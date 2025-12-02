Realme GT 8 Pro: batteria monstre e fotocamera Ricoh, prezzo impegnativo
Autonomia da record, prestazioni estreme e un'inedita collaborazione con il leggendario marchio fotografico. Ma posizionarsi al livello dei grandi è una scommessa rischiosa.
Quando prendi in mano uno smartphone moderno, una delle prime domande che ti fai è sempre la stessa: quanto durerà la batteria? È un’ossessione quotidiana che accomuna praticamente tutti, dal manager sempre in viaggio allo studente che passa ore sui social. E se esistesse un telefono capace di lasciarti tranquillo per giorni interi, senza quella costante ansia da percentuale residua?
realme ci prova con una strategia che punta tutto sull’autonomia estrema e sulle prestazioni senza compromessi. Il nuovo GT 8 Pro arriva sul mercato con una promessa chiara: liberarti dalla dipendenza del caricabatterie.
Ma c’è di più. In un settore dove ormai tutti gli smartphone sembrano fratelli gemelli con piccolissime differenze, l’azienda cinese ha deciso di osare con una collaborazione inaspettata: quella con Ricoh, storico marchio fotografico amato dai puristi della street photography. E ha introdotto un’innovazione che nessuno aveva mai tentato prima: un modulo fotografico intercambiabile.
È una scommessa ambiziosa, soprattutto considerando che realme fa parte di BBK Electronics, il colosso che controlla anche Vivo, OPPO e OnePlus. Marchi che inevitabilmente si fanno concorrenza tra loro, condividendo tecnologie ma cercando disperatamente di distinguersi agli occhi del pubblico.
Abbiamo testato a fondo il realme GT 8 Pro per capire se questa scommessa paga davvero. Parliamo di uno smartphone che monta il processore più potente disponibile oggi, una batteria da 7000mAh che promette autonomia da record, un display luminosissimo da 7000 nit e un comparto fotografico sviluppato in collaborazione con Ricoh che vuole portare l'esperienza delle compatte GR nel mondo mobile.
Le specifiche tecniche sono da capogiro e competono apertamente con iPhone e Samsung. Il problema? Anche il prezzo compete con quei mostri sacri. E qui nasce il dubbio: può un marchio relativamente giovane come realme giustificare una cifra da top di gamma consolidato? Questo è forse il tema portante della nostra prova.
- Batteria da 7000mAh
- Display luminosissimo
- Prestazioni al vertice
- Modulo fotocamera intercambiabile
- Ricarica rapidissima: 120W
- Prezzo da top di gamma assoluto
- Video ancora un gradino sotto Apple e Samsung
- Peso non trascurabile
La prima cosa che colpisce quando maneggi il realme GT 8 Pro è la sensazione di tenere tra le mani qualcosa di diverso dal solito. Non solo per il peso, che si attesta sui 214-218 grammi a seconda della versione, ma soprattutto per quel modulo fotografico che si svita e si cambia. Sembra banale, ma è una rivoluzione silenziosa in un mercato dove tutto è sigillato, incollato, impossibile da modificare.
L'operazione ricorda il piacere quasi infantile di assemblare mattoncini colorati: sviti, cambi modulo con uno di design diverso, riavviti, e il telefono assume un'identità completamente nuova. È un tocco di artigianalità in un mondo di produzione industriale standardizzata.
Il corpo è rivestito in materiale carta-pelle certificato eco-sostenibile, con una texture che ricorda la copertina di un taccuino di qualità. Al tatto è piacevolissimo, antiscivolo senza essere appiccicoso, e trasmette una sensazione di calore che il metallo o il vetro non riescono mai a dare. Le colorazioni sono due: Diary White e Urban Blue, entrambe sobrie ed eleganti, perfette per un contesto professionale ma non noiose.
I caratteri e il logo Ricoh GR sul retro sono realizzati con una tecnica di incisione a precisione estrema che li rende percepibili al tatto, tridimensionali. È un dettaglio che in pochi noteranno, ma che testimonia l'attenzione anche verso elementi apparentemente secondari. Il frame laterale in metallo opaco completa un quadro di solidità e qualità costruttiva che non sfigura affatto di fronte ai competitor più blasonati. La certificazione IP69, IP68 e IP66 garantisce resistenza totale ad acqua, polvere e urti accidentali.
Se c'è un aspetto dove il GT 8 Pro non accetta compromessi, è lo schermo. Parliamo di un pannello AMOLED da 6,79 pollici con risoluzione QHD+, quindi nitidissimo anche osservandolo da vicinissimo, e soprattutto con una luminosità di picco di 7000 nit. Per capirci: significa che puoi consultare il telefono sotto il sole di ferragosto a mezzogiorno senza cercare disperatamente una zona d'ombra.
È un valore che surclassa praticamente qualsiasi competitor, inclusi i tanto decantati iPhone e Galaxy. E non è solo marketing: nella pratica quotidiana la differenza si sente eccome, soprattutto quando sei in giro e hai bisogno di leggere una notifica importante o seguire le indicazioni del navigatore.
Il refresh rate arriva a 144Hz, una frequenza che i gamer apprezzeranno moltissimo ma che rende piacevole ogni interazione con l'interfaccia. Scorrere le pagine web, sfogliare la galleria fotografica, navigare tra le app diventa un'esperienza straordinariamente fluida. La frequenza di campionamento del tocco a 360Hz in modalità gaming garantisce poi una reattività pressoché istantanea, un vantaggio competitivo non da poco nei titoli più frenetici.
I colori sono vividi grazie alla copertura totale dello spazio DCI-P3, il contrasto tipico dell'OLED regala neri profondi, e il supporto a HDR10+ e Dolby Vision esalta ogni contenuto multimediale. Netflix, Prime Video, YouTube: tutto prende vita con una qualità visiva di primissimo livello. C'è anche una modalità notturna che scende fino a 1 nit di luminosità minima, perfetta per chi ama smanettare a letto senza disturbare chi dorme accanto.
Qui il realme GT 8 Pro fa davvero strike su tutta la linea. Il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 è il più potente disponibile oggi nel mondo Android, realizzato con processo produttivo a 3 nanometri che garantisce prestazioni stratosferiche e consumi contenuti. Il punteggio AnTuTu supera i 4 milioni di punti, un numero che lascia indietro praticamente chiunque altro.
Ma più dei freddi numeri da benchmark, conta l'esperienza d'uso reale. E qui lo smartphone di realme si dimostra una vera bestia: giochi pesantissimi come Genshin Impact girano al massimo dei dettagli senza un singolo calo di frame, le app si aprono istantaneamente, il multitasking è gestito con disinvoltura anche quando tieni aperti contemporaneamente una decina di applicazioni. Abbiamo provato il test estremo suggerito dall'azienda stessa: far girare due giochi impegnativi in contemporanea per un'ora. Zero problemi, zero rallentamenti, zero surriscaldamenti fastidiosi.
Merito anche del sistema di raffreddamento a camera di vapore che copre i componenti critici e dissipa efficacemente il calore, e del chip Hyper Vision+ AI che lavora in parallelo ottimizzando le prestazioni grafiche e abilitando funzionalità come la super-risoluzione AI che porta i giochi fino a 2K di nitidezza.
Ma la vera star è la batteria da 7000mAh, un mostro di capacità che ridefinisce completamente il concetto di autonomia su smartphone. realme dichiara oltre 520 ore in standby e più di 47 ore con schermo acceso. Nei test pratici parliamo di oltre 20 ore consecutive su TikTok, 21 ore di YouTube, 8 ore e mezza di gaming intenso. Sono numeri che cambiano la vita: finalmente uno smartphone che ti segue per un intero weekend fuori porta senza ansia da percentuale residua.
E quando serve ricaricare, ci pensano i 120W via cavo che riempiono il serbatoio da zero a metà in appena 15 minuti, o i 50W wireless per chi preferisce la comodità del pad magnetico. C'è pure la ricarica inversa, quindi puoi usare il telefono come powerbank d'emergenza.
La collaborazione con Ricoh è il vero elemento distintivo di questo smartphone, quello che dovrebbe separarlo dalla massa indistinta di telefoni tutti uguali. Il sensore principale Sony IMX906 da 50 megapixel è di ottima qualità, con stabilizzazione ottica e una lente a sette elementi che riduce al minimo riflessi e aberrazioni cromatiche. Le foto sono nitide, ben bilanciate, con colori fedeli alla realtà senza derive verso tonalità artificiali.
Ma il vero cuore pulsante è la modalità Ricoh GR, richiamabile con una semplice gesture. Si entra in un'interfaccia minimalista che replica l'esperienza delle leggendarie compatte a focale fissa amate dai fotografi di strada. Le focali disponibili sono 28mm e 40mm, con possibilità di passare a 35mm e 50mm, tutte considerate perfette per la street photography perché vicine alla visione naturale dell'occhio umano.
Ci sono poi i filtri pellicola che emulano diversi tipi di sviluppo analogico: Positive Film per colori saturi e cinematografici, Negative Film per un look retrò, Hi-Contrast Black & White per bianchi e neri d'impatto, Monotoneper il bianco e nero classico. L'idea è scattare rapidamente con preset che ricordano l'estetica delle pellicole tradizionali, perfetto per chi ama uno stile documentaristico immediato.
La modalità Snap Focus permette di preimpostare la distanza di fuoco per scatti istantanei senza aspettare l'autofocus. È una funzionalità che richiede pratica ma che, una volta padroneggiata, libera davvero la creatività.
Il teleobiettivo periscopico da 200 megapixel offre zoom ottico 3x e digitale fino a 12x con risultati più che dignitosi grazie all'enorme risoluzione che permette crop aggressivi. I ritratti sono ottimi, con sfocatura naturale e texture della pelle ben preservata. L'ultra-grandangolare da 50 megapixel completa il trittico con risultati onesti, utile per paesaggi e architetture.
Sul fronte video la qualità è alta: si registra fino a 8K a 30fps, 4K a 120fps con Dolby Vision e 4K in formato LOG a 10 bit per editing professionale. Stabilizzazione efficace, colori fedeli, esposizione corretta. Eppure manca ancora quel qualcosa di indefinibile che Apple e Samsung hanno raggiunto: una fluidità impercettibile nelle transizioni di luce, una gestione audio leggermente più raffinata. Non è un difetto grave, ma per un videomaker esigente quella sottile differenza si nota.
realme UI 7.0 basata su Android 16 introduce un linguaggio di design che l'azienda chiama Light Glass: icone semi-trasparenti con effetti di profondità, animazioni fluide e continue che possono essere interrotte a metà se cambi idea, widget completamente personalizzabili. L'interfaccia è matura, piacevole, mai invadente.
Le funzionalità legate all'intelligenza artificiale sono diverse e concretamente utili. AI Notify Brief genera automaticamente un riassunto delle notifiche accumulate durante la notte o la giornata, presentandolo al mattino o alla sera con suggerimenti di risposte rapide. Invece di scorrere decine di alert uno per uno, hai un digest chiaro e organizzato.
AI Framing Master analizza l'inquadratura fotografica e suggerisce composizioni migliori spiegando anche i principi applicati, uno strumento didattico oltre che pratico. AI Smart Reply durante il gaming propone risposte pertinenti ai messaggi ricevuti senza uscire dalla partita, mentre AI Highlight registra automaticamente i momenti salienti delle sessioni di gioco.
Una delle sorprese più piacevoli è l'integrazione con iPhone e Apple Watch: dopo aver installato l'app companion puoi ricevere chiamate e messaggi dall'iPhone sul realme, oltre a sincronizzare dati salute dall'Apple Watch. È una mossa intelligente che riconosce la realtà di molti utenti che vivono in ecosistemi misti.
realme promette sei anni di aggiornamenti di sicurezza e almeno quattro major update di Android, un impegno significativo che si avvicina agli standard dei big e dimostra crescente responsabilità verso la longevità dei dispositivi.
Il realme GT 8 Pro è oggettivamente uno smartphone eccellente dal punto di vista tecnico. La batteria da 7000mAh ridefinisce gli standard di autonomia, le prestazioni grazie allo Snapdragon 8 Elite Gen 5 sono ai vertici assoluti, il display da 7000 nit è semplicemente imbattibile. La collaborazione con Ricoh porta originalità vera in un settore omologato, il modulo intercambiabile apre possibilità di personalizzazione finora inesplorate, il software è maturo e ricco di funzioni AI concrete.
Il vero problema è il prezzo. realme posiziona questo smartphone allo stesso livello di iPhone 17 Pro e Samsung Galaxy S25 Ultra, entrando in competizione diretta con giganti che hanno dalla loro parte non solo specifiche comparabili, ma anche ecosistemi completi, brand riconosciuti, reti di assistenza globali, facilità di rivendita sul mercato dell'usato. Chi spende oltre mille euro per un telefono ragiona anche su percezione del marchio, prestigio, supporto di lungo periodo. Sul fronte video c'è ancora un margino di miglioramento per raggiungere i vertici assoluti.
realme ha fatto tutto per bene dal punto di vista hardware e software. Il prodotto è solido, innovativo, tecnicamente ineccepibile. Ma resta il dubbio cruciale: il mercato sarà disposto a pagare un realme quanto pagherebbe un iPhone o un Galaxy? È come se Cupra pretendesse di vendere le sue sportive al prezzo di una Porsche. Le prestazioni ci sono, la qualità pure, ma il valore percepito è tutta un'altra storia. Il tentativo è coraggioso e merita rispetto, il prodotto è davvero buono. Sarà interessante vedere se questa scommessa sul posizionamento premium pagherà, perché di fatto realme sta chiedendo al pubblico un atto di fiducia importante.
