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Braun Serie 5, con l'offerta lampo di oggi è da comprare subito

Il rasoio elettrico Braun Serie 5 con lame flessibili, due modalità e accessori per barba e corpo, è in sconto del 52%.

3 min di lettura

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Redazione

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Rasoio elettrico Braun Serie 5 nero con accessori Amazon

Una rasatura rapida e comoda, senza dover rinunciare alla cura dei contorni del viso: il Braun Serie 5 è disponibile con uno sconto del 52%.

Le tre lame flessibili seguono i contorni del viso per aiutare a ottenere una rasatura confortevole. Puoi scegliere tra modalità Standard e Turbo, in base alle tue esigenze, e usare gli accessori inclusi per rifinire barba e corpo. La batteria offre fino a 50 minuti di utilizzo senza fili; quando serve, una ricarica rapida di cinque minuti permette di prepararsi per una rasatura. Il rasoio è impermeabile e può essere usato a secco o sotto l’acqua.

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Braun Serie 5 in offerta: sconto del 52% e prezzo di 69,99 euro

Se cerchi un rasoio elettrico con cui gestire la rasatura quotidiana e la rifinitura, il Braun Serie 5 con sconto del 52% è proposto a 69,99 euro. La confezione comprende due accessori, uno per il corpo e uno regolabarba, oltre al cappuccio di protezione, al caricabatterie e alla spazzolina per la pulizia. Le informazioni disponibili non specificano eventuali opzioni di pagamento a rate, coupon, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi per il reso.

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Il rasoio Braun con le tre lame flessibili e le due modalità di rasatura

Per chi vuole semplificare la routine senza limitarsi alla sola rasatura della barba, questo modello abbina diverse modalità di utilizzo a una dotazione di accessori. Ecco cosa offre nella pratica:

  • Tre lame flessibili: si adattano ai contorni del viso per accompagnare la rasatura e favorire un passaggio confortevole sulla pelle.
  • Modalità Standard e Turbo: la prima bilancia velocità e delicatezza, mentre la seconda è pensata per una rasatura più rapida; puoi scegliere quella più adatta al momento.
  • Accessorio regolabarba e rifinitore per il corpo: i due elementi inclusi permettono di aggiungere alla rasatura anche la cura della barba e del corpo.
  • Fino a 50 minuti di autonomia senza fili: la batteria agli ioni di litio consente di usare il rasoio senza collegarlo all’alimentatore; la ricarica rapida di cinque minuti è utile quando hai poco tempo.
  • Struttura impermeabile: puoi usarlo a secco oppure sotto l’acqua, anche nella doccia o nella vasca. Per sicurezza, con l’acqua va utilizzato senza fili e scollegato dall’alimentatore.

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Approfitta ora dello sconto del 52% sul Braun Serie 5.

FAQ

Quanto dura la batteria del rasoio Braun Serie 5?

La batteria agli ioni di litio offre fino a 50 minuti di utilizzo senza fili.

Il Braun Serie 5 si può usare sotto la doccia?

Sì, è impermeabile e può essere usato sotto l’acqua. Per sicurezza, va utilizzato senza fili e scollegato dall’alimentatore.

Quali accessori sono inclusi con il rasoio Braun Serie 5?

Sono inclusi un accessorio rifinitore per il corpo e uno regolabarba, oltre a cappuccio di protezione, caricabatterie e spazzolina per la pulizia.

Il rasoio Braun Serie 5 ha diverse modalità di rasatura?

Sì, offre una modalità Standard, che bilancia velocità e delicatezza, e una modalità Turbo per una rasatura più rapida.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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