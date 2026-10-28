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Braun Serie 7, rasoio professionale a un prezzo speciale: affare immediato

Il rasoio elettrico Braun Serie 7 è in offerta con uno sconto del 42% e risparmi centinaia di euro. Risultati professionali.

3 min di lettura

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Redazione

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Rasoio elettrico Braun Serie 7 71-S7200cc argento con stazione SmartCare Amazon

Raggiungere con facilità le zone più difficili del viso e ottenere una rasatura uniforme può essere complicato con un rasoio poco adattabile. Il Braun Serie 7 è disponibile con uno sconto del 42%.

La testina flessibile si adatta a 360° per seguire i contorni del viso, mentre la tecnologia AutoSense rileva la densità della barba e regola la potenza. Il rasoio è impermeabile e utilizzabile sia a secco sia con acqua. La batteria agli ioni di litio promette fino a tre settimane di rasatura; nella confezione sono inclusi la stazione SmartCare e un rifinitore di precisione per baffi e basette.

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Braun Serie 7: sconto del 42% e prezzo di 174,99 euro

Il Braun Serie 7 71-S7200cc è proposto a 174,99 euro, con uno sconto indicato del 42%. La testina flessibile e la regolazione automatica della potenza puntano a rendere più agevole la rasatura anche sulle barbe difficili. La scheda dell’offerta non indica eventuali rate, coupon, scadenza della promozione, condizioni Prime o tempi per il reso; non è quindi possibile confermare questi dettagli.

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Rasoio elettrico Braun Serie 7 71-S7200cc argento con stazione SmartCareAmazon

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Il rasoio Braun con testina flessibile a 360° e tecnologia AutoSense

Se cerchi una rasatura pratica anche quando la barba è difficile da gestire, alcune caratteristiche del rasoio possono fare la differenza:

  • Testina flessibile con adattamento a 360°: segue i contorni del viso e aiuta a raggiungere le aree più difficili, per una rasatura uniforme.
  • Tecnologia AutoSense: rileva la densità della barba e adatta la potenza, rimuovendo più peli a ogni passaggio secondo la descrizione del prodotto.
  • Batteria agli ioni di litio: offre fino a tre settimane di rasatura e un’autonomia indicata di 50 minuti. La ricarica rapida di cinque minuti è pensata per una rasatura completa.
  • Utilizzo Wet&Dry: l’impermeabilità consente di usare il rasoio sia a secco sia con acqua.
  • Accessori in confezione: sono inclusi la stazione SmartCare, il rifinitore di precisione per baffi e basette, una custodia da viaggio, l’alimentatore e la spazzolina per la pulizia.

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Approfitta ora dello sconto del 42% sul Braun Serie 7.

FAQ

Il Braun Serie 7 71-S7200cc si può usare con acqua?

Sì. È indicato come impermeabile al 100% e adatto all’utilizzo Wet&Dry, a secco o con acqua.

Quanto dura la batteria del Braun Serie 7?

La batteria agli ioni di litio offre fino a tre settimane di rasatura; l’autonomia indicata è di 50 minuti.

Il Braun Serie 7 include un rifinitore per baffi e basette?

Sì, la confezione comprende un accessorio rifinitore di precisione per baffi e basette.

Quali accessori sono inclusi nella confezione?

Sono indicati una stazione SmartCare, un rifinitore di precisione, una custodia da viaggio, un alimentatore e una spazzolina per la pulizia.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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