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Realme, lo smartphone con batteria infinita costa pochissimo: offerta shock

Il realme 16 Pro+ è in offerta con uno sconto del 25% e risparmi ben 130 euro. Schermo super fluido, batteria massiva da 7000 mAh e fotocamera da 200 megapixel.

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realme 16 Pro+ display acceso tenuto in mano per strada con schermata home MisterGadget.Tech

In un mercato mobile sempre più cristallizzato, sono poche le aziende che investono e che provano realmente a portare delle novità. In questa categoria rientra sicuramente realme, che con i suoi ultimi dispositivi ha fatto vedere cose interessanti sia sotto il punto di vista delle caratteristiche sia del design. Ne è un esempio il realme 16 Pro+, smartphone uscito sul mercato da pochi mesi e dotato di una scheda tecnica molto interessante. Oltre a un display ampio e luminoso, è dotato di un comparto fotografico che si basa su un sensore principale da 200 megapixel e soprattutto ha una mega batteria da 7000 mAh in grado di durare fino a tre giorni con un utilizzo normale. Oggi, però, non siamo qui per parlare solamente delle caratteristiche tecniche, ma soprattutto dell’ottima promo disponibile su Amazon. Grazie allo sconto del 25% approfitti del minimo storico e risparmi più di 130 euro su quello di listino. A tutto questo si aggiunge anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Non perdere altro tempo e approfittane subito.

realme 16 Pro+

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408,99 €529,99 € -121,00 € (23%)

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realme 16 Pro+: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta speciale per il realme 16 Pro+. Da oggi lo smartphone top del colosso cinese è disponibile in promo a un prezzo di 398,99 euro con uno sconto del 25% su quello di listino. Per questo telefono si tratta del minimo storico e risparmi ben 130 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 79,80 euro al mese utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon.

La disponibilità del telefono è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Come per la maggior parte dei prodotti venduti e spediti da Amazon, i giorni per il reso gratuito sono quattordici.

realme 16 Pro+

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realme 16 Pro+: le caratteristiche tecniche

Un telefono innovativo nel design e nelle caratteristiche tecniche. Il realme 16 Pro+ si posiziona nella fascia alta del mercato, sebbene il prezzo faccia pensare a tutt’altro. Uno smartphone costruito con grande maestria e dotato di alcune caratteristiche tecniche notevoli. Analizziamolo nel dettaglio.

Il realme 16 Pro+ è dotato di un display AMOLED da ben 6,8 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 144 Hz che lo rende anche super fluido nella vita di tutti i giorni. Il pannello raggiunge anche una luminosità massima di 6500 nit che lo rende visibile sotto la luce diretta del sole. Le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon 7 Gen4 supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Uno dei punti forti del dispositivo è il comparto fotografico. Nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 200 megapixel, teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 3,5x e un obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel. Per i selfie, invece, è disponibile una fotocamera frontale da 50 megapixel. Il teleobiettivo è dotato anche di funzioni ad hoc per scattare ritratti professionali. Per la fase di editing puoi chiedere aiuto a strumenti avanzati che sfruttano al meglio l’intelligenza artificiale.

Chiudiamo con un’altra caratteristica unica del realme 16 Pro+: la super batteria da 7000 mAh che può durare fino a tre giorni con un utilizzo normale e supporta anche la ricarica rapida per avere il 100% di autonomia in poco più di mezzora.

realme 16 Pro+

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