Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il Realme GT 7 è in offerta su Amazon: al prezzo a cui viene proposto, lo smartphone diventa oggi un vero e proprio best buy della fascia media

In Sintesi

Il Realme GT 7 è considerato una delle principali alternative ai top di gamma del momento e con l’offerta Amazon è un vero best buy.

Lo smartphone hauna scheda tecnica di alto livello, con un processore MediaTek Dimensity 9400e, 12 GB di RAM e una batteria da 7.000 mAh con ricarica rapida da 120 W.

Il Realme GT 7 è protagonista di una nuova offerta su Amazon, confermandosi, sempre di più, come la principale alternativa ai top di gamma, in questo momento. Lo smartphone è disponibile al prezzo scontato di 599 euro con anche la possibilità di pagamento in 5 rate, scegliendo la versione 12/256 GB che viene venduta e spedita da Amazon. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

realme GT7 5G Smartphone,12+256GB,Batteria 7000mAh,120W charge,Processore Dimensity 9400e, Fotocamera IMX906 50MP, AI Planner, Display Pro-Esports da 6000 nit 120Hz,IP69,Blu, esclusiva Amazon

La scheda tecnica del Realme GT 7

La scheda tecnica del Realme GT 7 si basa sul SoC MediaTek Dimensity 9400e, un chip realizzato a 4 nm e in grado di offrire prestazioni eccellenti, in tutti i contesti di utilizzo. Si tratta di una soluzione che consente allo smartphone di Realme di tenere testa ai top di gamma sul mercato.

Da segnalare anche 12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage UFS 4.0. Lo smartphone è dotato di una batteria da 7.000 mAh, con possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 120 W. Si tratta di una combinazione in grado di garantire un’autonomia elevatissima e tempi di ricarica minimi.

Il comparto fotografico, invece, è composto da una tripla fotocamera posteriore. Il sensore principale è da 50 Megapixel e c’è anche un teleobiettivo da 50 Megapixel, con zoom ottico 2x, oltre a un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 32 Megapixel.

Il Realme GT 7 può contare sul sistema operativo Android 15 con ben 4 major update garantiti e con la personalizzazione della Realme UI. Il software è arricchito da varie funzionalità AI. La scheda tecnica include anche la certificazione IP68/IP69 e il supporto Dual SIM, anche con possibilità di utilizzare le eSIM. C’è spazio per un sensore di impronte digitali sotto al display e per il chip NFC.

Considerando le specifiche e il prezzo proposto oggi su Amazon, il Realme GT 7 rappresenta la soluzione giusta per chi è alla ricerca di uno smartphone di qualità, ricco di funzioni e in grado di offrire prestazioni al top e un’autonomia eccellente.

Realme GT 7, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare il Realme GT 7 con un prezzo scontato di 599 euro, per la versione 12/256 GB. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon e diventa oggi uno dei "best buy" del mercato, confermandosi come la principale alternativa per chi è alla ricerca di uno smartphone in grado di offrire ottime prestazioni e un’autonomia al top del mercato. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.

