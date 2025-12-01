Realme 14 Pro+ 5G in offerta su Amazon: super prezzo per il cameraphone
Il Realme 14 Pro+ 5G diventa un vero e proprio best buy della fascia media grazie alla nuova offerta di Amazon: a questo prezzo è un affare vero
In sintesi
- Realme 14 Pro+ 5G in offerta a 319 € su Amazon: minimo storico, venduto e spedito da Amazon, con possibilità di pagamento in 5 rate senza interessi.
- Ottimo mid-range con fotocamera avanzata: display AMOLED 6,7" 120 Hz, chip Dimensity 7300 Energy, 8/256 GB, batteria 5.260 mAh 80 W, tripla fotocamera con teleobiettivo periscopico, Android 15 e certificazione IP68/IP69.
È il momento giusto per acquistare un nuovo mid-range con un comparto fotografico di alta qualità e una spesa contenuta: l’offerta del giorno, infatti, riguarda il Realme 14 Pro+ 5G che viene proposto in sconto su Amazon.
Grazie alla promo in corso, infatti, il modello di Realme è ora disponibile al prezzo di 319 euro, raggiungendo il suo nuovo minimo storico sullo store. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon.
Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.
Realme 14 Pro+ 5G: la scheda tecnica
La scheda tecnica del Realme 14 Pro+ 5G comprende un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hz. A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC MediaTek Dimensity 7300 Energy che viene supportato da 8 GB di RAM e da 256 GB di storage.
Da segnalare anche una batteria da 5.260 mAh con supporto alla ricarica SUPERVOOC da 80 W. Il comparto fotografico include una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 Megapixel, un sensore teleobiettivo periscopico da 50 Megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel oltre a una fotocamera frontale da 8 Megapixel.
Il mid-range di Realme può contare anche sul supporto alla connettività Dual SIM, con anche la possibilità di utilizzare le eSIM, e sulla certificazione IP68/IP69. Il sistema operativo è Android 15 con la garanzia di 3 major update nel corso del prossimo futuro.
Il Realme 14 Pro+ 5G, in questo momento, rappresenta la soluzione giusta per acquistare un dispositivo di fascia media, con un comparto tecnico completo e con la possibilità di offrire prestazioni superiori alla media per quanto riguarda foto e video.
Considerando il calo di prezzo, il modello di Realme diventa uno dei best buy della sua categoria, senza punti deboli e con condizioni molto vantaggiose per l’acquisto.
Realme 14 Pro+ 5G: l’offerta di Amazon
Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Realme 14 Pro+ 5G con un prezzo ridotto fino a 319 euro e con anche la possibilità di optare per il pagamento in 5 rate mensili senza interessi. Per sfruttare la promo basta premere sul banner riportato qui di sotto.
