e supportato da 8 gigabyte di RAM che puoi aumentare utilizzando la RAM virtuale. Schermo immersivo e super fluido accompagnato da una fotocamera principale da 50 megapixel che assicura scatti perfetti in ogni situazione. Un telefono completo, perfetto per chi vuole spendere poco ed è alla ricerca di un dispositivo affidabile e prestazionale. Non farti sfuggire questa ottima occasione.

realme P3: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione lampo che non devi assolutamente farti sfuggire. Da oggi su Amazon trovi il realme P3 in promo a un prezzo di 186,85 euro con uno sconto del 38% su quello di listino. Il risparmio netto è di poco superiore ai 110 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 37,37 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Lo paghi praticamente quanto un caffè al giorno.

Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni, probabilmente entro la fine dell’anno. Per il reso gratuito, invece, hai 14 giorni di tempo come da politiche di reso del sito di e-commerce. Per questo telefono è disponibile anche il servizio Recommerce che ti permette di valutare il tuo vecchio dispositivo e di ottenere il valore di permuta.

realme P3: le caratteristiche tecniche

Potenza allo stato pure nella fascia media del mercato. Il realme P3 è un telefono con pochi eguali nella fascia di prezzo sotto i 200 euro e che assicura prestazioni al top grazie a componenti di ultima generazione.

Per scoprire le potenzialità di questo dispositivo basta analizzare la scheda tecnica. Partiamo dall’ottimo display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Uno schermo immersivo che non affatica la vista e con una luminosità di picco di 2000 nit che lo rende visibile anche sotto la luce del sole. Le prestazioni sono assicurate dall’efficiente processore Snapdragon 6 Gen 4 supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Quando si ha bisogno di più prestazioni è possibile utilizzare la RAM virtuale che sfrutta lo spazio d’archiviazione libero.

Il comparto fotografico è una garanzia. Nella parte posteriore trova posto una fotocamera principale da 50 megapixel supportato da un sensore da 2 megapixel per la profondità e le foto macro. Nella parte frontale è presente una fotocamera da 16 megapixel che assicura ottimi scatti in qualsiasi situazione. Per migliorare la qualità degli scatti hai a disposizione anche algoritmi avanzati di intelligenza artificiale che trovi anche nelle app per l’editing fotografico.

La batteria da 5260 mAh ti supporta per tutto il giorno e con un utilizzo normale puoi coprire anche quarantotto ore. Supporta la ricarica rapida da 45 W che impiega trenta minuti per avere il 100% di autonomia.

