Il Realme GT 8 Pro è in offerta su Amazon e diventa oggi un vero e proprio best buy della fascia alta del mercato

In sintesi

Realme GT 8 Pro in offerta su Amazon a 899 € per la versione 12/256 GB venduta e spedita da Amazon, con Snapdragon 8 Elite Gen 5 e batteria da 7.000 mAh.

Scheda tecnica completa e di fascia alta, con display AMOLED QHD+ a 120 Hz, ricarica rapida 120 W, fotocamera periscopica da 200 MP, Android 16 con 4 major update garantiti e certificazione IP68/IP69.

Tra le offerte in corso su Amazon c’è spazio anche per il Realme GT 8 Pro, smartphone che, in questo momento, rappresenta un vero e proprio "best buy" per tutti gli utenti alla ricerca di un modello completo, in grado di garantire prestazioni da top di gamma in tutti i contesti di utilizzo.

Il dispositivo è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, una garanzia assoluta per prestazioni al top, e può sfruttare una batteria da 7.000 mAh, per un’autonomia ben superiore alla media. Con la promo in corso, il modello cala a 899 euro, scegliendo la versione 12/256 GB che viene venduta e spedita direttamente da Amazon.

Per sfruttare subito la promo basta premere sul banner riportato qui di sotto.

Realme GT 8 Pro, la scheda tecnica

La scheda tecnica del Realme GT 8 Pro include il già citato SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 che può garantire prestazioni al top in tutti i contesti di utilizzo. Da segnalare anche la presenza di un display AMOLED da 6,79 pollici con risoluzione QHD+ e con refresh rate massimo di 120 Hz.

Un altro punto di forza del dispositivo è la batteria da 7.000 mAh che assicura un’autonomia al top. C’è anche il supporto alla ricarica rapida da 120 W. Il comparto fotografico prevede tre sensori posteriori, con anche un teleobiettivo periscopico da 200 Megapixel.

Il modello di Realme è dotato del sistema operativo Android 16, con tante funzioni AI integrate e con la garanzia di 4 major update nel corso dei prossimi anni. Da segnalare anche la presenza della certificazione IP68/IP69 e del supporto Dual SIM, anche con eSIM.

Il Realme GT 8 Pro è, quindi, uno smartphone completo, ricco di funzioni e in grado di stupire per capacità e autonomia. Il prezzo proposto su Amazon lo rende un vero e proprio affare.

Realme GT 8 Pro: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Realme GT 8 Pro con un prezzo ridotto a 899 euro, scegliendo la versione venduta e spedita da Amazon. Per accedere subito alla promo è sufficiente premere sul box qui di sotto.

