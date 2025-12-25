Realme, con l'offerta di Natale il prezzo dello smartphone crolla

MisterGadget.Tech

Anche a Natale Amazon ci accompagna con delle promo lampo da non farsi assolutamente scappare. Una delle più interessanti tra quelle disponibili riguarda il realme 12 Pro, smartphone medio di gamma con una scheda tecnica che strizza l’occhio ai dispositivi di fascia superiore. A catturare l’attenzione è lo sconto che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi più di 110 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Il realme 12 Pro è un telefono che stupisce sia per le caratteristiche tecniche sia per lo stile. Il design, infatti, è ispirato agli orologi di lusso ed è realizzato con materiali premium. Le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon e uno dei punti forti è il comparto fotografico posteriore che, oltre a un sensore principale da 50 megapixel, è dotato anche di un obiettivo telescopico per i ritratti. La batteria è una garanzia grazie alla ricarica super rapida. Uno dei migliori telefoni che puoi trovare oggi in questa fascia di prezzo.

realme 12 Pro

realme 12 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta speciale per il realme 12 Pro. Lo smartphone è in promo a un prezzo di 287,23 euro, con uno sconto del 28% su quello consigliato. Il risparmio totale è di poco superiore ai 110 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 57,45 euro al mese a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La disponibilità del telefono è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino al 15 gennaio, come per la maggior parte degli acquisti effettuati in questo periodo. Per l’acquisto di questo smartphone è disponibile anche il servizio Recommerce che valuta il tuo vecchio telefono e ottieni direttamente il valore di permuta.

realme 12 Pro

realme 12 Pro: le caratteristiche tecniche

realme si è affermata in questi anni come un’ottima alternativa ai principali brand di telefonia e ha conquistato uno spazio di mercato piuttosto ampio grazie a dispositivi con un rapporto qualità-prezzo elevato. Rapporto che diventa eccezionale nel caso di offerte come quella disponibile oggi su Amazon per il realme 12 Pro.

Per capire la bontà dello smartphone basta vedere nel dettaglio la scheda tecnica. Partiamo dal primo elemento che cattura subito l’attenzione, il display PRO-XDR da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche più fluido nella vita di tutti i giorni. Le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon 6 Gen 1, supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Altro punto forte del telefono è il comparto fotografico, aspetto su cui realme ha puntato molto. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, supportato da un obiettivo telescopico da 32 megapixel progettato appositamente per le foto ritratto. Il sistema fotografico si conclude con un teleobiettivo da 8 megapixel. Per gli scatti frontali, invece, è presente una fotocamera da 16 megapixel. Non mancano strumenti avanzati per l’editing fotografico e il supporto degli algoritmi di intelligenza artificiale.

La batteria è una garanzia: capacità di 5.000 mAh e dura per tutto il giorno. Grazie al supporto alla ricarica rapida SUPERVOOC da 67 W hai il 100% di autonomia in meno di trenta minuti. Insomma, un telefono medio di gamma che solo per oggi paghi quanto un entry-level e fai un super affare.

realme 12 Pro