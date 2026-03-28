Rimane poi aperta una domanda più grande, che non riguarda le specifiche tecniche: il futuro di realme in Europa è ancora incerto , e questo è un elemento che entra di diritto nella valutazione complessiva.

Il colore scuro, chiamato Master Grey, è un problema estetico concreto : si segna in modo visibile al semplice contatto con le mani, trasmettendo una sensazione di usura precoce che mal si sposa con un prodotto nuovo. La versione dorata è tutta un'altra storia. Se avete modo di vederli entrambi fisicamente, la scelta diventerà automatica.

Nelle settimane di prova, il realme 16 Pro+ ha fatto esattamente quello che prometteva su due fronti precisi: la fotocamera principale e la batteria. Meno convincente su tutto il resto — e con un paio di questioni aperte che chi sta valutando l'acquisto farebbe bene a considerare prima di premere "Aggiungi al carrello".

Design e materiali VOTO: 7

Il pannello posteriore ha una finitura in silicone organico bio-based che in mano lascia una sensazione quasi setosa, piacevolmente diversa dal classico vetro opaco.

Il problema è che questa qualità tattile vale solo per la versione dorata: la variante scura, il Master Grey testato, raccoglie ogni traccia di contatto con le dita in modo visibile e con l'aspetto di qualcosa già vissuto. Un difetto che colpisce ogni volta che si guarda lo schermo spento.

Il display è curvo, scelta controcorrente in un mercato che sta tornando quasi unanimemente ai bordi piatti. La cornice laterale è in plastica lucida e si nota, sia alla vista sia al tatto: a questo prezzo qualche concorrente offre già l'alluminio, e la differenza è tangibile.

Lo spessore di 8,49mm e il peso di 203 grammi sono numeri onesti per uno smartphone con una batteria di questa dimensione. Le certificazioni IP68 e IP69K nella versione europea sono un valore aggiunto concreto, non scontato in questa fascia.