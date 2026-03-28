Realme 16 Pro+ recensione: due giorni di autonomia, fotocamera da 200MP
Nella fascia media spesso si scende a compromessi. realme 16 Pro+ ne fa pochi, li bilancia con batteria top.
Scegliere uno smartphone di fascia media nel 2026 è diventato un esercizio di pazienza. I produttori promettono tutto — fotocamere da flagship, display quasi professionali, autonomia inesauribile — salvo poi deludere su qualcosa di fondamentale che scopri solo dopo settimane di utilizzo quotidiano.
Il realme 16 Pro+ è uno smartphone Android di fascia media-alta, disponibile in Italia da marzo 2026 a partire da 479,99 euro nella configurazione 8GB/256GB (offerta di lancio su Amazon, inclusi caricatore 80W e cuffie).
La variante da 12GB/512GB ha un prezzo di listino di 599,99 euro presso i principali rivenditori, con un cashback di 70 euro attivo fino al 31 marzo che porta il prezzo effettivo a 529,99 euro.
Il dispositivo si rivolge a chi cerca autonomia prolungata e buone capacità fotografiche senza avvicinarsi alla soglia dei top di gamma.
Il design ha una firma d’autore: è stato sviluppato con il contributo di Naoto Fukasawa, designer giapponese noto in tutto il mondo per la sua filosofia minimalista. Un nome di peso, su uno smartphone che vuole distinguersi.
realme 16 Pro+ Smartphone, Display 6.7 pollici, 144Hz, Batteria 7000mAh, Ricarica 80W, Fotocamera 50MP Sony IMX, 12GB RAM, 256GB, Voyager Blue
realme 16 Pro+
Nelle settimane di prova, il realme 16 Pro+ ha fatto esattamente quello che prometteva su due fronti precisi: la fotocamera principale e la batteria. Meno convincente su tutto il resto — e con un paio di questioni aperte che chi sta valutando l'acquisto farebbe bene a considerare prima di premere "Aggiungi al carrello".
Il colore scuro, chiamato Master Grey, è un problema estetico concreto: si segna in modo visibile al semplice contatto con le mani, trasmettendo una sensazione di usura precoce che mal si sposa con un prodotto nuovo. La versione dorata è tutta un'altra storia. Se avete modo di vederli entrambi fisicamente, la scelta diventerà automatica.
Rimane poi aperta una domanda più grande, che non riguarda le specifiche tecniche: il futuro di realme in Europa è ancora incerto, e questo è un elemento che entra di diritto nella valutazione complessiva.
- Batteria da 7.000mAh autonomia di quasi due giorni
- Fotocamera principale da 200MP
- Teleobiettivo periscopico 3,5x
- Certificazione IP68
- Design curato
- Colorazione scura si segna facilmente
- Grandangolare da 8MP
- Chipset Snapdragon 7 Gen 4 non primeggia
- Aggiornamenti software limitati
Il pannello posteriore ha una finitura in silicone organico bio-based che in mano lascia una sensazione quasi setosa, piacevolmente diversa dal classico vetro opaco.
Il problema è che questa qualità tattile vale solo per la versione dorata: la variante scura, il Master Grey testato, raccoglie ogni traccia di contatto con le dita in modo visibile e con l'aspetto di qualcosa già vissuto. Un difetto che colpisce ogni volta che si guarda lo schermo spento.
Il display è curvo, scelta controcorrente in un mercato che sta tornando quasi unanimemente ai bordi piatti. La cornice laterale è in plastica lucida e si nota, sia alla vista sia al tatto: a questo prezzo qualche concorrente offre già l'alluminio, e la differenza è tangibile.
Lo spessore di 8,49mm e il peso di 203 grammi sono numeri onesti per uno smartphone con una batteria di questa dimensione. Le certificazioni IP68 e IP69K nella versione europea sono un valore aggiunto concreto, non scontato in questa fascia.
Il pannello AMOLED curvo da 6,8 pollici ha una risoluzione 1,5K (2.800 x 1.280 pixel), frequenza di aggiornamento fino a 144Hz e una densità di 453 PPI.
Il 144Hz è disponibile solo in alcune applicazioni di sistema: nella maggior parte dei contesti il display lavora a 120Hz, che è comunque più che fluido per qualunque utilizzo.
Chi acquista pensando di sfruttare il massimo della fluidità in ogni momento resterà parzialmente deluso.
La luminosità è il punto di forza vero: la gestione automatica raggiunge circa 1.800 nit in condizioni di luce intensa, e durante le settimane di test la leggibilità all'aperto, anche sotto il sole diretto, non ha mai creato problemi.
La protezione è affidata al Gorilla Glass 7i. Complessivamente, uno dei display migliori disponibili in questa fascia.
La tripla fotocamera posteriore ha come protagonista assoluto il sensore Samsung da 200MP con apertura f/1.8 e stabilizzazione ottica.
Le foto scattate in condizioni di buona luce sono eccellenti: dettaglio naturale, gamma dinamica generosa, saturazione calibrata con misura — vivace quanto basta, senza quel tono sovraccarico tipico di molte interfacce fotografiche orientate al risultato da social.
Il teleobiettivo periscopico da 50MP con zoom ottico 3,5x è una presenza rara a questo prezzo e funziona bene sia per i soggetti distanti sia per i ritratti ravvicinati, dove la compressione prospettica dà risultati esteticamente gradevoli.
Il grandangolare da 8MP è il componente più debole del sistema: foto accettabili in piena luce, prestazioni fragili non appena la luminosità scende.
La stabilizzazione video in modalità grandangolare è insoddisfacente per chi usa lo smartphone per girare riprese in movimento. La fotocamera frontale da 50MP è invece un punto di forza inaspettato.
Lo Snapdragon 7 Gen 4 gestisce il multitasking quotidiano senza incertezze, ma nei benchmark puri non primeggia: concorrenti come Poco F7 o OnePlus Nord 5 offrono prestazioni grezze superiori a parità di fascia. Nella vita reale la differenza non si percepisce nelle attività ordinarie, ma emerge nei giochi più esigenti.
Su realme UI 7 con Android 16 bisogna essere diretti: la promessa di 5 anni di aggiornamenti Android e 6 anni di patch di sicurezza è ambiziosa.
Nella pratica, però, il track record di realme racconta un'altra storia: i dispositivi precedenti hanno ricevuto le nuove versioni di Android senza che venissero integrate le funzionalità più recenti della piattaforma. Il numero di versione cambia, ma lo smartphone non evolve davvero.
Chi acquista in un'ottica pluriennale dovrebbe tenere presente questo elemento. Presenti IR blaster e supporto NFC per i pagamenti contactless nella versione europea.
La batteria da 7.000mAh è il dato tecnico che più si avvicina a mantenere fede alle aspettative nella vita reale. Con un utilizzo misto tra navigazione, social, fotografia e streaming, arrivare a fine giornata con il 40-50% di carica residua è la norma, non l'eccezione. Nelle giornate più intense, superare le 24 ore consecutive è alla portata senza particolari accorgimenti.
La ricarica a 80W SuperVOOC porta la batteria da zero a piena in poco più di un'ora, con il caricatore incluso nella confezione — dettaglio non banale in un mercato dove l'accessorio viene spesso escluso.
realme 16 Pro+
realme 16 Pro+ Smartphone, Display 6.7 pollici, 144Hz, Batteria 7000mAh, Ricarica 80W, Fotocamera 50MP Sony IMX, 12GB RAM, 256GB, Voyager Blue
Il realme 16 Pro+ ha argomenti solidi: la fotocamera principale da 200MP produce risultati diurni di ottimo livello, il teleobiettivo periscopico è una presenza insolita e ben implementata sotto i 500 euro, e la batteria da 7.000mAh fa esattamente quello che promette.
Il design è curato, nella variante dorata persino piacevole, e la doppia certificazione IP aggiunge un livello di protezione non scontato nella categoria.
Il grandangolare è il classico punto debole del sistema. La colorazione scura si rovina con una facilità che stride con l'idea di un prodotto appena acquistato. Il processore fa il suo lavoro senza primeggiare.
Il realme 16 Pro+ è disponibile a partire da 479,99 euro nell'offerta di lancio su Amazon (8GB/256GB, con caricatore e cuffie inclusi) o a 529,99 euro nella versione 12GB/512GB dopo il cashback. Per chi cerca autonomia e fotografia di ritratto, è un acquisto difficile da criticare a questo prezzo.
Dovendo però indicare una prima scelta nella stessa fascia, la preferenza va al Nothing Phone (4a) Pro: più originale nell'identità, più affidabile nel tempo sul fronte software. Il realme è comunque un'opzione valida — ma con gli occhi aperti.
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