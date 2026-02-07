Unico dettaglio che non ci è piaciuto tantissimo per quanto riguarda il design e la posizione del pulsante con cui scattare foto e girare video, perché è collocato dove di solito si impugnano gli occhiali per metterli e toglierli. Abbiamo scattato un sacco di foto quando in realtà volevamo semplicemente togliere gli occhiali.

Le fotocamere sono integrate nelle aste in modo discreto. Un piccolo LED bianco si accende durante le registrazioni per segnalare a chi sta intorno che si sta filmando, rispettando la privacy altrui. Il peso complessivo risulta leggermente superiore a un paio di Wayfarer tradizionali, ma la differenza si nota solo confrontandoli direttamente.

Indossare i Ray-Ban Meta Wayfarer significa portare al volto un classico senza tempo. La montatura riprende fedelmente le linee del modello originale , quello stesso che ha attraversato decenni di mode restando sempre attuale. Meta e Luxottica hanno fatto un lavoro certosino per nascondere la tecnologia senza compromettere l'estetica.

La limitazione alla sola registrazione verticale rappresenta una scelta discutibile. Molte piattaforme social privilegiano ormai questo formato, è vero, ma l'impossibilità di girare video orizzontali limita le possibilità creative e rende i contenuti meno versatili per utilizzi diversi dai social network verticali.

La fotocamera da 12 megapixel rappresenta il cuore pulsante di questi occhiali. Quando la luce ambientale è abbondante, i risultati sono sorprendenti : dettaglio elevato, colori naturali, stabilizzazione efficace anche camminando. I video catturano esattamente quello che vede chi li indossa, offrendo una prospettiva in prima persona impossibile da replicare con uno smartphone tenuto in mano.

Dove questi occhiali brillano davvero è nelle telefonate. La qualità delle chiamate risulta eccellente sia per chi chiama che per chi riceve : la voce arriva nitida, i rumori ambientali vengono filtrati efficacemente, e la sensazione di naturalezza supera quella di molti auricolari Bluetooth. Camminare per strada parlando al telefono senza nulla nelle orecchie o in mano offre un senso di libertà difficile da spiegare finché non lo si prova.

La custodia di ricarica garantisce circa tre cicli completi prima di dover essere collegata alla corrente. Comoda, ma qui emerge una delle criticità più evidenti: il download automatico dei contenuti registrati funziona solo quando gli occhiali sono nella custodia, collegati al caricatore e connessi a una rete Wi-Fi nota .

Software e intelligenza artificiale VOTO: 7

L'app Meta View gestisce tutti gli aspetti degli occhiali: sincronizzazione contenuti, impostazioni personalizzate, aggiornamenti firmware. L'interfaccia risulta intuitiva e ben progettata, anche se il processo di trasferimento file potrebbe essere ottimizzato.

L'integrazione con Meta AI permette di interrogare l'assistente vocale per ricevere informazioni, impostare promemoria o controllare funzioni base. La tecnologia funziona, ma l'utilità pratica nella vita quotidiana resta ancora da dimostrareper la maggior parte degli utenti. Più un'aggiunta interessante che una funzione essenziale.

Gli aggiornamenti software arrivano con regolarità e hanno effettivamente migliorato alcune prestazioni rispetto al lancio iniziale. Meta dimostra impegno nel supporto continuativo del prodotto, elemento non scontato in un mercato dove molti dispositivi wearable vengono abbandonati dopo pochi mesi dal rilascio.

Certo, bisogna però segnalare che le legislazioni europee e le regole per la protezione dei dati, che sono estremamente utili, riducono di molto la funzionalità di questi occhiali, perché Meta in via cautelativa ha scelto di rinunciare ad alcune funzioni che sono offerte negli Stati Uniti. Non sappiamo se queste opzioni arriveranno anche nel nostro territorio nel breve periodo, sappiamo però che gli occhiali hanno il potenziale di supportarle.

È possibile chiedere agli occhiali di interpretare quello che si sta guardando in un determinato momento, si possono impartire comandi per eseguire alcune funzioni, ma non è possibile interloquire con l'intelligenza artificiale, come si farebbe parlando con Gemini oppure con ChatGPT.