A bilanciare arriva una certificazione IP68/IP69K che su un mid-range sotto i 400 euro non è affatto scontata. C'è poi lo specchio selfie integrato nella barra fotografica: permette di inquadrarsi con la fotocamera principale da 50 MP invece che con quella frontale, e racconta più di ogni altro dettaglio a chi si rivolge davvero questo telefono, che non va confuso con il recente realme 16 Pro+ , in circolazione da qualche mese.

Con 158,3 x 75,1 x 8,1 mm e 181 grammi di peso, il telefono si tiene in mano bene nonostante la batteria generosa. La scocca è in plastica, non in vetro o metallo, e questo si sente nella percezione di solidità: buona, non premium.

La finitura Aurora Wings sulla variante Air White gioca con particelle multicolore che cambiano riflesso a seconda dell'angolazione, un effetto piacevole e diverso dal solito vetro lucido anonimo. La versione Air Black resta più sobria, e anche meno memorabile.

Bisogna dirlo subito, senza troppi giri di parole: il retro di Realme 16 5G è un omaggio dichiarato a iPhone Air, con quella barra fotografica orizzontale che attraversa l'intera scocca. Realme lo rivendica come filosofia "Air Design" e non nasconde da dove arriva l'ispirazione.

Qui Realme 16 5G smette di rincorrere e inizia davvero a convincere. Il pannello AMOLED da 6,57 pollici ha risoluzione FHD+ (2.372 x 1.080 pixel, 397 ppi), refresh rate a 120 Hz e campionamento touch fino a 240 Hz.

La vera protagonista resta la fotocamera frontale da 50 MP , aiutata dallo specchio selfie sulla barra posteriore: si attiva la modalità selfie con la fotocamera principale, ci si inquadra con lo specchio e si scatta con un gesto o il comando vocale. Il risultato sono selfie di qualità sensibilmente superiore.

Il comparto fotografico racconta con chiarezza la filosofia di questo telefono: meno megapixel inutili, più qualità dove conta per chi scatta selfie e ritratti da pubblicare. Il sensore principale è un Sony IMX852 da 50 MP , apertura f/1.8, affiancato da una lente monocromatica da appena 2 MP utile solo per i dati di profondità.

Prestazioni e software VOTO: 7

Il cuore di Realme 16 5G è il MediaTek Dimensity 6400 Turbo, octa-core a 6 nanometri con GPU Mali-G57 MC2, affiancato da memoria LPDDR4X e storage UFS 2.2. Per social, messaggistica e navigazione il telefono si comporta con sufficiente scioltezza, ma quando si chiede di più, giochi pesanti come Genshin Impact, arrivano cali di frame rate e un riscaldamento evidente già dopo sessioni brevi.

Considerando il prezzo, la scelta dello standard UFS 2.2 lascia perplessi: oggi anche smartphone più economici offrono UFS 3.1, con tempi di lettura e scrittura sensibilmente superiori.

Sul fronte software, Realme 16 5G arriva con Android 16 e Realme UI 7.0, e qui va segnalata una novità che riguarda direttamente chi possiede o sta valutando l'acquisto di un dispositivo del brand: Realme ha annunciato negli scorsi giorni la transizione, entro fine 2026, dalla propria interfaccia verso ColorOS, la piattaforma sviluppata da Oppo, nell'ambito di una più ampia riorganizzazione del gruppo.

L'azienda ha però precisato che le caratteristiche distintive del brand saranno preservate durante il passaggio, e soprattutto ha ribadito che l'Italia resta un mercato strategico su cui continuerà a investire: per chi acquista oggi, la promessa di sei anni di aggiornamenti mensili del sistema resta quindi confermata.