Realme, lo smartphone con batteria infinita crolla di prezzo: minimo storico

Minimo storico per il realme 16 Pro Plus. Da oggi è disponibile con uno sconto del 25% e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Batteria da 7000 mAh e fotocamera d a200 megapixel.

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Alcuni degli smartphone usciti nel 2026 hanno una caratteristica che rivoluzionerà i prossimi anni: una batteria (quasi) infinita. Il merito è delle nuove batterie in silicio-carbonio che hanno una maggiore capacità senza appesantire il telefono. Tra i telefoni che hanno adottato queste nuove batterie c’è il realme 16 Pro Plus, smartphone che si posiziona nella fascia tra i medio e i top di gamme e che da oggi è disponibile in promo a un prezzo stracciato. Il merito è dello sconto del 25% che fa risparmiare ben 130 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Oltre a una batteria da 7000 mAh che può durare fino a tre giorni, lo smartphone è dotato di un ottimo display super fluido, di un processore Snapdragon di ultima generazione e di una fotocamera principale da 200 megapixel. Un telefono completo che solo per pochissimo trovi a un prezzo mai visto prima.

realme 16 Pro Plus

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realme 16 Pro+: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta a tempo da non farsi scappare. Solo per pochissimo trovi il realme 16 Pro+ con uno sconto del 25% e risparmi ben 130 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 79,80 euro al mese a tasso zero. Condizioni d’acquisto che trovi solo sul sito di e-commerce.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Come per tutti i prodotti venduti e spediti da Amazon hai i classici quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.

realme 16 Pro Plus

realme 16 Pro+: le caratteristiche tecniche

Il realme 16 Pro+ si posiziona nella fascia alta del mercato e grazie alla promo di oggi diventa un vero best-buy. Il merito è delle ottime componenti scelte da realme che lo rendono la scelta ideale se sei alla ricerca di un telefono top e allo stesso tempo non vuoi spender cifre esagerate.

Lo smartphone è equipaggiato con un display AMOLED da 6,8 pollici leggermente curvo ai lati. Risoluzione FHD, luminosità elevatissima e refresh rate fino a 144 Hz che lo rende uno dei più fluidi sul mercato. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore Snapdragon 7 Gen 4 supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Puoi installare tutte le app che vuoi e non ha problemi con il multitasking.

Il comparto fotografico è un altro dei punti forti dello smartphone. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 200 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 50 megapixel e un teleobiettivo da 8 megapixel con zoom ottico fino a 3x. Un sistema versatile e con cui puoi toglierti grosse soddisfazioni e scattare foto perfette in qualsiasi situazione. Ottima anche la fotocamera selfie sempre da 50 megapixel.

Chiudiamo con la caratteristiche di cui abbiamo parlato maggiormente: la batteria. A bordo è presente una batteria in silicio-carbonio da ben 7000 mAh e puoi coprire fino a tre giorni con un’unica ricarica. Supporta anche la ricarica rapida fino a 80 W. realme ha dotato lo smartphone anche di alcune funzioni AI avanzate che ti aiutano durante la vita di tutti i giorni, come ad esempio AI Recording che riassume una nota vocale in pochissimi secondi.

realme 16 Pro Plus