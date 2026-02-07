Ray-Ban Meta Wayfarer: gli occhiali smart che funzionano davvero (con qualche ma)
Dopo mesi di utilizzo quotidiano, la seconda generazione degli smart glasses di Meta rivela pregi concreti e limiti da conoscere prima dell'acquisto
Catturare un momento senza estrarre lo smartphone dalla tasca. Rispondere a una chiamata mentre si cammina per strada senza auricolari nelle orecchie. Registrare un video dalla propria prospettiva esatta, con le mani libere per fare altro.
Sono scenari che fino a qualche anno fa sembravano fantascienza, oggi invece rappresentano la quotidianità di chi indossa dispositivi smart wearable. Gli occhiali intelligenti hanno superato la fase sperimentale e sono entrati nel mercato consumer con proposte concrete.
I Ray-Ban Meta Wayfarer 2 incarnano questa evoluzione. Mantengono l’estetica che ha reso celebre il modello originale negli anni Cinquanta, ma integrano tecnologia capace di trasformare un accessorio fashion in uno strumento di produzione contenuti. Non si tratta più di prototipi ingombranti o esperimenti di design: sono occhiali veri, indossabili tutti i giorni, che aggiungono funzioni digitali senza tradire l’identità del brand.
Dopo mesi di utilizzo quotidiano, possiamo tracciare un bilancio reale di cosa funziona e cosa invece necessita ancora di perfezionamento. Vi raccontiamo questa esperienza dopo aver installato lenti da vista sui Ray-Ban Meta, facendoli di fatto diventare i nostri occhiali di tutti i giorni, quelli che vengono utilizzati praticamente quasi per l’intera giornata: questo è il dettaglio che può fare davvero la differenza nella valutazione complessiva di questo curioso dispositivo.
Ray-Ban | Meta Smart Glasses, Wayfarer, Nero opaco/Grafite Sfumata Polarizzata, Regular
Questi Ray-Ban Meta Wayfarer rappresentano la seconda generazione di occhiali smart nati dalla partnership tra il colosso dei social network e il celebre marchio di eyewear italiano.
Rispetto alla prima versione, chiamata Ray-Ban Stories, il miglioramento si percepisce immediatamente: fotocamera da 12 megapixel, capacità di registrare video fino a 60 secondi, speaker migliorati e integrazione diretta con l'intelligenza artificiale di Meta.
Ma funzionano davvero nella vita reale? Dopo averli indossati quotidianamente per diversi mesi, possiamo tracciare un quadro completo fatto di sorprese positive e alcuni compromessi da accettare. Il risultato complessivo resta comunque convincente per chi cerca un dispositivo discreto ma efficace.
- Video eccellenti con buona luce
- Audio registrato di qualità elevata
- Chiamate nitide per entrambi gli interlocutori
- Autonomia adeguata all'uso giornaliero
- Design iconico e portabilità senza compromessi
- Video scadenti con poca luce
- Download automatico solo in custodia con carica wifi
- Impossibile connettersi a reti con captive portal
- Solo registrazione verticale
- Audio musicale discreto
Indossare i Ray-Ban Meta Wayfarer significa portare al volto un classico senza tempo. La montatura riprende fedelmente le linee del modello originale, quello stesso che ha attraversato decenni di mode restando sempre attuale. Meta e Luxottica hanno fatto un lavoro certosino per nascondere la tecnologia senza compromettere l'estetica.
Le fotocamere sono integrate nelle aste in modo discreto. Un piccolo LED bianco si accende durante le registrazioni per segnalare a chi sta intorno che si sta filmando, rispettando la privacy altrui. Il peso complessivo risulta leggermente superiore a un paio di Wayfarer tradizionali, ma la differenza si nota solo confrontandoli direttamente.
La custodia di ricarica merita una menzione particolare: oltre a proteggere gli occhiali, funziona come powerbank portatile garantendo ricariche multiple. Il design richiama quello delle cover per AirPods, ma ovviamente con dimensioni maggiorate. Comoda da portare in borsa o nello zaino, diventa però l'unico modo per scaricare automaticamente i contenuti registrati, cosa che può risultare limitante in alcune situazioni.
Disponibili in diverse colorazioni e con possibilità di montare lenti graduate, questi occhiali si adattano a molteplici esigenze. Chi opta per lenti progressive fotocromatiche deve però mettere in conto un esborso significativo, parzialmente mitigato dalle promozioni periodiche offerte dai rivenditori autorizzati.
Unico dettaglio che non ci è piaciuto tantissimo per quanto riguarda il design e la posizione del pulsante con cui scattare foto e girare video, perché è collocato dove di solito si impugnano gli occhiali per metterli e toglierli. Abbiamo scattato un sacco di foto quando in realtà volevamo semplicemente togliere gli occhiali.
La fotocamera da 12 megapixel rappresenta il cuore pulsante di questi occhiali. Quando la luce ambientale è abbondante, i risultati sono sorprendenti: dettaglio elevato, colori naturali, stabilizzazione efficace anche camminando. I video catturano esattamente quello che vede chi li indossa, offrendo una prospettiva in prima persona impossibile da replicare con uno smartphone tenuto in mano.
Il problema emerge quando la luce scarseggia. Al crepuscolo o in ambienti chiusi poco illuminati, la qualità crolla drasticamente: rumore digitale evidente, perdita di dettaglio, difficoltà a gestire le fonti luminose puntuali. Non è un difetto esclusivo di questo dispositivo, ma va considerato se si pensa di usarli principalmente in interni o di sera.
L'audio registrato nei video merita un plauso particolare: i microfoni integrati catturano voci e suoni ambientali con notevole fedeltà, risultando spesso superiori a quello che registrerebbe uno smartphone dalla tasca. Ottimo per vlog spontanei o per documentare esperienze live.
La limitazione alla sola registrazione verticale rappresenta una scelta discutibile. Molte piattaforme social privilegiano ormai questo formato, è vero, ma l'impossibilità di girare video orizzontali limita le possibilità creative e rende i contenuti meno versatili per utilizzi diversi dai social network verticali.
Gli speaker integrati nelle aste offrono un sistema audio a conduzione aperta: niente tappi nelle orecchie, niente isolamento dal mondo esterno. Per ascoltare musica durante una passeggiata o un giro in bici funzionano discretamente, con volume sufficiente e voci chiare.
Mancano però i bassi profondi. Chi è abituato a cuffie o auricoliari di qualità noterà subito questa carenza. Per l'ascolto musicale possono essere un'alternativa pratica agli auricolari, ma non una sostituzione completa per gli audiofili o per chi privilegia la qualità sonora.
Dove questi occhiali brillano davvero è nelle telefonate. La qualità delle chiamate risulta eccellente sia per chi chiama che per chi riceve: la voce arriva nitida, i rumori ambientali vengono filtrati efficacemente, e la sensazione di naturalezza supera quella di molti auricolari Bluetooth. Camminare per strada parlando al telefono senza nulla nelle orecchie o in mano offre un senso di libertà difficile da spiegare finché non lo si prova.
Il sistema funziona tramite comandi touch sulle aste: un doppio tap per riprodurre/mettere in pausa, swipe avanti/indietro per cambiare traccia, pressione prolungata per attivare l'assistente vocale Meta AI. Dopo qualche giorno di utilizzo, i gesti diventano automatici.
L'autonomia dichiarata si attesta intorno alle 4-6 ore di utilizzo misto, a seconda dell'intensità con cui si sfruttano le funzioni smart. Nella pratica quotidiana, indossandoli dall'alba al tramonto con ascolto musicale moderato e qualche video o chiamata, arrivano a sera con ancora un 15-20% di batteria residua.
La custodia di ricarica garantisce circa tre cicli completi prima di dover essere collegata alla corrente. Comoda, ma qui emerge una delle criticità più evidenti: il download automatico dei contenuti registrati funziona solo quando gli occhiali sono nella custodia, collegati al caricatore e connessi a una rete Wi-Fi nota.
Questo significa che se si registrano video durante il giorno, per scaricarli automaticamente sullo smartphone bisogna aspettare di tornare a casa (o comunque in un luogo con queste condizioni). Esiste la possibilità di trasferimento manuale tramite app, ma richiede passaggi aggiuntivi che rallentano il workflow.
Altro limite pratico riguarda le reti Wi-Fi con Captive Portal, quelle che richiedono registrazione o accettazione termini prima dell'accesso (tipiche di hotel, aeroporti, centri commerciali). Gli occhiali non possono connettersi a queste reti, limitando ulteriormente le situazioni in cui il download automatico funziona.
L'app Meta View gestisce tutti gli aspetti degli occhiali: sincronizzazione contenuti, impostazioni personalizzate, aggiornamenti firmware. L'interfaccia risulta intuitiva e ben progettata, anche se il processo di trasferimento file potrebbe essere ottimizzato.
L'integrazione con Meta AI permette di interrogare l'assistente vocale per ricevere informazioni, impostare promemoria o controllare funzioni base. La tecnologia funziona, ma l'utilità pratica nella vita quotidiana resta ancora da dimostrareper la maggior parte degli utenti. Più un'aggiunta interessante che una funzione essenziale.
Gli aggiornamenti software arrivano con regolarità e hanno effettivamente migliorato alcune prestazioni rispetto al lancio iniziale. Meta dimostra impegno nel supporto continuativo del prodotto, elemento non scontato in un mercato dove molti dispositivi wearable vengono abbandonati dopo pochi mesi dal rilascio.
Certo, bisogna però segnalare che le legislazioni europee e le regole per la protezione dei dati, che sono estremamente utili, riducono di molto la funzionalità di questi occhiali, perché Meta in via cautelativa ha scelto di rinunciare ad alcune funzioni che sono offerte negli Stati Uniti. Non sappiamo se queste opzioni arriveranno anche nel nostro territorio nel breve periodo, sappiamo però che gli occhiali hanno il potenziale di supportarle.
È possibile chiedere agli occhiali di interpretare quello che si sta guardando in un determinato momento, si possono impartire comandi per eseguire alcune funzioni, ma non è possibile interloquire con l'intelligenza artificiale, come si farebbe parlando con Gemini oppure con ChatGPT.
I Ray-Ban Meta Wayfarer funzionano. Non in modo perfetto, non senza compromessi, ma funzionano davvero come strumento per catturare momenti, fare chiamate nitide e ascoltare contenuti audio mantenendo le mani libere.
La qualità video con buona luce sorprende positivamente, così come l'audio registrato e la resa delle telefonate. L'autonomia soddisfa le esigenze di una giornata tipo, il design rimane fedele all'icona Wayfarer senza tradire l'estetica per la tecnologia.
Le limitazioni ci sono e vanno considerate prima dell'acquisto. Video scadenti con poca luce, registrazione solo verticale, processo di download automatico macchinoso che richiede custodia-carica-WiFi, impossibilità di collegarsi a reti con registrazione.
L'audio musicale manca di bassi e non può sostituire completamente auricolari di qualità. Se si aggiungono lenti graduate premium, il costo finale può scoraggiare.
Dopo mesi di utilizzo quotidiano, il bilancio complessivo resta positivo. Questi occhiali rappresentano la migliore interpretazione attuale del concetto di smart glasses consumer: discreti, esteticamente coerenti, funzionalmente utili. Non sono perfetti, non risolvono ogni esigenza, ma offrono un'esperienza d'uso concreta che va oltre l'effetto novità.
Per chi produce contenuti social, per chi fa molte videochiamate in movimento o semplicemente per chi vuole catturare momenti senza estrarre continuamente lo smartphone, rappresentano uno strumento valido. Il prezzo va valutato considerando eventuali promozioni presso i rivenditori autorizzati, che possono rendere l'investimento più accessibile soprattutto se si scelgono lenti personalizzate.
