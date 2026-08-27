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Braun Serie 9 Sport, il rasoio elettrico in offerta col 59% di sconto

Braun Serie 9 Sport, rasoio elettrico premium per una rasatura accurata e delicata ogni giorno, autonomia di 60 minuti e uso Wet&Dry al 59% di sconto.

5 min di lettura

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Redazione

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Braun Serie 9 Sport rasoio elettrico nero Amazon

Barba di un paio di giorni che irrita la pelle, contorni difficili sotto il naso o sul mento e poco tempo a disposizione al mattino: chi si rade spesso conosce bene il problema. In questo momento il Braun Serie 9 Sport è disponibile con uno sconto del 59%, rendendo molto più accessibile un rasoio elettrico di fascia alta pensato per chi cerca una rasatura profonda ma confortevole.

Questo modello unisce una testina di precisione compatta con tecnologia 4+1 e lamine OptiFoil specializzate per offrire una rasatura estremamente accurata e allo stesso tempo delicata sulla pelle. Il sistema SensoAdapt monitora costantemente la densità della barba e regola di conseguenza la potenza, così da eliminare i peli in modo efficiente senza dover insistere più volte sulla stessa zona. La costruzione tedesca, l’impermeabilità totale per l’uso Wet&Dry e la batteria agli ioni di litio con fino a 60 minuti di autonomia completano un prodotto pensato per durare negli anni.

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Braun Serie 9 Sport in offerta su Amazon: sconto del 59% sul prezzo di listino

Con questa promozione il Braun Serie 9 Sport scende a 219,99€, un taglio di prezzo importante rispetto al listino grazie a uno sconto del 59% su un rasoio di fascia premium. Considerando le caratteristiche avanzate, si posiziona in modo molto competitivo tra i modelli di alta gamma dedicati a chi vuole una rasatura quotidiana precisa senza sacrificare il comfort.

In questa fascia di mercato è raro trovare un rasoio che combini una testina così sofisticata con un’autonomia di fino a 60 minuti senza fili e una struttura 100% impermeabile, ideale sia per l’uso sotto la doccia sia con schiume o gel da barba. Il fatto che sia realizzato in Germania con materiali di qualità e progettato per durare anni aggiunge ulteriore valore all’offerta per chi vuole fare un acquisto definitivo.

Se stai cercando un modello di riferimento, il Braun Serie 9 Sport è disponibile con uno sconto del 59% e rappresenta una soluzione di lunga durata per la cura quotidiana della barba. La confezione include anche una pratica custodia da viaggio e una spazzolina per la pulizia, così puoi portarlo facilmente con te e mantenerlo sempre in ordine.

Braun Serie 9 Sport rasoio elettrico neroAmazon

Approfitta ora del Braun Serie 9 Sport in sconto

Il rasoio Braun con la testina 4+1 e la rasatura a 0,05 mm

Se ti irrita dover ripassare più volte sulle stesse zone o ritrovarti con peli che sfuggono sotto il naso e lungo il mento, questo rasoio nasce proprio per rendere la rasatura quotidiana più rapida, uniforme e confortevole.

  • Rasatura a 0,05 mm, accurata e confortevole: il taglio così vicino alla pelle ti permette di ottenere un aspetto liscio paragonabile alla rasatura tradizionale, ma con meno irritazioni e senza l’uso della lametta.
  • Testina compatta flessibile a 40° con tecnologia 4+1: gli elementi di taglio sincronizzati e la testina che segue i contorni del viso ti aiutano a catturare anche i peli più difficili nelle aree sotto il naso e sul mento, riducendo i punti che restano scoperti.
  • Tecnologia SensoAdapt: il rasoio analizza la densità della barba fino a 160 volte al secondo e regola la potenza, così non devi insistere sulle zone più folte e ottieni una rasatura efficiente senza stress per la pelle.
  • Autonomia fino a 60 minuti con batteria Li-Ion: puoi affrontare più rasature con una sola carica, ideale se viaggi spesso o vuoi dimenticarti della base collegata alla presa ogni giorno.
  • Impermeabile al 100% per uso Wet&Dry: puoi usarlo sotto la doccia o con schiuma e gel da barba, adattando la routine alle tue abitudini e rendendo più delicato il contatto con la pelle sensibile.
  • Costruzione tedesca progettata per durare anni: materiali di alta qualità e una struttura robusta offrono maggiore affidabilità nel tempo, riducendo la necessità di sostituire spesso il rasoio.

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Braun Serie 9 Sport, rasatura profonda in offerta lampo: approfitta ora finché lo sconto del 59% e le scorte durano.

FAQ

Il Braun Serie 9 Sport può essere usato sotto la doccia?

Sì, il Braun Serie 9 Sport è 100% impermeabile ed è compatibile con l’uso Wet&Dry, anche sotto la doccia.

Quanta autonomia ha la batteria del Braun Serie 9 Sport?

La batteria Li-Ion del Braun Serie 9 Sport offre fino a 60 minuti di utilizzo senza filo con una carica completa.

Il Braun Serie 9 Sport è adatto alle pelli sensibili?

Sì, combina lamine OptiFoil e tecnologia SensoAdapt per una rasatura profonda ma delicata, adatta anche alle pelli più sensibili.

Cosa è incluso nella confezione del Braun Serie 9 Sport?

In confezione trovi il rasoio elettrico Braun Serie 9 Sport, una custodia da viaggio e una spazzolina per la pulizia.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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