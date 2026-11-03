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Realme C100, lo smartphone lowcost costa pochissimo: va comprato subito

Il realme C100 è in offerta con uno sconto che te lo fa pagare pochissimo. Schermo immersivo, buone prestazioni, fotocamera da 50 megapixel e una maxi batteria.

3 min di lettura

realme C100 realme

Per chi vuole spendere poco per il nuovo telefono ed è alla ricerca di un modello affidabile, è diventato sempre più difficile trovare uno smartphone che risponda a questi requisiti. Fortunatamente esistono ancora delle aziende che riescono a tenere bassi i prezzi e a realizzare telefoni con ottime caratteristiche tecniche. Una di queste è realme, e lo dimostra con il realme C100, smartphone uscito sul mercato da un paio di mesi e disponibile da oggi con uno sconto del 25% che fa scendere il prezzo a meno di 180 euro. Un prezzo alla portata di molti per un modello con una scheda tecnica tutt’altro che da disprezzare. Schermo da 6,8 pollici con refresh rate fino a 144 Hz che lo rende anche super fluido nella vita di tutti i giorni, processore MediaTek, fotocamera principale da 50 megapixel e per finire una maxi batteria da 6600 mAh che può durare fino a due giorni. Un telefono completo e perfetto per la vita di tutti i giorni, da oggi a un prezzo mai speciale.

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realme C100: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta lampo irripetibile per il realme C100. Da oggi lo trovi a un prezzo di 179,99 euro con uno sconto del 25% su quello di listino. Il risparmio netto è di poco più di 50 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Ottima occasione se sei alla ricerca di un telefono lowcost.

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Disponibile già nei magazzini Amazon, acquistando oggi il realme C100 lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, il periodo è esteso fino al 15 gennaio 2027, in modo da avere tutto il tempo per testarlo.

realme C100: le caratteristiche tecniche

Uno smartphone completo e con un prezzo che lo fa diventare un vero best-buy. Per capire la bontà dell’offerta basta vedere la scheda tecnica del realme C100.

Lo smartphone si basa su un display immersivo da 6,8 pollici ad alta risoluzione e con refresh rate fino a 144 Hz, uno dei valori più elevati in questa fascia di prezzo. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 6300 supportato da 4 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna. Supporta tutte le principali applicazioni e non hai problemi con il multitasking.

Il comparto fotografico è una garanzia. Nella parte posteriore trova posto un sensore principale da 50 megapixel supportato da un obiettivo secondario che aiuta negli scatti di tutti i giorni. Per i selfie, invece, puoi fare affidamento alla fotocamera anteriore da 5 megapixel.

Una delle peculiarità principali dello smartphone è la mega batteria da 6600 mAh che porta l’autonomia a durare fino a tre giorni con un utilizzo normale e c’è anche il supporto alla ricarica rapida. Inoltre, lo smartphone è dotato anche di alcune funzioni AI che ne migliorano le prestazioni, ad esempio aumentando il volume oppure rendendo il display più luminoso.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi indicati sono quelli verificati al momento della pubblicazione: non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, quindi è sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o sugli altri e-commerce citati.

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