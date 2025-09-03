Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il Realme 14 Pro nella variante 12/512 GB è in offerta su Amazon ed è ora disponibile al nuovo minimo storico diventando un best buy della fascia media

Realme

In sintesi

Il Realme 14 Pro (12/512 GB) è in offerta su Amazon a 331 euro, prezzo minimo storico, con possibilità di pagamento in 5 rate senza interessi.

Dotato di Dimensity 7300 Energy, display OLED 120 Hz, batteria da 5.260 mAh e certificazione IP68/IP69, si conferma uno dei mid-range più completi e convenienti del momento.

Il Realme 14 Pro è protagonista di un’offerta Amazon da cogliere al volo con la versione da 12 GB di RAM e 512 GB di storage che viene ora proposta al nuovo prezzo minimo storico, diventando, sempre di più, un punto di riferimento per chi è alla ricerca di un mid-range.

Lo smartphone di Realme, infatti, è ora disponibile con un prezzo scontato di 331 euro e con la possibilità di pagare in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Il modello è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile tramite il box qui di sotto.

Grazie a questa promozione, il mid-range di Realme diventa uno dei best buy del momento.

La scheda tecnica del Realme 14 Pro

La scheda tecnica del Realme 14 Pro include un display OLED da 6,77 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC MediaTek Dimensity 7300 Energy.

Ci sono anche 12 GB di memoria RAM e 512 GB di storage. Lo smartphone può contare su una batteria da 5.260 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 45 W, e include una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 16 Megapixel

Tra le specifiche troviamo il supporto Dual SIM oltre alla certificazione IP68/IP69. Il sistema operativo è Android 15 con 3 major update e con la personalizzazione della Realme UI. C’è spazio anche per un sensore di impronte digitali sotto al display e per il chip NFC.

Il Realme 14 Pro ha tutto quello che serve a chi è alla ricerca di un mid-range di qualità e in grado di offrire prestazioni ottimali in tutti i contesti di utilizzo. La dotazione di memoria abbandonante, inoltre, rappresenta un ulteriore punto di forza per gli utenti alla ricerca del nuovo smartphone di fascia media. Il calo di prezzo, infine, fa la differenza.

Realme 14 Pro, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Realme 14 Pro 12/512 GB con un prezzo scontato di 331 euro e con la possibilità di pagare in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Il modello è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile tramite il banner riportato qui di sotto. Per sfruttare la promo è, quindi, sufficiente premere sul banner e aggiungere lo smartphone al carrello. Lo sconto è valido solo per alcune colorazioni del dispositivo.

