Il Realme C75 è in offerta su Amazon diventando oggi uno dei best buy del momento per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone low cost: ecco la promo

Realme C75 è uno smartphone low cost con display Full HD+ a 90 Hz, MediaTek Helio G92 Max, 8 GB di RAM, 256 GB di storage e batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida da 45 W.

Su Amazon è disponibile in offerta a 139 euro, prezzo minimo storico per la variante 8/256 GB, con certificazione IP68/IP69 e Android 15.

Per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone low cost in grado di offrire buone prestazioni e un’autonomia al top, in questo momento, la soluzione giusta non può che essere il Realme C75. Il modello in questione è protagonista di una nuova offerta su Amazon ed è ora acquistabile al prezzo ridotto di 139 euro. La versione in offerta è quella con 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Realme C75: la scheda tecnica

La scheda tecnica del Realme C75 comprende un display IPS LCD caratterizzato da una diagonale di 6,72 pollici e da risoluzione Full HD+ oltre che da un refresh rate massimo di 90 Hz. A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC MediaTek Helio G92 Max che viene supportato da 8 GB di RAM e da 256 GB di storage interno.

Da segnalare anche la presenza di una batteria da 6.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 45 W. Il comparto fotografico comprende una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel, e una fotocamera anteriore da 8 Megapixel. Lo smartphone di Realme è dotato del supporto Dual SIM ed è certificato IP68/IP69, rispettando anche gli standard MIL-STD-810H.

A completare la scheda tecnica del Realme C75 troviamo anche la presenza di un sensore di impronte digitali laterale e del sistema operativo Android 15. Si tratta, quindi, di un modello economico ma di buona qualità che può soddisfare appieno le esigenze degli utenti grazie a un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Realme C75: l’offerta di Amazon

Grazie alla nuova offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare il Realme C75 nella variante 8/256 GB con un prezzo ridotto fino a 139 euro. Il modello in questione è ora disponibile al prezzo minimo storico diventando un vero e proprio best buy della fascia bassa, grazie alla combinazione tra buone prestazioni, un’autonomia elevata e una scheda tecnica ricca di funzioni avanzate (dall’impermeabilità alla ricarica rapida). L’offerta è disponibile solo per un breve periodo ed è accessibile tramite il box qui di sotto.

