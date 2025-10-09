Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Realme

In sintesi

Offerta Amazon: il realme C75 5G è disponibile a 159 euro, minimo storico per il modello venduto e spedito da Amazon, con consegna veloce e assistenza post-vendita inclusa.

Caratteristiche principali: display IPS LCD da 6,67" a 120 Hz, SoC MediaTek Dimensity 6300, batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida da 45 W, fotocamera da 32 MP e Android 15 con realme UI.

Per gli utenti alla ricerca di un nuovo smartphone 5G low cost c’è oggi la possibilità di puntare sul realme C75 5G. Si tratta di un modello completo che permette di sfruttare la rete mobile di nuova generazione e, nello stesso tempo, poter utilizzare un dispositivo veloce e con un’autonomia eccellente.

Sfruttando la nuova offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare il realme C75 5G con un prezzo scontato a 159 euro e con la possibilità di scegliere tra due diverse colorazioni. Il modello è venduto e spedito da Amazon, con tutti i vantaggi legati alla consegna veloce e all’assistenza post-vendita.

Per sfruttare la promozione, valida solo per un breve periodo, è possibile premere sul banner qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo. Si tratta del minimo storico per la versione del dispositivo venduta direttamente da Amazon.

realme C75 5G Smartphone, 8+256GB, Batteria Titan da 5828 mAh, Chipset Dimensity 6300 5G, Display con Modalità comfort visivo da 120 Hz, Fotocamera AI da 50 MP, Nero

realme C75 5G: la scheda tecnica

La scheda tecnica del realme C75 5G comprende un display IPS LCD da 6,67 pollici con pannello caratterizzato da risoluzione HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC MediaTek Dimensity 6300, realizzato con processo produttivo a 6 nm e in grado di offrire una buona combinazione tra prestazioni ed efficienza. Da segnalare anche la presenza del supporto Dual SIM e la possibilità di sfruttare la certificazione di impermeabilità IP69.

Lo smartphone può contare anche su una batteria da 6.000 mAh con la possibilità di ricorrere alla ricarica rapida da 45 W per ripristinare rapidamente la carica disponibile. Da segnalare la presenza di una fotocamera posteriore da 32 Megapixel e di una fotocamera anteriore da 8 Megapixel. Il sistema operativo è Android 15, con la personalizzazione della realme UI. Il calo di prezzo registrato con l’offerta di oggi rende lo smartphone di realme molto più interessante.

realme C75 5G: l’offerta di Amazon

Con la nuova promozione in corso su Amazon è ora possibile acquistare il realme C75 5G con un prezzo scontato a 159 euro e con la possibilità di poter scegliere la colorazione preferita tra quelle disponibili. Il modello, come detto, è venduto e spedito da Amazon. Per accedere subito all’offerta basta premere sul banner riportato qui di sotto.

realme C75 5G Smartphone, 8+256GB, Batteria Titan da 5828 mAh, Chipset Dimensity 6300 5G, Display con Modalità comfort visivo da 120 Hz, Fotocamera AI da 50 MP, Nero