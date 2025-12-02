Le specifiche tecniche sono da capogiro e competono apertamente con iPhone e Samsung. Il problema? Anche il prezzo compete con quei mostri sacri. E qui nasce il dubbio: può un marchio relativamente giovane come realme giustificare una cifra da top di gamma consolidato? Questo è forse il tema portante della nostra prova.

Abbiamo testato a fondo il realme GT 8 Pro per capire se questa scommessa paga davvero. Parliamo di uno smartphone che monta il processore più potente disponibile oggi , una batteria da 7000mAh che promette autonomia da record, un display luminosissimo da 7000 nit e un comparto fotografico sviluppato in collaborazione con Ricoh che vuole portare l'esperienza delle compatte GR nel mondo mobile.

I caratteri e il logo Ricoh GR sul retro sono realizzati con una tecnica di incisione a precisione estrema che li rende percepibili al tatto, tridimensionali. È un dettaglio che in pochi noteranno, ma che testimonia l'attenzione anche verso elementi apparentemente secondari. Il frame laterale in metallo opaco completa un quadro di solidità e qualità costruttiva che non sfigura affatto di fronte ai competitor più blasonati. La certificazione IP69, IP68 e IP66 garantisce resistenza totale ad acqua, polvere e urti accidentali.

Il corpo è rivestito in materiale carta-pelle certificato eco-sostenibile , con una texture che ricorda la copertina di un taccuino di qualità. Al tatto è piacevolissimo, antiscivolo senza essere appiccicoso, e trasmette una sensazione di calore che il metallo o il vetro non riescono mai a dare. Le colorazioni sono due: Diary White e Urban Blue , entrambe sobrie ed eleganti, perfette per un contesto professionale ma non noiose.

L'operazione ricorda il piacere quasi infantile di assemblare mattoncini colorati: sviti, cambi modulo con uno di design diverso, riavviti, e il telefono assume un'identità completamente nuova. È un tocco di artigianalità in un mondo di produzione industriale standardizzata.

La prima cosa che colpisce quando maneggi il realme GT 8 Pro è la sensazione di tenere tra le mani qualcosa di diverso dal solito. Non solo per il peso, che si attesta sui 214-218 grammi a seconda della versione, ma soprattutto per quel modulo fotografico che si svita e si cambia . Sembra banale, ma è una rivoluzione silenziosa in un mercato dove tutto è sigillato, incollato, impossibile da modificare.

Display e luminosità VOTO: 9

Se c'è un aspetto dove il GT 8 Pro non accetta compromessi, è lo schermo. Parliamo di un pannello AMOLED da 6,79 pollici con risoluzione QHD+, quindi nitidissimo anche osservandolo da vicinissimo, e soprattutto con una luminosità di picco di 7000 nit. Per capirci: significa che puoi consultare il telefono sotto il sole di ferragosto a mezzogiorno senza cercare disperatamente una zona d'ombra.

È un valore che surclassa praticamente qualsiasi competitor, inclusi i tanto decantati iPhone e Galaxy. E non è solo marketing: nella pratica quotidiana la differenza si sente eccome, soprattutto quando sei in giro e hai bisogno di leggere una notifica importante o seguire le indicazioni del navigatore.

Il refresh rate arriva a 144Hz, una frequenza che i gamer apprezzeranno moltissimo ma che rende piacevole ogni interazione con l'interfaccia. Scorrere le pagine web, sfogliare la galleria fotografica, navigare tra le app diventa un'esperienza straordinariamente fluida. La frequenza di campionamento del tocco a 360Hz in modalità gaming garantisce poi una reattività pressoché istantanea, un vantaggio competitivo non da poco nei titoli più frenetici.

I colori sono vividi grazie alla copertura totale dello spazio DCI-P3, il contrasto tipico dell'OLED regala neri profondi, e il supporto a HDR10+ e Dolby Vision esalta ogni contenuto multimediale. Netflix, Prime Video, YouTube: tutto prende vita con una qualità visiva di primissimo livello. C'è anche una modalità notturna che scende fino a 1 nit di luminosità minima, perfetta per chi ama smanettare a letto senza disturbare chi dorme accanto.