Realme GT 7T, con l'offerta per il Black Friday Amazon è il top
Il Realme GT 7T è in offerta su Amazon e diventa oggi un best buy nella fascia media: si tratta di un vero e proprio affare per chi cerca un mid-range per il Black Friday
In sintesi
- Realme GT 7T in offerta Black Friday: su Amazon a 369 € (256 GB) o 429 € (512 GB), con caricabatterie SUPERVOOC 120 W incluso e possibilità di pagare in 5 rate senza interessi.
- Scheda tecnica completa per la fascia media: display AMOLED 6,78" 120 Hz, chip MediaTek Dimensity 8400 Max, 12 GB di RAM, batteria 7.000 mAh, Android 16 e certificazione IP68/IP69.
Tra le offerte del Black Friday di Amazon c’è spazio anche per il Realme GT 7T che, grazie al nuovo calo di prezzo garantito dalla promo in corso, diventa il mid-range da prendere oggi. Lo smartphone, infatti, è disponibile con un prezzo ridotto a 369 euro, per la versione da 256 GB, mentre la variante da 512 GB viene ora proposta con un prezzo di 429 euro. Da segnalare che nel prezzo è sempre incluso il caricabatterie SUPERVOOC che consente di sfruttare la ricarica rapida da 120 W.
Lo smartphone viene proposto con diverse colorazioni e può essere acquistato anche optando per il pagamento in 5 rate mensili senza interessi. Per accedere alla promo basta premere sul banner riportato qui di sotto e aggiungere il dispositivo al carrello. L’offerta è valida solo per il periodo di Black Friday di Amazon.
Realme GT 7T: la scheda tecnica
La scheda tecnica del Realme GT 7T comprende un display AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hz. A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC MediaTek Dimensity 8400 Max che viene supportato da 12 GB di RAM e 256/512 GB di storage.
Da segnalare anche una batteria da 7.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 120 W. Il sistema operativo è Android 16 e lo smartphone può contare sulla certificazione IP68/IP69 per l’impermeabilità oltre che sul supporto Dual SIM.
Si tratta di un mid-range completo e in grado di offrire prestazioni eccellenti, in tutti i contesti di utilizzo. In questo momento, si tratta, quindi, di un vero e proprio best buy della fascia media.
Realme GT 7T: l’offerta di Amazon
Con la nuova offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare il Realme GT 7T con un prezzo ridotto fino a:
- 369 euro per la versione da 256 GB
- 429 euro per la versione da 512 GB
L’acquisto può avvenire in 5 rate e lo smartphone è disponibile con caricabatterie SUPERVOOC da 120 W incluso in confezione. Per accedere alla promo basta premere sul banner qui di sotto.
