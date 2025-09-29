Il Realme 12 è in offerta su Amazon e diventa oggi la scelta giusta per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone low cost dall'ottimo rapporto qualità/prezzo

Realme

In sintesi

Offerta Amazon: il Realme 12 con 8 GB di RAM e 256 GB di storage è disponibile a 150 €, con sconto del 40% e due colorazioni disponibili; acquisto possibile tramite il box Amazon.

Caratteristiche principali: display AMOLED 6,7" Full HD+ a 120 Hz, processore Snapdragon 685, batteria 5000 mAh con ricarica SUPERVOOC 67 W, tripla fotocamera posteriore da 50 MP, Dual SIM, sensore di impronte sotto display e chip NFC; non supporta il 5G.

Per acquistare un nuovo smartphone low cost è possibile puntare sull’ottimo Realme 12. Si tratta, infatti, di un prodotto completo e ricco di funzionalità, ora disponibile con un prezzo molto accessibile. Sfruttando l’offerta in corso su Amazon, infatti, la versione con 8 GB di RAM e 256 GB dello smartphone di Realme è ora disponibile con un prezzo ridotto a 150 euro, sfruttando uno sconto del 40%. La promozione è valida per due diverse colorazioni. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto e poi completare l’acquisto.

realme smartphone 12 4G 8+256 GB, SUPERVOOC da 67 W, Processore Snapdragon 685, Display AMOLED da 120 Hz, Fotocamera Sony LYT-600 OIS, Batteria di lunga durata da 5.000 mAh, Skyline Blue(no adapter)

La scheda tecnica del Realme 12

La scheda tecnica del Realme 12 comprende un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. La presenza di un pannello AMOLED rappresenta un elemento importante per lo smartphone, offrendo all’utente una qualità superiore delle immagini rispetto a molti altri prodotti proposti in questa fascia di prezzo.

Tra le specifiche del dispositivo troviamo anche il processore Snapdragon 685, in grado di offrire buone prestazioni nell’uso di tutti i giorni. Il chip non garantisce il supporto al 5G ma rappresenta ugualmente una delle opzioni migliori per chi ha bisogno di un nuovo smartphone economico e in grado di offrire buone prestazioni.

Da segnalare anche la presenza di 8 GB di memoria RAM e di 256 GB di storage. Si tratta di una dotazione di memoria ottima, in rapporto alla fascia di prezzo. Lo smartphone ha una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica SUPERVOOC da 67 W. Da segnalare anche una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale Sony LYT 600 da 50 Megapixel.

Il sistema operativo è Android 15. Lo smartphone è dotato del supporto Dual SIM e può sfruttare il sensore di impronte digitali sotto al display e il chip NFC. Si tratta, quindi, di un’ottima soluzione per chi è alla ricerca di un modello low cost in grado di offrire buone prestazioni in tutti i contesti di utilizzo, al netto della sola rinuncia al 5G.

Realme 12, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare il Realme 12 con un prezzo scontato di 150 euro, scegliendo la versione con 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Si tratta di un’opportunità da cogliere al volo se si è alla ricerca di uno smartphone low cost, completo e ricco di funzioni. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.

