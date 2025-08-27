Amazon, lo smartphone con batteria infinita a prezzo stracciato: minimo storico

Il realme GT 7T è in offerta con uno sconto del 34% e risparmi più di 200 euro. Batteria da 7000mAh, schermo grande e luminoso e processore top di gamma.

Se c’è un aspetto degli smartphone che in questi anni è migliorato è l’autonomia della batteria. E per il prossimo futuro le cose dovrebbero migliorare ancora grazie a batterie di nuova generazione. A inaugurare questa nuova era è il realme GT 7T, uno dei primi telefoni ad avere una batteria da ben 7000mAh che assicura un’autonomia che può superare anche i due giorni con un utilizzo normale. Un vero battery phone pensato per chi utilizza molto lo smartphone e ha bisogno di avere sempre il dispositivo funzionante. Alla batteria il realme GT 7T associa anche una scheda tecnica da top di gamma che lo rende una delle migliori soluzioni sul mercato.

Oggi, però, non siamo qui a decantare le caratteristiche tecniche dello smartphone, bensì per parlare dell’offerta eccezionale disponibile su Amazon. Infatti, il realme GT 7T è disponibile con un super sconto del 34% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi più di 220 euro su quello di listino. Non solo, hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Una vera occasione da non farsi sfuggire: acquisti un battery phone con carica infinita al prezzo più basso dell’ultimo periodo.

realme GT 7T: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta lampo di Amazon rende il realme GT 7T uno dei migliori smartphone che puoi acquistare oggi. Il telefono del colosso cinese è disponibile sul sito di e-commerce a un prezzo di 426,99 euro, con uno sconto di ben il 34% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è di poco superiore ai 220 euro e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 85,40 euro al mese.

Disponibile anche il servizio Recommerce che ti permette di valutare il tuo vecchio smartphone e di ricevere il valore di permuta stimato direttamente sul conto corrente.

La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni da quando ti viene consegnato.

realme GT 7T: le caratteristiche tecniche

Lo abbiamo già anticipato: il primo elemento che cattura l’attenzione nella scheda tecnica del realme GT 7T è sicuramente la batteria. Lo smartphone è dotato di una super batteria da 7000mAh con supporto alla ricarica Ultra Charge da 120 W. Con un utilizzo normale completi tranquillamente i due giorni, mentre per avere il 100% di autonomia ti basta poco più di mezzora. La batteria è dotata anche di un mini chip che previene eventuali danno e riduce il surriscaldamento.

Alla super batteria, realme ha associato anche un’ottima scheda tecnica. A partire dal processore top di gamma MediaTek Dimensity 8400-MAX progettato appositamente per il multitasking. Puoi utilizzare più app contemporaneamente senza avere il timore di subire rallentamenti. Il merito è anche degli 8 gigabyte di RAM e dei 256 gigabyte di memoria che trovi a supporto. Ottimo anche lo schermo AMOLED LTPO da 6,8 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Oltre a consumare poca energia, il display raggiunge un picco di luminosità fino a 6000 nit ed è progettato appositamente per i videogame.

Il comparto fotografico non tradisce le attese. Nella parte posteriore è presente un sensore principale da 50 megapixel supportato da un obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel. Per i selfie, invece, puoi utilizzare la fotocamera frontale da 32 megapixel. Per migliorare la qualità di immagini e video hai a supporto anche algoritmi di intelligenza artificiale che intervengono sui colori e sull’editing.

Sempre per quanto riguarda l’intelligenza artificiale, lo smartphone è dotato anche di strumenti utili che sfruttano l’AI e rendono più semplice la vita di tutti i giorni. Non perdere questa occasione e approfitta subito dell’offerta top di oggi.

