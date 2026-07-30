Realme 16 Pro, offerta lampo e prezzo in picchiata: sconto mai visto prima

Il realme 16 Pro è in offerta su Amazon con uno sconto di quasi 150 euro e approfitti del minimo storico. Super batteria e fotocamera da 200 megapixel

MisterGadget.Tech

Le offerte di Amazon permettono spesso di fare ottimi affari, ma alcune volte si superano e questi affari diventano grandiosi. E accade oggi per il realme 16 Pro, telefono uscito sul mercato da pochi mesi e disponibile su Amazon con uno sconto del 29% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Si tratta di un telefono che si posiziona nella fascia media del mercato, ma con alcune caratteristiche di livello superiore, come ad esempio la fotocamera principale da 200 megapixel che assicura scatti perfetti. Ottima anche la batteria da 6500 mAh che con un utilizzo normale può durare anche più di due giorni. Realizzato con grande cura e con un design ricercato, il realme 16 Pro è la miglior scelta che puoi fare oggi nella fascia tra i 300 e i 350 euro. Non perdere tempo, la promo può terminare da un momento all’altro.

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realme 16 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi il realme 16 Pro è in offerta su Amazon a un prezzo speciale di 339 euro con uno sconto del 29% su quello di listino. L’offerta lampo permette di risparmiare ben 140 euro su quello di listino e approfitti di una delle migliori occasioni del giorno.

La disponibilità dello smartphone è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Essendo spedito e venduto direttamente da Amazon, hai quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.

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realme 16 Pro: le caratteristiche tecniche

Uno smartphone pensato per gli amanti delle foto. Il realme 16 Pro rientra a pieno titolo tra i cameraphone grazie ai sensori scelti da realme ed è uno dei più economici sul mercato.

Partiamo proprio da questo elemento per analizzare la scheda tecnica. Nella parte posteriore trova posto una doppia fotocamera con sensore principale da ben 200 megapixel e obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel. Il sensore principale è realizzato da Samsung ed è dotato di un super stabilizzatore ottico dell’immagine per scattare foto e registrare video in alta risoluzione anche quando c’è poca luce. Dotato di uno zoom fino a 2x lossless, cioè senza perdita di qualità. Per i selfie di gruppo puoi utilizzare la fotocamera frontale da ben 50 megapixel. Hai in dotazione anche tutta una serie di filtri e modalità di scatto che impreziosiscono i tuoi contenuti. Puoi anche utilizzare degli strumenti AI per l’editing e per rendere perfetta ogni immagine.

Passando agli aspetti più tecnici, il realme 16 Pro è dotato di un display AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 144 Hz che lo rende super fluido nell’utilizzo quotidiano. Il multitasking non è certo un problema grazie alla presenza del processore MediaTek Dimensity 7300 Max con a supporto 8 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna.

Chiudiamo con un’aspetto importante: la batteria da 6500 mAh assicura un’autonomia di almeno ventiquattro ore anche con un utilizzo intenso. Supporta la ricarica rapida a 45 W per avere il 100% di autonomia in poco meno di un’ora.

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