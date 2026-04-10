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Rasoio Wet & Dry con SkinProtect e lame PowerCut per comfort e precisione, pulizia rapida e autonomia fino a 60 minuti: scopri l'offerta su Amazon

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Se cerchi un rasoio affidabile e pratico, l’occasione su Amazon per il Philips rasoio elettrico serie 3000x è da cogliere al volo: oggi è proposto con uno sconto del 35%. Questo modello punta su comfort, precisione e versatilità: la rasatura scorre senza strappi, l’impugnatura è salda e la gestione quotidiana risulta semplice grazie a una pulizia rapida e alla ricarica comoda.

Dalla passata veloce prima di uscire alla routine più accurata sotto la doccia, il 3000x si adatta alle abitudini di chi cerca ordine e praticità con un risultato uniforme e gradevole sulla pelle. È una scelta concreta per chi desidera un rasoio confortevole e facile da usare ogni giorno.

Philips rasoio elettrico serie 3000x

Philips rasoio elettrico serie 3000x in offerta su Amazon: sconto del 35%

Il Philips rasoio elettrico serie 3000x è in promozione a 49,99€ con uno sconto del 35%. Approfitta dell’offerta e mettilo nel carrello: Philips rasoio elettrico serie 3000x con il 35% di sconto. Un prezzo accessibile per chi vuole entrare nel mondo dei rasoi elettrici affidabili senza compromessi sulla comodità d’uso.

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Philips rasoio elettrico serie 3000x: tecnologia SkinProtect e lame PowerCut

Il cuore del Philips rasoio elettrico serie 3000x è la tecnologia SkinProtect, pensata per una rasatura confortevole. Le 27 lame autoaffilanti PowerCut lavorano in modo uniforme, tagliando rapidamente per un risultato preciso e regolare. Le testine flessibili seguono i contorni del viso, contribuendo a proteggere la pelle da tagli e graffi.

È un rasoio Wet & Dry: puoi usarlo a secco oppure sotto la doccia, con presa sempre sicura grazie all’impugnatura ergonomica. Il rifinitore a scomparsa integrato aiuta a definire baffi e basette, mentre le lame in acciaio ipoallergenico offrono resistenza alla corrosione e attenzione all’igiene.

La manutenzione è semplice: apertura one-touch per il risciacquo rapido sotto l’acqua. L’autonomia arriva fino a 60 minuti con una ricarica di circa 1 ora e, se vai di fretta, la ricarica rapida da 5 minuti basta per una rasatura. In confezione trovi il cappuccio protettivo e il cavo di ricarica USB-A (adattatore non incluso), così da alimentarlo facilmente con i caricabatterie che già possiedi.

Philips rasoio elettrico serie 3000x