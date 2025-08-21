Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il Realme 12+ è in offerta su Amazon e scende oggi sotto i 200 euro: si tratta di un vero e proprio affare per chi è alla ricerca di uno smartphone low cost

Realme

In sintesi

Con l’offerta Amazon il Realme 12+ 5G è disponibile a 189 euro e con soli 10 euro in più si può acquistare il bundle che include anche il caricabatterie SUPERVOOC da 67 W.

Il Realme 12+ 5G si distingue per il display AMOLED da 6,67 pollici a 120 Hz, il processore MediaTek Dimensity 7050, 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna e la tripla fotocamera da 50 MP.

Per acquistare uno smartphone economico ma di qualità è oggi possibile puntare sull’ottimo Realme 12+ 5G, un dispositivo completo e oggi proposto con un rapporto qualità/prezzo molto vantaggioso.

Sfruttando l’offerta di Amazon, infatti, è possibile acquistare lo smartphone con un prezzo scontato di 189 euro. Da segnalare, inoltre, che con 10 euro in più è possibile puntare sul bundle che include anche il caricabatterie SUPERVOOC per sfruttare la ricarica rapida da 67 W.

L’offerta in questione è valida per un periodo di tempo limitato. Per accedere subito alla promo e completare l’acquisto del dispositivo di Realme è sufficiente premere sul banner riportato qui di sotto.

realme 12+ 5G Smartphone 8+256 GB con NFC, Sony LYT-600 OIS, Chipset Dimensity 7050 5G, Display AMOLED da 120 Hz, Smart Touch antipioggia, SUPERVOOC da 67 W, Pioneer Green(no adapter)

La scheda tecnica del Realme 12+ 5G

La scheda tecnica del Realme 12+ 5G comprende un display AMOLED da 6,67 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre che con una luminosità di picco di 2.000 nits.

A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC MediaTek Dimensity 7050, in grado di garantire buone prestazioni e il supporto alla connettività 5G. Ci sono anche 8 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna.

Lo smartphone ha una batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 67 W. Da segnalare anche una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel, un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e un sensore da 2 Megapixel per le macro.

C’è spazio per una fotocamera anteriore da 16 Megapixel.Lo smartphone è dotato di connettività Dual SIM e può sfruttare anche la certificazione IP54. Lato software, invece, c’è spazio per il sistema operativo Android 15 con Realme UI e con aggiornamento in arrivo ad Android 16.

Il Realme 12+ è, quindi, un’ottima soluzione per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone di buona qualità da comprare con una spesa inferiore ai 200 euro. Il dispositivo offre buone prestazioni e un comparto tecnico completo. La scocca in ecopelle e uno stile ricercato rappresentano ulteriori elementi in grado di rendere il dispositivo interessante.

Realme 12+ 5G, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Realme 12+ 5G con un prezzo scontato di 189 euro. Si tratta di un’occasione ottima per mettere le mani su un dispositivo completo e di qualità, mantenendo la spesa al di sotto dei 200 euro. C’è anche il bundle con il caricabatterie SUPERVOOC che costa circa 10 euro in più. Per sfruttare le promo è sufficiente premere sul banner qui di sotto.

realme 12+ 5G Smartphone 8+256 GB con NFC, Sony LYT-600 OIS, Chipset Dimensity 7050 5G, Display AMOLED da 120 Hz, Smart Touch antipioggia, SUPERVOOC da 67 W, Pioneer Green(no adapter)