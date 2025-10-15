Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Realme

In sintesi

Realme C71 in offerta su Amazon: lo smartphone è disponibile a 119 euro, grazie a un coupon sconto da 20 euro applicabile direttamente nella pagina del prodotto.

Scheda tecnica interessante: display da 6,67" HD+ a 120 Hz, 8 GB di RAM, 256 GB di storage, batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida da 45 W, fotocamera da 50 MP, Android 15 e Realme UI, il tutto senza supporto 5G ma con autonomia elevata e ottimo rapporto qualità/prezzo.

Per chi è alla ricerca di uno smartphone economico ma in grado di offrire buone prestazioni e una super autonomia, in questo momento, l’opzione giusta è rappresentata dal Realme C71, ora in offerta su Amazon. Lo smartphone è disponibile con un prezzo ridotto a 119 euro, grazie alla possibilità di applicare un coupon sconto di 20 euro direttamente nella pagina del prodotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo ed è accessibile tramite il box qui di sotto.

realme C71 4G Smartphone 8+256GB, Gufo del Bosco, Schermo 6.67 pollici, Refresco a 120 Hz, Caricamento 45W Rapido, Batteria 6000mAh, Fotocamera de 50MP, Powerful 8 Core Processor, IP54

Realme C71: la scheda tecnica

La scheda tecnica del Realme C71 comprende un display IPS LCD da 6,67 pollici, con risoluzione HD+ e refresh rate di 120 Hz. Tra le specifiche tecniche del dispositivo troviamo il SoC Unisoc T250 con CPU octa-core (senza supporto al 5G) che viene supportato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage, nella versione in offerta. C’è anche una variante con 6 GB di RAM e 128 GB di storage che può essere acquistata in Italia.

Da segnalare anche la presenza di una batteria da 6.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 45 W, oltre a una fotocamera principale da 50 Megapixel e una fotocamera frontale da 5 Megapixel. Il Realme C71 è dotato del supporto Dual SIM e rispetta lo standard MIL-STD-810H. Lato software, invece, troviamo il sistema operativo Android 15 con Realme UI. Ci sono anche il sensore di impronte digitali (laterale) e il chip NFC.

Si tratta, quindi, della soluzione giusta per chi è alla ricerca di un prodotto economico e completo che può garantire un’autonomia al top del mercato.

Realme C71: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Realme C71 con un prezzo ridotto a 119 euro, sfruttando il coupon sconto di 20 euro disponibile nella pagina del prodotto. Lo sconto è disponibile per due diverse colorazioni del dispositivo.

La promozione in questione consente agli utenti alla ricerca di uno smartphone economico di poter acquistare un modello di qualità anche senza dover spendere tanto. Si tratta di un’opzione molto interessante e in grado di offrire l’occasione di poter sfruttare uno smartphone di qualità a prezzo contenuto. Per accedere alla promozione basta premere sul banner qui di sotto, andando poi ad aggiungere il dispositivo al carrello dopo aver spuntato il coupon sconto.

