Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il rasoio Philips OneBlade 360 oggi è in offerta quasi a metà prezzo. Facile da utilizzare e con un pettine regolabile.

Amazon

Barba ispida, peli sul corpo e troppi accessori diversi in bagno: gestire tutto ogni settimana fa perdere tempo e pazienza. Oggi puoi semplificare la routine grazie al Philips OneBlade 360, che su Amazon è disponibile con uno sconto del 47% rispetto al prezzo di listino.

Philips OneBlade 360 39,99 € -47% 74,99 € Risparmi 35,00 € Acquista su Amazon

Il Philips OneBlade 360 è pensato come soluzione unica per viso e corpo: rade, regola e rifinisce i peli di qualsiasi lunghezza con un solo dispositivo, riducendo al minimo cambi di testine e strumenti. La lama veloce e il sistema di protezione rendono la rasatura più confortevole, mentre i diversi accessori inclusi permettono di passare dalla definizione della barba alla gestione delle aree sensibili del corpo senza complicazioni.

Philips OneBlade 360 in offerta su Amazon: sconto del 47% sul rasoio viso e corpo

Se cerchi un unico strumento per barba e corpo, il Philips OneBlade 360 oggi è particolarmente interessante: puoi portarti a casa il Philips OneBlade 360 a soli 39,99€, beneficiando di uno sconto del 47% sul prezzo di listino. Nel kit trovi il rasoio con connettività, due lame 360, il pettine regolabile 5in1, il kit corpo con pettine e protezione pelle, oltre alla custodia da viaggio e al cavo USB-A per la ricarica, così hai tutto il necessario in un unico pacchetto.

Amazon

Approfitta subito dell’offerta sul Philips OneBlade 360

Il rasoio Philips con la lama 360 flessibile e il pettine regolabile 5in1

Chi ha la barba folta o deve tenere sotto controllo anche i peli del corpo ha bisogno di uno strumento che tagli bene senza irritare la pelle e che sia davvero versatile.

Tecnologia OneBlade con 12.000 movimenti al minuto : la lama molto rapida lavora in modo efficace anche sui peli più lunghi, così non sei costretto a passare più volte sulla stessa zona e riduci il tempo davanti allo specchio.

: la lama molto rapida lavora in modo efficace anche sui peli più lunghi, così non sei costretto a passare più volte sulla stessa zona e riduci il tempo davanti allo specchio. Doppio sistema di protezione con rivestimento scorrevole e punte arrotondate: la testa è studiata per rendere la rasatura più semplice e confortevole, limitando graffi e arrossamenti anche sulle pelli più sensibili.

con rivestimento scorrevole e punte arrotondate: la testa è studiata per rendere la rasatura più semplice e confortevole, limitando graffi e arrossamenti anche sulle pelli più sensibili. Lama 360 flessibile in tutte le direzioni : segue i contorni del viso e del corpo mantenendo un contatto costante con la pelle, così puoi gestire senza fatica zone difficili come il collo, il mento o i punti più scomodi del corpo con meno passate.

: segue i contorni del viso e del corpo mantenendo un contatto costante con la pelle, così puoi gestire senza fatica zone difficili come il collo, il mento o i punti più scomodi del corpo con meno passate. Pettine regolabile 5in1 (1-5 mm) : ti permette di portare la barba esattamente alla lunghezza che preferisci, dai look più corti a quelli medi, senza dover cambiare più accessori.

: ti permette di portare la barba esattamente alla lunghezza che preferisci, dai look più corti a quelli medi, senza dover cambiare più accessori. Kit corpo dedicato con pettine e protezione pelle : grazie al pettine click-on da 3 mm e alla guardia protettiva puoi lavorare sulle aree sensibili del corpo con un ulteriore livello di sicurezza, mantenendo comunque un taglio uniforme.

: grazie al pettine click-on da 3 mm e alla guardia protettiva puoi lavorare sulle aree sensibili del corpo con un ulteriore livello di sicurezza, mantenendo comunque un taglio uniforme. Connettività e app OneBlade : tramite l’app puoi ricevere promemoria su quando sostituire la lama o ricaricare il rasoio e avere suggerimenti in base alla tua routine, così il dispositivo è sempre pronto quando ti serve.

: tramite l’app puoi ricevere promemoria su quando sostituire la lama o ricaricare il rasoio e avere suggerimenti in base alla tua routine, così il dispositivo è sempre pronto quando ti serve. Dotazione completa: oltre al rasoio trovi due lame 360, il pettine regolabile 5in1, il kit corpo, la custodia da viaggio e il cavo USB-A, per portarlo facilmente con te e avere tutto in ordine.

Philips OneBlade 360 39,99 € -47% 74,99 € Risparmi 35,00 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia" e “offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Philips OneBlade 360, approfitta ora dell’offerta lampo fino ad esaurimento scorte.

FAQ Il Philips OneBlade 360 è adatto sia per il viso che per il corpo? Sì, è progettato per viso e corpo e include un kit corpo dedicato con pettine e protezione pelle. Posso regolare la lunghezza della barba con il Philips OneBlade 360? Sì, il pettine regolabile 5in1 permette di impostare lunghezze da 1 a 5 mm per diverse stili di barba. Il Philips OneBlade 360 è delicato sulla pelle sensibile? La lama con doppio sistema di protezione e la lama 360 flessibile sono pensate per ridurre irritazioni e aumentare il comfort. Cosa include la confezione del Philips OneBlade 360? Nel set trovi il rasoio con connettività, due lame 360, pettine regolabile 5in1, kit corpo, custodia da viaggio e cavo USB-A.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.