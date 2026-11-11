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Il rasoio elettrico Braun Serie 5 con lame flessibili, due modalità e accessori per barba e corpo, è in sconto del 52%.

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Una rasatura rapida e comoda, senza dover rinunciare alla cura dei contorni del viso: il Braun Serie 5 è disponibile con uno sconto del 52%.

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Le tre lame flessibili seguono i contorni del viso per aiutare a ottenere una rasatura confortevole. Puoi scegliere tra modalità Standard e Turbo, in base alle tue esigenze, e usare gli accessori inclusi per rifinire barba e corpo. La batteria offre fino a 50 minuti di utilizzo senza fili; quando serve, una ricarica rapida di cinque minuti permette di prepararsi per una rasatura. Il rasoio è impermeabile e può essere usato a secco o sotto l’acqua.

Braun Serie 5 in offerta: sconto del 52% e prezzo di 69,99 euro

Se cerchi un rasoio elettrico con cui gestire la rasatura quotidiana e la rifinitura, il Braun Serie 5 con sconto del 52% è proposto a 69,99 euro. La confezione comprende due accessori, uno per il corpo e uno regolabarba, oltre al cappuccio di protezione, al caricabatterie e alla spazzolina per la pulizia. Le informazioni disponibili non specificano eventuali opzioni di pagamento a rate, coupon, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi per il reso.

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Il rasoio Braun con le tre lame flessibili e le due modalità di rasatura

Per chi vuole semplificare la routine senza limitarsi alla sola rasatura della barba, questo modello abbina diverse modalità di utilizzo a una dotazione di accessori. Ecco cosa offre nella pratica:

Tre lame flessibili : si adattano ai contorni del viso per accompagnare la rasatura e favorire un passaggio confortevole sulla pelle.

: si adattano ai contorni del viso per accompagnare la rasatura e favorire un passaggio confortevole sulla pelle. Modalità Standard e Turbo : la prima bilancia velocità e delicatezza, mentre la seconda è pensata per una rasatura più rapida; puoi scegliere quella più adatta al momento.

: la prima bilancia velocità e delicatezza, mentre la seconda è pensata per una rasatura più rapida; puoi scegliere quella più adatta al momento. Accessorio regolabarba e rifinitore per il corpo : i due elementi inclusi permettono di aggiungere alla rasatura anche la cura della barba e del corpo.

: i due elementi inclusi permettono di aggiungere alla rasatura anche la cura della barba e del corpo. Fino a 50 minuti di autonomia senza fili : la batteria agli ioni di litio consente di usare il rasoio senza collegarlo all’alimentatore; la ricarica rapida di cinque minuti è utile quando hai poco tempo.

: la batteria agli ioni di litio consente di usare il rasoio senza collegarlo all’alimentatore; la ricarica rapida di cinque minuti è utile quando hai poco tempo. Struttura impermeabile: puoi usarlo a secco oppure sotto l’acqua, anche nella doccia o nella vasca. Per sicurezza, con l’acqua va utilizzato senza fili e scollegato dall’alimentatore.

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FAQ Quanto dura la batteria del rasoio Braun Serie 5? La batteria agli ioni di litio offre fino a 50 minuti di utilizzo senza fili. Il Braun Serie 5 si può usare sotto la doccia? Sì, è impermeabile e può essere usato sotto l’acqua. Per sicurezza, va utilizzato senza fili e scollegato dall’alimentatore. Quali accessori sono inclusi con il rasoio Braun Serie 5? Sono inclusi un accessorio rifinitore per il corpo e uno regolabarba, oltre a cappuccio di protezione, caricabatterie e spazzolina per la pulizia. Il rasoio Braun Serie 5 ha diverse modalità di rasatura? Sì, offre una modalità Standard, che bilancia velocità e delicatezza, e una modalità Turbo per una rasatura più rapida.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.