Realme, sprofonda il prezzo dello smartphone top: occasione per tutti

Il realme 14T è disponibile in offerta con uno sconto che ti fa risparmiare ben 100 euro e lo paghi pochissimo. Schermo super fluido e ottime prestazioni.

Di smartphone con un buon rapporto qualità-prezzo su Amazon se ne trovano a decine, ma di modelli che catturano l’attenzione se ne trovano pochi. Per questo motivo, quando c’è un’offerta per un ottimo telefono e con un prezzo alla portata di molti, non bisogna farsela scappare. Ed è quello che accade oggi con il realme 14T. Lo smartphone del colosso cinese è disponibile con uno sconto del 33% e risparmi 100 euro su quello di listino. Approfitti del minimo storico e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Il realme 14T si posiziona perfettamente nella fascia dei medio di gamma e per capirlo basta vedere la scheda tecnica. Una delle componenti più interessanti è sicuramente lo schermo AMOLED eSports da 6,67 pollici e con refresh rate fino a 120 Hz. Non solo assicura immagini con colori realistici, ma è anche molto fluido nella vita di tutti i giorni. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek, mentre il comparto fotografico si basa su un sensore principale da 50 megapixel. La batteria da 6000 mAh è una garanzia e può durare fino a due giorni.

realme 14T: prezzo, offerta e sconto Amazon

Una delle migliori occasioni nella fascia dei medio di gamma che puoi trovare oggi. Su Amazon è disponibile il realme 14T a un prezzo di 199,99 euro con uno sconto del 33% su quello di listino e il risparmio netto è di 100 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e acquistandolo oggi lo puoi ricevere anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito hai i classici quattordici giorni da quando ti viene consegnato. La promo non finisce qui. Puoi utilizzare anche il servizio Recommerce di Amazon che ti permette ottenere valutare il tuoi vecchio telefono e di ottenere direttamente il valore di permuta.

realme 14T: le caratteristiche tecniche

Uno smartphone che si contraddistingue per un rapporto qualità-prezzo elevatissimo, e soprattutto per componenti di ultima generazione e con un’ottima affidabilità. Il realme 14T è la scelta ideale se non vuoi spendere cifre esagerate, ma allo stesso tempo sei alla ricerca di un telefono che sa assicurarti ottime prestazioni.

Analizzando la scheda tecnica, non si può non partire dallo schermo. Il realme 14T è dotato di un display AMOLED eSports da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Uno schermo che non solo assicura ottimi colori, ma è anche molto fluido e ottimizzato appositamente per i videogame. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 6300 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Il comparto fotografico è di ottima qualità, soprattutto in relazione al prezzo. Nella parte posteriore trovi un sensore principale da 50 megapixel, supportato da un obiettivo da 2 megapixel. La fotocamera frontale da 16 megapixel assicura ottimi scatti con qualsiasi condizione di luce. A supporto hai anche gli algoritmi di intelligenza artificiale per l’editing delle immagini e dei video.

Chiudiamo con un altro dei punti forti dello smartphone: la batteria da 6000 mAh che può durare fino a due giorni e supporta anche la ricarica rapida fino a 45 W.

