Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il Realme GT7 è in offerta su Amazon e diventa oggi un vero e proprio best buy nella fascia media del mercato: ecco la promo da cogliere al volo

Realme

In sintesi

Realme GT7 in forte sconto per il Black Friday: disponibile su Amazon a 469 euro, con caricabatterie SUPERVOOC da 120 W incluso, prestazioni elevate grazie al chip MediaTek Dimensity 9400e e batteria da 7.000 mAh.

Scheda tecnica di livello per la fascia media: display LTPO AMOLED 6,78" 120 Hz, 12/256 GB UFS 4.0, tripla fotocamera con doppio sensore da 50 MP, Android 16 con 3 major update, certificazione IP68/IP69.

Il Realme GT7 è in offerta su Amazon ed è ora disponibile in forte sconto per il Black Friday, diventando un vero e proprio best buy della fascia media del mercato. Con la promo in corso, infatti, lo smartphone è ora disponibile in sconto a 469 euro, scegliendo la versione venduta direttamente da Amazon.

Lo smartphone di Realme propone una combinazione unica tra prestazioni, grazie al chip MediaTek Dimensity 9400e, e autonomia, sfruttando la batteria da 7.000 mAh. Per accedere alla promo basta premere sul banner riportato qui di sotto. Nel prezzo è incluso anche il caricabatterie SUPERVOOC da 120 W.

realme GT7 5G Smartphone,12+256GB,Batteria 7000mAh,120W charge,Processore Dimensity 9400e, Fotocamera IMX906 50MP, AI Planner, Display Pro-Esports da 6000 nit 120Hz,IP69,Blu, esclusiva Amazon

Realme GT7: la scheda tecnica

La scheda tecnica del Realme GT7 comprende un display LTPO AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hz. Sotto la scocca, lo smartphone può contare sul chip MediaTek Dimensity 9400e che, per la fascia di prezzo, può garantire prestazioni davvero al top.

Il chip, inoltre, viene affiancato da 12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage UFS 4.0. Da segnalare la presenza di una batteria da ben 7.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 120 W. In questo modo il dispositivo garantisce un’autonomia eccellente con tempi di ricarica minimi.

C’è spazio anche per una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 Megapixel e un teleobiettivo da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 16 con altri 3 major update. Lo smartphone è Dual SIM ed è certificato IP68/IP69. Considerando il prezzo a cui viene proposto, il Realme GT7 è oggi un punto di riferimento assoluto della fascia media del mercato.

Realme GT7: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Realme GT7 con un prezzo ridotto a 469 euro, con caricabatterie SUPERVOOC da 120 W incluso e con la possibilità di scegliere la versione venduta direttamente da Amazon. L’offerta è accessibile tramite il box qui di sotto. Si tratta di un vero e proprio affare per chi è alla ricerca di un mid-range completo e in grado di garantire prestazioni eccellenti oltre che un’autonomia al top.

realme GT7 5G Smartphone,12+256GB,Batteria 7000mAh,120W charge,Processore Dimensity 9400e, Fotocamera IMX906 50MP, AI Planner, Display Pro-Esports da 6000 nit 120Hz,IP69,Blu, esclusiva Amazon